В Лениногорске планируется открытие филиала молодежной общественной организации «Созвездие-Йолдызлык»

В рамках открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» в городах Татарстана прошли традиционные мастер-классы от ведущих мастеров по актерскому мастерству, вокалу, конферансье и хореографии. В Лениногорске занятия были проведены впервые. Инициатором проведения мастер-классов в Лениногорском районе стала многократный лауреат фестивального движения, выпускница РИТИ-ГИТИС Зиля Бикбова.

«Хотелось помочь педагогам и их воспитанникам в преддверии старта зональных этапов проекта. Я как преподаватель вокала понимаю, что иногда работа с учеником, дойдя до определенного этапа, не движется дальше. В таких случаях полезен взгляд со стороны, тем более, если своим мнением и опытом делятся настоящие мастера искусства. Вчера фестивальное движение оказало колоссальную поддержку», – подчеркнула Зиля Бикбова.

Занятия в Лениногорске были проведены генеральным продюсером фестивального движения, лауреатом Премии Правительства России в области культуры Дмитрием Тумановым; заслуженным работником культуры РТ, певицей, актрисой, продюсером, заведующей труппой Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова Алиной Ивах; заслуженным артистом Татарстана и Крыма, ведущим, режиссером-постановщиком детского семейного образовательного канала «Радость моя», художественным руководителем Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрием Платоновым; руководителем студии театра танца «Дорога из города», многократным обладателем Гран-при Международных конкурсов по современной хореографии Айратом Багаутдиновым.

В рамках встречи с главой муниципального образования, мэром города Рягатом Хусаиновым были обсуждены темы, касающиеся поддержки одаренных детей города. В частности, был поднят вопрос о создании в городе филиала региональной молодежной общественной организации РТ «Созвездие-Йолдызлык».

«Впереди еще много работы. Но мы видим заинтересованность и потребность района в реализации проекта», – заметила Бикбова.

Напомним, что традиционные мастер-классы были также проведены в Верхнем Услоне, Черемшане, Заинске, Богатых Сабах.

«Хочу заметить, что уровень участников из года в год неизменно растет. Если раньше в рамках проведения мастер-классов нашей задачей было научить их петь, танцевать и прочее, то сегодня многие из них показывают блестящие результаты. Нам остается работа лишь над высокохудожественными задачами. Безусловно, такой результат – следствие колоссальной работы педагогов. Потому мы также проводим занятия и для них, чтобы помочь им в профессиональном росте», – заметила Алина Ивах.

Зональные этапы фестивального движения начнутся с 22 февраля.

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