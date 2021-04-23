Станут известны победители Международной олимпиады по татарскому языку

Сегодня, 23 апреля в Казани, в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров VIII Международной олимпиады по татарскому языку. Подарки лучшим знатокам татарского языка вручит Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Церемония награждения состоится в рамках Всероссийского форума родных языков, который проводится Министерством образования и науки Республики Татарстан с целью создания дополнительных условий для сохранения и поддержки развития татарского языка и литературы, татарской культуры.

Также в рамках форума будут подведены итоги Всероссийского конкурса юных поэтов и писателей «Илһам» и будут названы обладатели республиканских премий имени К.Насыри и Р.Фахреддина.

I. Заключительный этап VIII Международной олимпиады по татарскому языку проходил в Казани с 20 апреля и завершился сегодня.

Среди участников Олимпиады были:

– татарстанские школьники 8-11 классов (победители и призеры заключительного этапа республиканских олимпиад по татарскому языку и литературе в текущем учебном году) – 279 человек;

– школьники и студенты зарубежных стран (по результатам Интернет-тестирования по татарскому языку на портале КФУ и дистанционного собеседования) – 29 человек из 13 стран (Финляндия, Канада, Германия, Турция, Казахстан, Япония, Узбекистан, Киргизия, Эстония, Франция, Китай, Азербайджан);

– школьники из российских регионов 8-11 классов и воспитанники воскресных школ субъектов РФ (победители и призеры межрегиональной олимпиады по татарскому языку и литературе в текущем учебном году) – 153 человека (Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, город Москва, Астраханская область, Кировская область, Курганская область, Нижегородская область, Омская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ставропольский край, Республика Крым, Красноярский край, Новосибирская область, Иркутская область, Кемеровская область, Тверская область, Томская область)

– студенты Республики Татарстан и субъектов Российской Федерации (по результатам Интернет-тестирования по татарскому языку на портале КФУ и дистанционного собеседования) – 18 человек.

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