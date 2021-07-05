В Сочи в рамках краевого сабантуя состоялся межрегиональный турнир по поясной борьбе корэш

В минувшие выходные город-курорт Сочи в 18-ый раз традиционный национально-культурный праздник плуга Сабантуй и впервые в статусе краевого праздника, приуроченного к празднованию 100-летия образования Татарской АССР. Мероприятие в текущем году состоялось в сквере имени Декабриста Бестужева-Марлинского Адлерского района с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

Неотъемлемой частью праздника стал долгожданный турнир

по поясной борьбе корэш, который был организован и проведен региональным отделением Федерации корэш России в Краснодарском крае. Судейская коллегия турнира была представлена председателем судейской коллегии Николаем Ивановым, а также судьями на борцовском ковре – Дмитрием Лезновым и Дмитрием Василенко.

Участники были разделены на четыре возрастные категории: мальчики 7-9 лет, юноши 14-15 лет и взрослые, которые также распределились в двух весовых категориях до 75 кг и свыше 75 кг. Среди желающих побороться за главный приз – живого барана и стать обладателем титула «Главный батыр краевого Сабантуя 2021 года» боролись участники не только Краснодарского края, но и Республики Татарстан, Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Кабардино-Балкарской Республики, Тюменской

и Оренбургской областей.

Главным батыром соревнований и обладателем главного приза – барана – стал Тахир Хузягалиев, который завоевывает этот титул уже не в первый раз.

Перед началом соревнований состоялись фото- и автограф-сессии

с Чемпионом мира по корэш 2010 года Тахиром Хузягалиевым, бронзовым призером Первенства России по поясной борьбе корэш 2021 года Дмитрием Хомяковым и бронзовым призером Всероссийских соревнованиях по корэш среди мужчин «ИЗГЕ БОЛГАР ЖИЕНЫ» 2021 года Дмитрием Василенко. Также для всех зрителей организаторами был проведен мастер-класс на тему «Основы поясной борьбы корэш», в котором смог принять участие каждый желающий.

На центральной сцене Сабантуя председатель регионального отделения Федерации корэш России в Краснодарском крае Конеев Адель

и председатель сочинского отделения Дмитрий Лезнов поздравили спортсмена Дмитрия Хомякова, который первый из воспитанников Кубанской школы поясной борьбы выполнил норматив спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта России» по корэш.

В торжественной обстановке было озвучено официальное поздравление от имени министра физической культуры и спорта Краснодарского края Чернова Алексея Владимировича и борцу вручен почетный знак «Кандидат в мастера спорта России» и квалификационная книжка спортсмена.

Сочинец Дмитрий Хомяков успешно выступил на Первенстве России по поясной борьбе корэш в феврале 2021 года где стал бронзовым призером

в весовой категории до 90 килограммов среди спортсменов 2003-2004 годов рождения. Дмитрий тренируется у тренеров Николая Иванова и Ольги Авдеевой, благодаря профессионализму которых он и смог добиться такого высокого результата.

Адель Конеев пожелал всем спортсменам Краснодарского края равняться на Дмитрия и не останавливаться на достигнутом:

«Мы поздравляем нашего спортсмена – настоящего батыра! Ты достиг большой спортивной вершины! Мы очень рады за тебя! Так держать! Желаем всем спортсменам и тренерам новых спортивных достижений, высоких результатов и новых побед!»

Соревнования по поясной борьбе корэш на празднике Сабантуй – это настоящий праздник для всех участников! Незабываемые впечатления для болельщиков и долгожданное событие в жизни любого спортсмена, которое останется с ним надолго. Для детей – это опыт, тренинг на концентрацию, работу с эмоциями, умение показать свои лучшие возможности и, конечно, получить заслуженную награду. Для любого взрослого это проверка его воли и самодисциплины.

Отдельно хотим отметить, что благодаря активному желанию жителей региона заниматься поясной борьбой корэш есть отличная перспектива развития данного вида борьбы на Кубани, а представители регионального отделения Федерации корэш России в Краснодарском крае со своей стороны сделают все возможное, чтобы создать для этого необходимые условия.

Результаты турнира по поясной борьбе Корэш:

Мальчики 7-9 лет: 1 место – Муталлипов Алан, 2 место – Рогов Данил,

3 место – Шумаев Даниил.

Юноши 14-15 лет: 1 место Салимов Руслан (Сочи, Краснодарский край), 2 место Бахтина Амир (Республика Адыгея); 3 место Батырханов Ратмир (Республика Башкортостан) 3 место Фомин Ринат (Тюменская область).

Мужчины до 75 кг: 1 место – Старшов Денис (Сочи, Краснодарский край), 2 место – Фомин Алексей (Тюменская область), 3 место – Харрасов Инзиль (Сочи, Краснодарский край), 3 место – Агишев Азат (Оренбургская область), 5 место – Козлов Александр (Краснодарский край).

Мужчины свыше 75 кг: 1 место – Хузягалиев Тахир (Краснодар),

2 место – Ханов Денис (Краснодар), 3 место – Маргушев Хасан (Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика).

Пресс-служба регионального отделения

«Федерация корэш России» в Краснодарском крае