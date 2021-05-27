МНГОО Татарской культуры «Ватан (Отечество)» продолжает реализовывать этнокультурный проект «Самотлор собирает друзей»

Местная Нижневартовская городская общественная организация татарской культуры «Ватан» (Отечество)» при содействии муниципального бюджетного учреждения «Центр национальных культур» реализует этнокультурный проект «Самотлор собирает друзей».

В минувшую среду на базе городской библиотеки №5, члены общественной организации «Ватан (Отечество)» провели мастер-класс по народному вокалу и музыкальным инструментам.

Куданова Эльза рассказала участникам мастер-класса о национальных музыкальных инструментах – татарской гармони и духовом инструменте – курае, кубызе и татарских гуслях, являющихся символом национальной идентичности татарского и башкирского народов. Участникам продемонстрировали игру на национальных инструментах. Хисматуллина Гульсум сыграла на национальном струнном инструменте «Мандолина», а Габдракипов Рустам исполнил классические мотивы на баяне.

В завершении мастер-класса Габдракипова Райхана, Хисматуллин Шамиль, Газиева Фануза, исполнили народные татарские песни под аккомпанемент трио баяна, мандолины и фортепиано. Ишбулдина Гульнара исполнила татарские мелодии сыграв на фортепиано.

Познакомиться с национальной песенной культурой, традиционными музыкальными инструментами могут все желающие, независимо от возраста. Проведение мастер-классов поможет реализовать творческий потенциал личности участников проекта, выявить и поддержать талантливых самобытных исполнителей. Проект реализуется на средства Гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Альберт Халиуллин,

председатель Местной Нижневартовской городской общественной организации Татарской культуры «Ватан (Отечество)»