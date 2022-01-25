Песни Альфии Авзаловой прозвучат в Татарском культурном центре

18 февраля в 18:00 в Татарском культурном центре Москвы пройдет Гала-концерт II Международного фестиваля конкурса имени Альфии Авзаловой.
Конкурс привлекает исполнителей не только из России, но и из других стран. Альфия Авзалова вошла в историю развития этнокультуры многонациональной России и стала известной среди соотечественников, проживающих во многих странах мира. Обладая исключительным талантом, артистка исполняла песни на 17 языках мира.
В гала-концерте концерте примут участие лауреаты фестиваля и известные артисты:
Нафкат Нигматуллин,
Эльмира Калимуллина,
Ильгиз Шайхразиев,
Зульфия Авзалова,
Альфия Шарипова,
Ильгиз Мухутдинов,
Татьяна Ефремова,
Алмас Хусаинов,
Саида Минубаева,
Амина Ахмедьянова,
Инструментальный ансамбль «Мирас».