Сегодня, в Санкт-Петербурге отметили 116-ю годовщину со дня рождения поэта-героя, защитника Ленинграда Мусы Джалиля, чей отважный подвиг стал примером несгибаемого мужества и преданности Родине.

Возложить цветы к памятнику и почтить память поэта-воина пришли творческие деятели, поэты, представители администрации Василеостровского района, Дома национальности Санкт-Петербурга, центральной библиотеки им. М.В. Ломоносова и районной библиотеки №4, татарская общественность и студенты. На мероприятие также пришли учащиеся средней общеобразовательной школы № 146 Калининского района, постоянные участники Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения».

В начале мероприятия с приветственным словом перед участниками выступил Постоянный представитель Республики Татарстан Ренат Валиуллин. В этот памятный день, учащиеся СОШ № 146 и все желающие прочитали стихи Мусы Джалиля на русском и татарском языках.Стихи Джалиля – эхо человеческого подвига.

После торжественной части, мероприятие продолжилось в библиотеке-филиале №4 Василеостровского района, куда все гости были приглашены на литературный вечер, посвященный поэту-воину Мусе Джилилю.

Сегодня по традиции, также состоялось возложение цветов к памятнику М. Джадиля в г. Тосно в Ленинградской области у Дома творчества юных. В г. Тосно продолжился день памяти Мусы Джалиля в кинотеатре «Космонавт», с участием Тосненского татарского общества «Изге юл» и ветеранских и поисковых отрядов Ленинградской области.

Данное мероприятие стало для присутствующих праздником души патриота своей Родины, поскольку Муса Джалиль является олицетворением поэтического и гражданского долга, патриотического духа, несломленной воли и борьбы до конца с фашистскими захватчиками.