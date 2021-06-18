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В Нижневартовске продолжится празднование Федерального Сабантуя

В Нижневартовске продолжится празднование Федерального Сабантуя

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 18.06.2021 0 3

19 июня в г. Нижневартовске продолжится празднование Федерального Сабантуя. 18 июня на его открытии выступили губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев и др.

19 июня в 10:00 зрителей ждет концертная программа, а в 11:00 будет проводиться национальная борьба корэш. Федеральный Сабантуй можно посмотреть в режиме онлайн на сайте Всемирного конгресса татар.

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