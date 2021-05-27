В Казанском Кремле пройдет детский фестиваль “Мы любим Кремль!”

1 июня в 10:00 в Музее-заповеднике «Казанский Кремль» пройдет детский фестиваль «Мы любим Кремль!», посвященный Международному дню защиты детей.

При входе у Спасской башни ребят встретят сказочные герои. По всей территории Кремля будут размещены научно-познавательные, развлекательные, интерактивные тематические площадки с конкурсами, играми, веселыми научными экспериментами, викторинами, мастер-классами: Детский литературный дворик, Мастерская юных талантов, Научное шоу от лаборатории занимательной науки «Естественно, Наука!», Зеленая планета, Сквер искусств. Юные художники в этот день могут рисовать: на асфальте, бумаге, холсте и даже гигантском Свитке дружбы, который растянется по главной улице Казанского Кремля до Благовещенского собора.

Специалисты ГИБДД Управления МВД России по Казани предложат проверить свои знания правил дорожного движения и навыки вождения велосипеда в Школе дорожной безопасности «Проведи каникулы с пользой». Со своей программой «Я выбираю жизнь!» выступит детское объединение «SаMоSтоятельные дети».

В этот день у ребят будет уникальная возможность познакомиться и пообщаться с ведущими телеканала «Шаян ТВ», принять участие в интеллектуальных играх и флешмобе, узнать основы робототехники и принять участие в запуске различных моделей. Специально для гостей праздника Татарский государственный театр кукол «Әкият» представит спектакль «Мактанчык әтәч».

В Пушечном дворе пройдет I республиканский фестиваль традиционных игр народов Татарстана «Уен-фест», в рамках которого будут организованы интерактивные площадки с национальными играми народов Поволжья. Здесь же можно будет увидеть выступления детских коллективов из разных городов и районов Республики Татарстан, под чутким руководством мастеров своими руками создать красивое народных художественных промыслов.

Важными гостями мероприятия в рамках акции «Первый день рождения в Кремле» станут малыши, которые родились 1 июня 2020 года! В этот день они отметят день своего рождения и получат подарки от Казанского Кремля.

Специально для гостей праздника состоится праздничный концерт «Мы любим Кремль!».

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