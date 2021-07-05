Открыт приём заявок на участие в Фестивале волжского традиционного образа жизни и ремёсел «Народная лодка»

В Свияжск съедутся эксперты и энтузиасты народного судостроения и судоходства, краеведы, специалисты в области традиционной культуры и, конечно, волжские жители, кто с детства не мыслит себя без большой реки, большой воды.

В программе:

• соревнования на монотипных гребных лодках;

• состязания «бурлацких артелей»;

• выставки лодок народной постройки и лодочных моторов советской эпохи;

• фольклорные концерты и современная этномузыка;

• лекторий;

• ярмарка;

• мастер-классы по традиционным ремёслам, судостроению, завязыванию морских узлов, рыболовству и кулинарии – для взрослых и детей.

В рамках фестиваля состоится торжественный спуск на воду косного струга – большой деревянной лодки. Энтузиасты судостроения и волонтеры начали строить в Свияжске историческое речное судно в январе прошлого года. Им удалось воссоздать большую восьмивесельную лодку, подобную тем, что ходили по Волге более 100 лет назад.

Заявки на участие принимаются по адресу [email protected] до 10 июля.

Подробнее в Положении о фестивале.

15-16 октября в Свияжске состоится научно-практическая конференции «Речная жизнь». Конференция является продолжением и вторым этапом фестиваля «Народная лодка».

Тематика конференции охватывает широкий круг вопросов, связанных с реками и с жизнью народов и людей у рек, с их влиянием на культуру и социально-экономическое развитие.

Предполагается рассмотреть следующие темы и проблемы:

Великий Волжский путь — история, современное использование;

Речное судостроение — история и современные перспективы:

Реки как рекреационный ресурс;

Речные пути, как культурные маршруты и культурные ландшафты;

Народное судостроение в России;

Экология и география рек;

Речной фольклор.

Заявки на участие и материалы выступлений принимаются до 1 августа.

Подробнее в информационном письме.

Фестиваль «Народная лодка» был впервые проведён в 2019 году силами энтузиастов волжского деревянного судостроения и судоходства из ассоциации «Старая Волга» совместно с Музеем-заповедником «Остров-град Свияжск». Его цель – сохранение и развитие традиций и быта населения прибрежных территорий: всего, что связано с жизнью людей у рек. В этом году фестиваль состоится при поддержке Фонда президентских грантов в течение двух дней.

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