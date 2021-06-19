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Объявляется Открытый творческий конкурс на лучший эскизный проект скульптурной композиции, посвященной снежному барсу

Объявляется Открытый творческий конкурс на лучший эскизный проект скульптурной композиции, посвященной снежному барсу

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 19.06.2021 0 1

Конкурс проводится Министерством культуры РТ с 1 июля по 1 сентября 2021 г.

К участию приглашаются скульпторы и архитекторы, студенты соответствующих профильных учебных заведений, являющиеся гражданами РФ и проживающие на территории РФ.

Заявки на участие принимаются с 1 июля по 10 августа 2021 г. на бумажном носителе по адресу: 420015, г. Казань, ул. Пушкина, д. 66/33, каб. 113, в электронной форме на адрес электронной почты: [email protected]

Установка скульптурной композиции планируется в г. Горно-Алтайске. Ознакомиться с Положением о конкурсе и формой заявки можно по ссылке: https://mincult.tatarstan.ru/tvorcheskiy-konkurs-na-luchshiy-eskizniy-proekt.htm.
Телефон для справок: (843) 264 73 91, 264 74 38.

mincult.tatarstan.ru

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