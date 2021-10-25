ВИДЕО: Как сводятся мосты между Санкт-Петербургом и Татарстаном?

Как сводятся мосты между Санкт-Петербургом и Татарстаном?! Почему выражение “татарстанский рецепт самостоятельности” так популярен и известен в Северной столице? Ответы на эти и другие вопросы межрегионального взаимодействия в очередном выпуске проекта “Tatarstan Today. Открытый миру с Диной Газалиевой”. Президент союза музеев России, всемирно известный эксперт и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, Заслуженный артист РСФСР, Народный артист Татарстана, педагог Альберт Асадуллин в интервью Дине Газалиевой рассказывают о главных эмоциональных и культурных связях между нашими субъектами. Автор идеи и ведущая проекта Дина Газалиева – заместитель Генерального директора по взаимодействию с федеральными и московскими органами власти (в г. Москва) медиахолдинга “ТНВ”, заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан, член Союза журналистов России.

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