Педагоги из Свердловской области приняли участие на семинаре-совещании национального образования

Министерство образования и науки Республики Татарстан с 29 июня по 01 июля 2021 года проводил семинар-совещание с кураторами национального образования руководителями образовательных организаций с татарским языком обучения и с изучением татарского языка, учителями татарского языка и литературы субъектов Российской Федерации (далее семинар-совещание).

В семинаре-совещании приняли участие 150 человек (кураторы национального образования министерств, управлений образований, директора, заместители директоров, учителя) из 26 регионов субъектов РФ: Республика Мордовия, Чувашская Республика, Свердловская область, Республика Марий Эл, Республика Башкортостан, Нижегородская область, Ульяновская область, Удмуртская Республика, Пермский край, Кировская область, г.Москва, Тюменская область, Омская область, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область, Красноярский край, Курганская область, Ставропольский край, Новосибирская область, Челябинская область, Астраханская область, Иркутская область, Томская область, Саратовская область, Кемеровская область.

Свердловскую область представили на семинаре- совещание начальник Управления образования Ачитского городского округа Козлова Алена Евгеньевна, заместитель директора МБОУ ЦО «Наследие» с.Шокурово Нижнесергинского муниципального района Аптрахманова Илюза Раисовна, учитель татарского языка и литературы МБОУ ЦО «Наследие» Вахитова Гульнара Гизатовна, учитель русского языка и литературы и родного (татарского) языка и литературы МКОУ АГО «Заринская СОШ» – филиал «Гайнинская ООШ» Гибашева Раиля Мухаматнуровна, учитель начальных классов МКОУ АГО «Нижне-Арийская ООШ» Хамидуллина Гульчачак Салимьяновна.

Тема семинара-совещания «Межрегиональное сотрудничество в сфере образования: состояние, проблемы, перспективы» на сегодняшний день очень актуальна.

В первый день участники семинара познакомились с красивейшим городом Казань. Посетили Татарский академический театр имени Галиасгара Камала, где посмотрели документальный спектакль «Хуш, авылым» («Я не вернусь). В спектакле прозвучали размышления о татарах, родном языке, Родине, корнях, о прошлом, настоящем и будущем.

Второй день семинара-совещания прошел по Тукаевским местам – в Арском муниципальном районе.

Первое учреждение которое посетили, был ГАПОУ «Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая».

Гостеприимный коллектив колледжа во главе с директором Гариповой Гульнарой Фидаиловной тепло встретили делегацию участников семинара. Арский педагогический колледж с 2013 года является республиканским ресурсным центром по подготовке кадров для национальных школ. На базе данного учреждения созданы 3 гимназических класса педагогической направленности для талантливых школьников, ориентированных на педагогическую профессию. Материально-техническая оснащенность настолько богата, созданы все условия для развития и обучения будущего поколения. Талантливые студенты показали свои творческие способности.

На базе ГАПОУ «Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая» участники семинара –совещания посетили музей «Алифба» («Музей татарского букваря»), который был открыт в 1999 году. Основу фонда составляют экспонаты, рассказывающие о возникновении и развитии письменности народов мира с древнейших времен до наших дней. В музее представлен богатый материал о различных системах графики и алфавита.

Далее посетили МБОУ «Арская СОШ №6» – центр национального образования. Школа новая, построена по Федеральной программе в 2017г. Школа укомплектована необходимой материально-технической базой, позволяющей успешно осуществлять учебно-воспитательный процесс. Арский район –это страна музеев. Наибольшей популярностью пользуется литературно-мемориальный музейный комплекс великого татарского поэта Габдуллы Тукая в селе Новый Кырлай. Было очень волнительно, особенно для учителей татарского языка и литературы, увидеть своими глазами, услышать много нового, ощутить, дух великого татарского поэта Г.Тукая.

На третий день – завершающим, в то же время, самым волнительным мероприятием стало пленарное заседание семинара–совещание в Доме Дружбы народов Республики Татарстан, где с приветственным словом выступил министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Гараевич Хадиуллин, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Первый заместитель Председателя комитета Государственной Думы по делам национальностей, Председатель Совета «Федеральной национально-культурной автономии татар» Ильдар Ирекович Гильмутдинов, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Василь Габтелгаязович Шайхразиев, начальник управления по реализации национальной политики департамента Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики Данил Мустафин, представитель Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков.

В рамках работы пленарного заседания состоялось торжественное награждение руководителей, педагогических работников отраслевыми наградами Министерства образования и науки Республики Татарстан.

Благодарственным письмом министерства образования и науки Республики Татарстан награждена Аптрахманова Илюза Раисовна, заместитель директора МБОУ «Центр образования «Наследие» с.Шокурово, Нижнесергинского муниципального района Свердловской области за существенный вклад в сохранении и развитии татарского языка.

Выражаем огромную благодарность министерству образования и науки Республики Татарстан и Постоянному представительству Республики Татарстан в Свердловской области за содействие участия педагогов на таком важном мероприятии.

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