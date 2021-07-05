В деревне Верх-Тюш Пермского края прошел районный детский Сабантуй. На празднике приняли участие дети из села Седяш Караидельского района Башкортостана.

Гостей встретили гостеприимные хозяева, угостили чаем с чак-чаком. Делегации приехали из разных районов. Детей приветствовал глава Октябрьского городского округа Г.В. Поезжаев и уважаемые гости праздника.

В первой части праздника дети показали свои таланты на сцене: пели, танцевали. Все в национальных костюмах. Во второй части проводились традиционные игры Сабантуя: «скачки на лошадях», бой горшка, национальная борьба курэш, срезание подарков, бег в мешках и т.д. Каждый старался поучаствовать и получить подарок Сабантуя.

Гости праздника выражают благодарность организаторам такого замечательного праздника: Октябрьскому мухтасибату, заместителю имам мухтасиба Султанову С.К., руководителю районной общественной организации женщин «Ак калфак» Исламовой Ф.Ф. Отдельная благодарность директору Русско-Сарсинской СОШ Шерстобитовой Т.И. и зам. директору по УВР Косимхужаевой Ф.Р. за то, что выделили автобус для поездки. Всем желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов в работе.

Шамсутдинова Э.Р., руководитель делегации Седяшской школы