В Нижневартовске встретились 3 действующих чемпиона мира по борьбе корэш

Сегодня, 19 июня, в рамках XXI Федерального Сабантуя в спорткомплексе “Арена” г.Нижневартовска прошли Всероссийские соревнования по национальной борьбе корэш.

На ковер вышли более 60 спортсменов из 10 регионов России: Республики Татарстан, Башкортостан, Мордовии, Омской, Оренбургской, Самарской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Пермского края, г. Москвы. Среди них были и 3 действующих чемпиона мира по борьбе корэш.

Почетными гостями мероприятия были исполняющий обязанности главы города Нижневартовска Дмитрий Кощенко, председатель общественной организации “Татарская национально-культурная автономия г. Нижневартовска “Мирас” Рафаил Мухаметзянов, вице-президент Всероссийской федерации корэш Равиль Нугуманов, торгово-экономический представитель Республики Татарстан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Булат Бадретдинов.

По итогам состязаний обладателем титула Абсолютного батыра и главного приза – автомобиля стал Раиль Нургалиев.