Драматург из Казани Дина Сафина стала лауреатом премии «Золотая маска»

Казанский драматург творческой лаборатории «Угол» Дина Сафина стала лауреатом всероссийской театральной премии «Золотая маска» в номинации «Драма/Работа драматурга».

Сафина получила награду за пьесу «5 mm/h». История посвящена заболеванию под названием рак и его принятию главными героями. В пьесе участвуют всего два персонажа «Он» и «Она» и длится пьеса только 35 минут.

«Спасибо нашей команде. Я всех вас люблю, это вам», — сказала Сафина на награждении.

Драматург побывала на оффлайн церемонии награждения с учредителями фонда поддержки современного искусства «Живой город» и командой творческой лаборатории «Угол». Сафина получила премию как раз в день рождения последней.

Марат Ишкильдин

tatar-inform.ru