Переходящий символ Федерального Сабантуя был передан Ульяновской области

В России традиционно передают друг-другу эстафету и символ Федерального Сабантуя – бронзового крылатого коня “Тулпар”, олицетворяющего волю к победе, символ силы, стремительности и творческого созидания. Крылатый конь “Тулпар” уже побывал во многих городах и регионах страны и вот он дошел до Ханты-Мансийского автономного округа города Нижневартовска.

Сегодня, в день празднования, по традиции символ Сабантуя передается следующей принимающей стороне Федерального Сабантуя – Ульяновской области.

“Тулпар” был передан Первому заместителю Губернатора Ульяновской области, руководителю Администрации Губернатора Ульяновской области Александру Костомарову и члену Национального Совета Всемирного конгресса татар, Председателю региональной национально-культурной автономии Ульяновской области Рамису Сафину.

Александр Костомаров поздравил всех присутствующих с национальным праздником Сабантуй от имени врио Губернатора Ульяновской области Алексея Русских.

“Мы со всей ответственностью принимаем этот символ Федерального Сабантуя. Югра задала высокую планку, мы обязуемся провести Сабантуй не менее ярко, торжественно и красочно, ” – отметил Александр Костомаров.

Далее празднование Федерального Сабантуя продолжилось концертными номерами, подготовленными творческими коллективами г.Нижневартовска и Республики Татарстан.