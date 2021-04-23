Определились первые победители XXI фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

В культурно-спортивном комплексе «УНИКС» завершился первый гала-концерт XXI открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». В этом году оказалось так много победителей, что одного вечера не хватило для выступлений всех конкурсантов. Второе шоу пройдет 6 мая в КРК «Пирамида».

Только на суперфинал в Казань приехало пять с половиной тысяч талантливых детей из 45 районов Татарстана. Это участники творческих коллективов и отдельные исполнители, победившие на зональных отборочных этапах, которые прошли с февраля по март в 10 различных географических зонах Татарстана. Сам гала-концерт продолжался около трех часов, еще час ушел на награждение участников.

«Для сотен семей это смысл жизни, потому что целый год идет подготовка к конкурсу. Кто-то шьет костюмы, кто-то репетирует, кто-то сидит дома у монитора и наблюдает за судьбой участников, потому что фестиваль транслируется в режиме онлайн. Плюс работа педагогов, которые придумывают, как сделать так, чтобы дети проявили себя во всей красе», — рассказал первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Замминистра образования и науки Алсу Асадуллина отметила, что «Созвездие Йолдызлык» — это уже бренд республики. А если посчитать, сколько работы взрослых — педагогов, костюмеров и родителей — стоит за выступлением одного ребенка, то количество участников можно смело умножать на четыре.

«Вы давно не видели счастливого человека? Это я. А счастье для меня в том, что наконец-то прикоснулся к удивительному событию. Когда ко мне в ГИТИС на факультет эстрады поступают ребята из Татарстана и я вижу, что они прошли школу „Созвездия“, я сразу готов зачислить их в наше учебное заведение. Потому что ребята чудесные, удивительные, дисциплинированные, культурные и с очень хорошим вкусом. И я все это увидел здесь. Не только Татарстан должен гордиться таким фестивалем, но и вся Россия», — заявил со сцены народный артист РФ, режиссер-постановщик Театра сатиры Юрий Васильев, впервые вошедший в состав жюри.

Движение год от года становится более профессиональным. Так, на гала-концерте зрители увидели оригинальные яркие костюмы, отличную хореографию и необычное исполнение, казалось бы, уже всем известных хитов.

«Занимаясь искусством, нельзя разрушать дух. Когда-то у нас во дворе росла огромная груша. И цвела по весне так же, как и „Созвездие“. Потом двор благоустроили, появились заасфальтированные дорожки, а дерево пропало. Если мы хотим сохранить цвет радости нашей жизни, то нужно сохранять корни», — считает член жюри — хореограф-постановщик Владимир Аносов.

Нужно отметить, что фестиваль проходит в Год родных языков и народного единства, который был объявлен в Татарстане. Поэтому со сцены можно было услышать композиции на русском, татарском, украинском, французском языках и даже на иврите. Сам конкурс уже давно перестал замыкаться на Татарстане, и в нем в этом году приняли участие дети из Москвы, Южно-Курильска, Перми, Нефтекамска, Астрахани, Самары, Ижевска, а также юные артисты из города Нетания, Израиль.

Без подарка в этот вечер никто не ушел, а победители получали кубок, диплом, медаль, премию от компании «Татнефть» и специальную стипендию от Президента Татарстана Рустама Минниханова. Их педагоги стали обладателями гранта от Министерства культуры.

Победителей в 2021 году оказалось очень много. Так, Ильнур Алмаев увез диплом за вокал в средней возрастной группе в Астрахань, а Алексей Казанкин, ставший лучшим в старшей группе, — в Агрыз. Победителями среди вокальных ансамблей в младшей группе стали «Колибри» и «Мизгель» из Набережных Челнов. Огромное количество наград взял казанский театр танца «Дорога из города». Их коллективы стали лучшими в хореографии сразу в двух возрастных категориях: в младшей и старшей.

Но это далеко не все победители фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». Имена второй части финалистов станут известны на втором гала-концерте 6 мая в КРК «Пирамида». В гости к детям ожидается приезд и Президента Татарстана Рустама Минниханова, под покровительством которого проводится этот уникальный проект.

tatar-inform.ru