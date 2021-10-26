«Китап»: музыкальный автопробег в поисках прекрасного

В Казани стартовал автопробег до Уфы под названием «Мин матурлык эзләп йөрим…» («В долгий путь, чтобы найти прекрасное…»), организованный радио «Китап».

Литературно-музыкальный автопробег пройдет с 25-го по 28-е октября.

За три дня представители Татарстана посетят 18 населенных пунктов, в каждом из которых исполнят 20-минутную программу, включающую исполнение татарских песен и танцев, а также чтение стихотворений, сообщает ИА «Татар-информ».

«Всего в программу включены 18 городов и сел. Цель – укрепление татаро-башкирской дружбы. Мы исполняем песни и стихотворения, которые связывают две республики. Мы хотим создать дружественную обстановку в связи с проходящей сейчас в России переписью населения», – рассказала продюсер радио «Китап» Лилия Кадырова.

Для каждого города и села подобраны индивидуальные программы с учетом местных особенностей, особый акцент будет делаться на связанных с конкретными местами известных личностях. Будут исполняться песни Роберта Миннулина, Радика Юльякшина, Альфии Абзаловой и многих других артистов.

Целью проекта является популяризация литературы и песни, как основополагающих объединяющих факторов татарского и башкирского народов.

«Мы хотим показать, насколько близки между собой башкирская и татарская культура — культура соседних народов, которые веками дружно жили вместе. Насколько общие у нас песни, которые мы слушаем, и стихи, которые мы читаем. Мы воспитывались на одних и тех же песнях, творчестве одних и тех же поэтов и писателей», – отметил главный редактор радио «Китап» Алмаз Миргаязов.

Лилия Кадырова будет читать стихи известных татарских и башкирских авторов, а музыкальным сопровождением и исполнением песен займется кавер-группа Mingazov band. Автопробег будут проходить на автобусе, выкрашенном в зеленый цвет. На нем также изображен портрет участницы шоу «Голос. Дети» Саиды Мухаметзяновой.

idel-tat.ru