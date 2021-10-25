Василь Шайхразиев прибыл в Пермскую область с рабочей поездкой

Сегодня, 25 октября, Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев прибыл в город Пермь с рабочим визитом.

Здесь запланированы встречи с исполняющим обязанности руководителя Администрации губернатора Пермского края А.Н. Смертиным и первым заместителем главы администрации губернатора Пермского края Л.В. Политовым, Совещание по организации XIV Всероссийского сельского Сабантуя.

Также Председатель Национального Совета встретится с с Главой Бардымского муниципального округа Пермского края Х.Г. Алапановым и с активом татарской общественной организации Чернушинского района и другие мероприятия.