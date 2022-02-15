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Песни Альфии Авзаловой прозвучат в Татарском культурном центре

Песни Альфии Авзаловой прозвучат в Татарском культурном центре

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 15.02.2022 0 2

18 февраля 2021 года в 18:30 в Татарском культурном центре Москвы пройдет гала-концерт II Международного фестиваля конкурса имени Альфии Авзаловой.
В рамках мероприятия состоится чествование почетного президента Автономии татар Москвы, генерал-полковника Расима Акчурина. В декабре 2021 года Расиму Сулеймановичу исполнилось 90 лет.

Международный фестиваль конкурс имени Альфии Авзаловой привлекает исполнителей не только из России, но и из других стран.

Альфия Авзалова – заслуженная артистка Татарской АССР и РСФСР, народная артистка Татарской АССР, лауреат премии имени Габдуллы Тукая, основоположник эстрадного исполнения татарских народных песен.
Она вошла в историю развития этнокультуры многонациональной России и стала известной среди соотечественников, проживающих во многих странах мира.

Альфия Авзалова, обладая исключительным талантом, исполняла песни на 17 языках мира. С концертной программой «Песни народов мира» она оказалась одной из самых популярных певиц своего времени.

«Когда я слушаю песни, которые я спела за свою творческую жизнь, я испытываю странные противоречивые чувства. Прошедшие годы молодости, любимые близкие люди, друзья по сцене встают перед глазами и душа начинает болеть. Не так давно по радио передавали песню «Мэхэббэтем» («Любовь моя»), которую я любила исполнять. Я слушала ее, затаив дыхание, слезы навернулись на глаза. Словно сильное цветущее дерево вырвали с корнем. Словно что-то с корнем вырвали из сердца, я была охвачена какими-то странными чувствами. Словно бы эта песня отражает всю мою жизнь, в этой песне и моя ушедшая молодость, и разлука с любимым, и печаль – все, все… Мне показалось, что я растворилась в этой песне, что я не человек, что я превратилась в песню…», — из книги «Альфия Авзалова».

В гала-концерте концерте примут участие лауреаты фестиваля и известные артисты:
Нафкат Нигматуллин,
Эльмира Калимуллина,
Ильгиз Шайхразиев,
Зульфия Авзалова,
Альфия Шарипова,
Ильгиз Мухутдинов,
Татьяна Ефремова,
Алмас Хусаинов,
Саида Минубаева,
Амина Ахмедьянова,
Инструментальный ансамбль «Мирас».

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