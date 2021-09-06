Открылись Первые Игры стран Содружества Независимых Государств в Казани

4 сентября в Казани открылись Первые Игры стран Содружества Независимых Государств. Церемония открытия прошла на Аллее флагов на территории Деревни Универсиады, где проживают сами спортсмены.

Участники из России, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Армении, Молдовы и Беларусии приняли участие в параде стран, они прошли с флагами своей страны, под национальные песни и танцы. Также прошло театрализованное шоу, отражающее культурное многообразие, историю и традиции стран СНГ и раскрывающее тему дружбы и единения народов.

В программу Игр включены 16 видов спорта, в которых будут разыграны 182 комплекта наград.

Прямые трансляции I Игр стран СНГ можно увидеть на официальном сайте http://ciskazan2021.com

Желаем всем участникам новых достижений и ярких побед!

kz.tatarstan.ru