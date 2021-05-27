Председатель Нацсовета поздравил Индуса Тагирова с юбилеем

В эти дни свой 85-летний юбилей отметил доктор исторических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ и РТ, первый председатель исполкома Всемирного конгресса татар Индус Тагиров.

Сегодня с круглой датой юбиляра поздравили заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, советник руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров, Вице-президент Академии наук Республики Татарстан, заместитель председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Дания Загидуллина, заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Марс Тукаев, заместитель первого председателя исполкома Всемирного конгресса татар, первый председатель общественной организации “Ак калфак” Роза Туфитуллова, известный журналист, общественный деятель Римзиль Валеев, общественный и государственный деятель Татарстана, татарский поэт Разиль Валеев, а также коллеги Индуса Ризаковича, работавшие с ним в ВКТ.

Все, как один, отмечали высокий профессионализм, колоссальную работоспособность и исключительную преданность делу Индуса Тагирова. Он, в свою очередь, поделился воспоминаниями о годах работы в должности председателя исполкома ВКТ и выразил положительное отношение к нынешней политике Конгресса татар.

В заключение встречи Василь Шайхразиев подарил юбиляру ценный подарок – шамаиль.