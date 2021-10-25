Пензенская общественная организация татарских женщин «Ак калфак» получила помещение от администрации г. Каменки

Пензенская региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак» получила помещение в безвозмездное пользование от администрации г. Каменки. Председатель Васильева Эльмира обратилась за помощью в проведении ремонта помещения к депутату Законодательного Собрания Пензенской области Ильдар Акчурину. Ильдар Анвярович оказал финансовую помощь организации «Ак калфак» .

Ремонт идёт полным ходом. На очередной сессии Законодательного Собрания депутату Акчурину И. А. было вручено благодарственное письмо от женской организации «Ак калфак». Его вручал Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин. В свою очередь, Акчурин пообещал и впредь помогать тем, кто работает во благо татарского народа.

С уважением, Председатель ПРОО “Ак калфак” Эльмира Васильева