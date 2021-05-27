В Казани прошла студенческая конференция, посвященная сохранению и развитию родных языков

27 мая в Российском исламском институте прошла VI Республиканская студенческая научно-практическая конференция «Современная молодежь и духовные ценности народов России», посвященная сохранению и развитию родных языков. Организаторами данного мероприятия выступили Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Российский исламский институт и Казанский исламский университет. В конференции приняли участие студенты высших и средних профессиональных учебных заведений Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга и Саратова.

По традиции мероприятие началось с чтения аятов Священного Коръана. Далее с приветственной речью от имени муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина выступил первый заместитель муфтия РТ Ильфар хазрат Хасанов. Он сказал:

– Данная конференция проходит в рамках Года родных языков и народного единства. Мы выражаем вам благодарность за внимание и стремление сохранения родного языка. Когда у молодого поколения есть национальное и религиозное самосознание, это значит у нашего народа есть будущее. Как известно, этот вопрос особенно актуален для Духовного управления мусульман РТ и мечетей, потому что татарский язык – это великий дар от Аллаха нашему народу. И наша религия, и наш родной язык позволяют нашему народу сохранять свою уникальную идентичность веками. Несомненно, родной язык – это аманат от Аллаха!

Кроме того, в своем выступлении Ильфар хазрат напомнил, что на днях, 21 мая, исполнилось 1099 лет со дня официального принятия ислама Волжской Булгарией. Он отметил, что Ислам оказал большое влияние на духовную культуру татар и что приняв Ислам, наш народ открыл для себя счастье познать особую милость Всевышнего – влиться в ряды уммы Пророка Мухаммада ﷺ, последнего посланника Аллаха во всем людском роде. «И мы до сих пор стоим на твердыне этого незыблемого фундамента, а вера по сей день служит нам яркой путеводной звездой», – подчеркнул Ильфар хазрат.

На пленарном заседании также присутствовали проректор Болгарской исламской академии Рамиль Гиззатуллин, директор Центра исламоведческих исследований АН РТ Ринат Патеев, заведующий отделом национального образования ИЯЛИ имени Г. Ибрагимова АН РТ Гульназ Мухарлямова, начальник отдела науки и образования ДУМ РТ Марат Ишмуратов и др.

В рамках VI Республиканской студенческой научно-практической конференции «Современная молодежь и духовные ценности народов России» работали секции Исламское богословие в России: история и современность», «Теологическое образование глазами молодых ученых», «Родной язык и литература», «Иностранные языки и культуры в мультиконфессиональном пространстве», «Медийные и рекламные процессы в современном обществе: подходы к изучению, эволюция, перспективы» и были выбраны лучшие научные работы.

В завершении VI Республиканской студенческой научно-практической конференции победителям вручили почетные грамоты и памятные подарки.

По итогам конференции будет издан сборник научных статей участников научного мероприятия.

dumrt.ru