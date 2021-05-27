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В селе Каклы – Куль состоялся Районный фестиваль гармонистов, тальянистов, баянистов «Уйнагыз гармуннар!»

В селе Каклы – Куль состоялся Районный фестиваль гармонистов, тальянистов, баянистов «Уйнагыз гармуннар!»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 27.05.2021 0 2

Мероприятие открыл вокальный ансамбль «Илхам чишмэлэре», задав зрителям хорошее настроение и атмосферу праздника.

В фестивале приняли участие гармонисты из сёл: Ютаза, Кряш – Буляк, Каклы – Куль, из соседней Республики Башкортостан, из г. Октябрьский и Туймазы.

Душевные, весёлые и задорные мелодии звучали в этот день со сцены. Каждый участник старался продемонстрировать ловкую игру на инструменте и артистизм.
В завершении фестиваля, директор Районного Дома Культуры Р.Р. Абдурахманов поблагодарил работников сельского клуба села Каклы – Куль Фирдауса и Файрузу Муртазиных, вручил Благодарственное письмо от начальника отдела культуры за долголетнюю, плодотворную работу в сфере культуры и вручил памятный подарок. Глава Старо – Уруссинского поселения также выразила своё восхищение артистам.
Всем участникам были вручены дипломы за участие.
Гармонисты провожали зрителей танцевальными мелодиями.

yutazy.ru

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