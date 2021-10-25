В Представительстве Всемирного конгресса татар в Башкортостане прошли встречи с соотечественниками

23 октября в офисе Официального представительства Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан прошла встреча с представителями ВКТ из соседних республик: Татарстана и Удмуртии. С делегацией из Татарстана сюда приехал заслуженный деятель науки РТ, начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар Альберт Бурханов.

Свое путешествие и встречи с соотечественниками гости начали с села Тюмяняк Туймазинского района РБ и завершили в Уфе.

После встреч в Екатеринбурге, Серове, Челябинске, Тройцке гости заехали село Малояз, где побывали в музее Салавата Юлаева. Во всех встречах активное участие принимали как гости, так и хозяева- местные знатоки и краеведы. Все озвученные актуальные вопросы и проблемы были услышаны и взяты на контроль. Такие встречи приводят к взаимопониманию и совместным решениям, столь необходимых для нашего татарского народа. Культурным мероприятием в столице Башкортостана стала экскурсия по Кировскому району города Уфы. Стороны поблагодорили друг-друга за плодотворную встречу и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

Исламия Латыпова