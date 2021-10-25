tatruen
Главная / Новости / Пензенская общественная организация татарских женщин «Ак калфак» получила помещение от администрации г. Каменки
Пензенская общественная организация татарских женщин «Ак калфак» получила помещение от администрации г. Каменки

Пензенская общественная организация татарских женщин «Ак калфак» получила помещение от администрации г. Каменки

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 25.10.2021 0 4

Пензенская региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак» получила помещение в безвозмездное пользование от администрации г. Каменки. Председатель Васильева Эльмира обратилась за помощью в проведении ремонта помещения к депутату Законодательного Собрания Пензенской области Ильдар Акчурину. Ильдар Анвярович оказал финансовую помощь организации «Ак калфак» .

Ремонт идёт полным ходом. На очередной сессии Законодательного Собрания депутату Акчурину И. А. было вручено благодарственное письмо от женской организации «Ак калфак». Его вручал Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин. В свою очередь, Акчурин пообещал и впредь помогать тем, кто работает во благо татарского народа.

С уважением, Председатель ПРОО “Ак калфак” Эльмира Васильева

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.