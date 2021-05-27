В селе Каклы – Куль состоялся Районный фестиваль гармонистов, тальянистов, баянистов «Уйнагыз гармуннар!»

Мероприятие открыл вокальный ансамбль «Илхам чишмэлэре», задав зрителям хорошее настроение и атмосферу праздника.

В фестивале приняли участие гармонисты из сёл: Ютаза, Кряш – Буляк, Каклы – Куль, из соседней Республики Башкортостан, из г. Октябрьский и Туймазы.

Душевные, весёлые и задорные мелодии звучали в этот день со сцены. Каждый участник старался продемонстрировать ловкую игру на инструменте и артистизм.

В завершении фестиваля, директор Районного Дома Культуры Р.Р. Абдурахманов поблагодарил работников сельского клуба села Каклы – Куль Фирдауса и Файрузу Муртазиных, вручил Благодарственное письмо от начальника отдела культуры за долголетнюю, плодотворную работу в сфере культуры и вручил памятный подарок. Глава Старо – Уруссинского поселения также выразила своё восхищение артистам.

Всем участникам были вручены дипломы за участие.

Гармонисты провожали зрителей танцевальными мелодиями.

yutazy.ru