Оренбургский татарский театр представил в Набережных Челнах спектакль по стихам Джалиля

Оренбургский татарский драматический театр показал на гастролях в Набережных Челнах премьерный спектакль «Жизнь моя песней звучала в народе».

Режиссером-постановщиком, а также автором музыкального оформления постановки выступил заслуженный деятель искусств РФ и РТ Растам Абдуллаев. Он использовал в композиции стихотворения Мусы Джалиля, а также отрывки из произведений Ризы Ишмурата, Туфана Миннуллина, народные сказания, песни, танцы. Стилистика спектакля построена на контрасте: оптимистичный тон джалиловских стихов диссонирует с драмой жизни самого поэта.

«Мы давно и плодотворно сотрудничаем с челнинским театром, с удовольствием откликнулись на приглашение Всемирного конгресса татар, Министерства культуры Татарстана и приехали сюда. Для нас большая честь выступить в стенах нового здания театра. Мы в восторге и от сцены, и от приема зрителей», — поделились после спектакля впечатлениями оренбургские артисты.

Эльвира Мухаметдинова

tatar-inform.ru