Педагог из Сызрани Римма Давлетова стала лауреатом областного конкурса «Учитель года»

В Самаре подвели итоги 31-го областного конкурса «Учитель года Самарской области». В нем приняли участие 21 учитель. Все они прошли серьезный отбор. Западный образовательный округ представляла победитель окружного и зонального этапов конкурса, учитель английского языка сызранской школы №2 Римма Мустафаевна Давлетова.

Сызранский педагог стала лауреатом областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области – 2021», награждена дипломом «К вершинам педагогического мастерства». Всех участников торжественной церемонии подведения итогов конкурса «Учитель года Самарской области – 2021» приветствовал губернатор Дмитрий Азаров. Он поблагодарил учителей за ежедневную работу, от которой зависит будущее региона.

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