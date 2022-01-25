В Татарском культурном центре Санкт-Петербурга открыли «Татарскую гостиную», посвященную войне и блокаде Ленинграда

В Татарском культурном центре Санкт-Петербурга в рамках культурно-просветительского проекта «Татарская гостиная», организованного Постоянным представительством Республики Татарстан в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области состоялся творческий вечер «Татары в Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда. Абсалямовские чтения», посвященный генерал-майору Абсалямову Минзакиру Абдурахмановичу, командиру 18-й стрелковой Мгинской Краснознаменной дивизии.

На мероприятие были приглашены представители татарской общественности города и области, историки, краеведы и все желающие, кто неравнодушен к военной истории нашей страны.

Перед гостями выступили: военный историк, основатель Музея военной истории Тосненского района Олег Зимин; петербургский журналист, известный татарский писатель, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, блокадник, награжденный знаком «Житель блокадного Ленинграда» Рахим Теляшов и ведущая мероприятия Фирая Рашитова.

Директор музея отметил военные подвиги генерала-майора Минзакира Абсалямова и вклад 18-ой стрелкой дивизии, при в освобождение поселка Тосно от немецко-фашистских захватчиков 26 января 1944 года. Полки его дивизии громили врага под Мгой, Нурмой, Тосно, Вырицей, Лугой, Подпорожьем.

Рахим Теляшов рассказал о татарах, участниках блокады Ленинграда. Имена многих героев увековечены в татарской газете “Ватанны саклауда”, издававшейся в годы войны на Ленинградском фронте. Не менее 60 тысяч татар погибло в боях и в блокадном городе. Только на одном Пискаревском кладбище покоятся тысячи татар – воинов и гражданских лиц.

В завершении мероприятия выступили артисты, «передвижная бригада» театра драмы им Ольги Берггольц с произведением «Дорога жизни», которые ими было исполнено очень проникновенно.

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