Открыт приём заявок на участие в Фестивале волжского традиционного образа жизни и ремёсел «Народная лодка»

В Свияжск съедутся эксперты и энтузиасты народного судостроения и судоходства, краеведы, специалисты в области традиционной культуры и, конечно, волжские жители, кто с детства не мыслит себя без большой реки, большой воды.
В программе:
• соревнования на монотипных гребных лодках;
• состязания «бурлацких артелей»;
• выставки лодок народной постройки и лодочных моторов советской эпохи;
• фольклорные концерты и современная этномузыка;
• лекторий;
• ярмарка;
• мастер-классы по традиционным ремёслам, судостроению, завязыванию морских узлов, рыболовству и кулинарии – для взрослых и детей.
В рамках фестиваля состоится торжественный спуск на воду косного струга – большой деревянной лодки. Энтузиасты судостроения и волонтеры начали строить в Свияжске историческое речное судно в январе прошлого года. Им удалось воссоздать большую восьмивесельную лодку, подобную тем, что ходили по Волге более 100 лет назад.
Заявки на участие принимаются по адресу [email protected] до 10 июля.
Подробнее в Положении о фестивале.
15-16 октября в Свияжске состоится научно-практическая конференции «Речная жизнь». Конференция является продолжением и вторым этапом фестиваля «Народная лодка».
Тематика конференции охватывает широкий круг вопросов, связанных с реками и с жизнью народов и людей у рек, с их влиянием на культуру и социально-экономическое развитие.
Предполагается рассмотреть следующие темы и проблемы:
- Великий Волжский путь — история, современное использование;
- Речное судостроение — история и современные перспективы:
- Реки как рекреационный ресурс;
- Речные пути, как культурные маршруты и культурные ландшафты;
- Народное судостроение в России;
- Экология и география рек;
- Речной фольклор.
Заявки на участие и материалы выступлений принимаются до 1 августа.
Подробнее в информационном письме.
Фестиваль «Народная лодка» был впервые проведён в 2019 году силами энтузиастов волжского деревянного судостроения и судоходства из ассоциации «Старая Волга» совместно с Музеем-заповедником «Остров-град Свияжск». Его цель – сохранение и развитие традиций и быта населения прибрежных территорий: всего, что связано с жизнью людей у рек. В этом году фестиваль состоится при поддержке Фонда президентских грантов в течение двух дней.