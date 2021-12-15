ПЛАН РАБОТЫ ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА ТАТАР НА 2022 ГОД

«Мы едины! Наша сила – в единстве!»
Р.Н. Минниханов
Президент Республики Татарстан
|№ п/п
|Название мероприятия
|Дата проведения
|Место проведения
|Ответственные
|1.
|Деятельность по реализации государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020- 2023 годы)»
|в течение года
|г. Казань
|Министерства и ведомства Республики Татарстан, Исполком Всемирного
конгресса татар
|2.
|Деятельность по реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014- 2022 годы»
|в течение года
|г. Казань
|Министерства и ведомства Республики Татарстан, Исполком Всемирного конгресса татар
|3.
|Деятельность по реализации государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014-2023 годы»
|в течение года
|г. Казань
|Министерства и ведомства Республики Татарстан, Исполком Всемирного конгресса татар
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КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА ТАТАР
|4.
|Встречи в Федеральных округах заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиева с руководителями и активом татарских общественных организаций Российской Федерации
|январь
|Приволжский Федеральный округ: г. Уфа, Республика Башкортостан
|Исполком Всемирного конгресса татар
|январь
|Уральский Федеральный округ: г. Курган,
Курганская область
|Исполком Всемирного конгресса татар
|февраль
|Приволжский Федеральный округ: г. Саратов,
Саратовская область
|Исполком Всемирного конгресса татар
|февраль
|Центральный Федеральный округ: Московская область
|Исполком Всемирного конгресса татар
|февраль
|Южный и Северо-Кавказский Федеральный округ: г. Крым, Республика Крым
|Исполком Всемирного конгресса татар
|февраль
|Сибирский Федеральный округ: г. Новосибирск,
Новосибирская область
|Исполком Всемирного конгресса татар
|февраль
|Дальневосточный Федеральный округ: г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
|Исполком Всемирного конгресса татар
|февраль
|Северо-Западный Федеральный округ: г. Мурманск, Мурманская область
|Исполком Всемирного конгресса татар
|5.
|X Всероссийский сход предпринимателей татарских сел
|15-17 марта
|г. Казань
|Исполком Всемирного конгресса татар
|6.
|Финал Международного конкурса «Татар кызы- 2021»
|март
|г. Ташкент,
Республика Узбекистан
|Дирекция Международного конкурса «Татар кызы», Всемирный форум татарской молодежи
|7.
|Конференции в регионах Российской Федерации и странах Ближнего и Дальнего зарубежья по выборам делегатов на VIII Съезд Всемирного конгресса татар
|апрель
|регионы Российской Федерации, страны Ближнего и Дальнего зарубежья
|Исполком Всемирного конгресса татар, региональные и местные татарские общественные организации
|8.
|XII Всероссийский Форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией
|19-20 мая
|г. Казань
|Исполком Всемирного конгресса татар, Духовное управление мусульман Республики Татарстан
|9.
|Торжественные мероприятия по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, «Изге Болгар җыены»
|21 мая
|г. Болгар, Спасский район, Республика Татарстан
|Исполком Всемирного конгресса татар, организаци-онный комитет по подготовке и проведению в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, Духовное управление мусульман Республики Татарстан
|10.
|II Международный шахтёрский Сабантуй
|июнь
|г. Новокузнецк, Кемеровская область
|Исполком Всемирного конгресса татар
|11.
|ХХII Федеральный Сабантуй
|18 июня
|г. Ульяновск,
Ульяновская область
|Исполком Всемирного конгресса татар, Министерство культуры Республики Татарстан, Региональная национально-культурная автономия татар Кемеровской области
|12.
|ХI Всемирный форум татарской молодежи
|июнь
|г. Казань
|Исполком Всемирного конгресса татар, Форум татарской молодежи
|13.
|XII Всероссийский сельский Сабантуй
|2-3 июля
|с. Аксёново,
Лямбирский район, Республика Мордовия
|Исполком Всемирного конгресса татар
|14.
|Торжественные мероприятия по случаю 30-летия образования Всемирного конгресса татар
|август
|г. Казань
|Исполком Всемирного конгресса татар
|15.
|VIII Съезд Всемирного конгресса татар
|август
|г. Казань
|Исполком Всемирного конгресса татар
|16.
|Форум «Деловые партнеры Татарстана»
|декабрь
|г. Казань
|Исполком Всемирного конгресса татар
|17.
|Итоговое заседание Национального Совета Всемирного конгресса татар «Подведение итогов деятельности за 2022 год и утверждение плана работы на 2023 год»
|декабрь
|г. Казань
|Исполком Всемирного конгресса татар
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МЕРОПРИЯТИЯ В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ, РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
|18.
|Формирование музея «История этнографии сибирских татар»
|в течение года
|г. Тюмень,
Тюменьская область
|Представительство Всемирного конгресса татар в Тюменской области
|19.
|Переподготовка учителей по специальности татарский язык и литература (Международный лингвистический центр КФУ)
|в течение года
|г. Казань
|Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар
|20.
|Организация видеоконференций с руководителями татарских общественных объединений за рубежом (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Альянс татар Европы и др.)
|в течение года
|г. Казань
|Исполком Всемирного конгресса татар
|21.
|Выездное совещание по реализации проекта.
|апрель
|г. Уральск,
Казахстан
|Исполком Всемирного конгресса татар Республиканское общественное объединение «Казахстанский конгресс татар и башкир», общественное объединение «Татарский культурный центр Западно-Казахстанской области»
|22.
|Реализация проекта «Ютазының җиде капкасы». Экскурсии по району
|в течение года
|Ютазинский район,
Республика Татарстан
|Отдел культуры; Отдел образования; Отдел по делам молодежи спорту и туризму Ютазинского муниципального района
|23.
|Издание газеты «Татарлар»
|в течение года
|г. Казань
|Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Исполком Всемирного конгресса татар
|24.
|Обеспечить регулярный выпуск телепередач
«Халкым минем» на канале телевидения ТНВ
|в течение года
|г. Казань
|Исполком Всемирного конгресса татар
|25.
|Обеспечить регулярный выпуск телепередач
«Татарлар»на канале телевидения ТНВ
|в течение года
|г. Казань
|АО «ТРК «Новый Век», Всемирный конгресс татар
|26.
|Организовать игры татарской лига КВН «Әйдә, ШаяРТ»
|в течение года
|районы Республики Татарстан, регионы Российской Федерации
|Всемирный форум татарской молодежи
|27.
|Проведение научно-изыскательских, историко-краеведческих исследований в Приикских районах Татарстана, Башкортостана и Оренбургской области
|в течение года
|районы Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Оренбургской области
|Администрации и Исполкомы районы Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Оренбургской области, Исполком Всемирного конгресса татар, РОО «Общество татарских краеведов» Республики Татарстан, ВОО «Татарские села России», спонсоры
|28.
|Отборочные туры Международного конкурса «Татар кызы-2022»
|в течение года
|регионы Российской Федерации: Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Ставропольский, Пермский края; Астраханская, Владимирская, Костромская, Кировская, Ленинградская, Московская, Челябинская, Новосибирская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Тверская, Томская, Тюменская, Ульяновская, Свердловская области; Республики Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Чувашия, Удмуртия, Мордовия, гг. Москва, Санкт-Петербург,
страны зарубежья: Италия, Испания, Франция, Швейцария, Германия, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Австрия, Швеция, Литва
|Дирекция Международного конкурса «Татар кызы», Всемирный форум татарской молодежи
|29.
|Выездные сессии Образовательной программы «Акыл фабрикасы» в городах и районах республики
|в течение года
|г. Казань, районы Республики Татарстан, регионы Российской Федерации
|Всемирный форум татарской молодежи
|30.
|Образовательная платформа «Ачык Университет»
|в течение года
|г. Казань
|Всемирный форум татарской молодежи
|31.
|Заключительный тур Международной акции «Мин татарча сөйләшәм»
|в день родного языка
апрель
|г. Казань
|Всемирный форум татарской молодежи
|32.
|Пресс-туры с редакторами СМИ в регионах Российской Федерации
|ежеквартально
|Республика Марий Эл, Кировская, Нижегородская, Самарская области
|Исполком Всемирного конгресса татар
|33.
|Издание журнала «Туган жир. Родной край»
|ежеквартально
|г. Казань
|Исполком Всемирного конгресса татар
|34.
|Издание книги Мунира Ерзина «Тугыз кабиләдән торган татар дәүләте һәм аның үзәге»
|I квартал
|г. Казань
|Исполком Всемирного конгресса татар
|35.
|Республиканский праздник «Нардуган»
|6 января
|г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
|ГАУК Республики Марий Эл «Республиканский центр татарской культуры», Региональная татарская национально-культурная автономия Республики Марий Эл
|36.
|Творческий вечер поэтессы Танзили Назаровой-Исянбердиной по случаю 75-летия
|12 января
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|РОО Повышения социального статуса татарских женщин «Сахибжамал» Республики Башкортостан, Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|37.
|Творческий вечер члена Союза писателей Республики Башкортостан, редактора отдела прозы журнала «Тулпар» Дильбар Булатовой по случаю 50-летия
|12 января
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|РОО Повышения социального статуса татарских женщин «Сахибжамал» Республики Башкортостан, Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|38.
|VI Межрегиональный турнир по хоккею с шайбой на льду на приз Всероссийской общественной организации «Татарские села России», приуроченный к 30-летию образования Всемирного конгресса татар
|22 января
|д. Средние Шуни, Вятскополянский район, Кировская область
|Региональная культурно-просветительская общественная организация татар Кировской области
|39.
|Литературно-музыкальный вечер, посвященный творческому пути прозаика и драматурга, журналиста, государственного и общественного деятеля, заслуженного деятеля искусств Татарской АССР Мирсая Амира
|январь
|с. Зирган, Мелеузовский район; г.Уфа, Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|40.
|Областная олимпиада по татарскому языку и литературе
|январь
|г. Екатеринбург, Свердловская область
|РОО Конгресс татар Свердловской области «Татары Урала», Министерство образования и науки Республики Татарстан, Исполком Всемирного конгресса татар
|41.
|Республиканская олимпиада по татарскому языку и литературе
|январь
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|42.
|Областной этап олимпиады школьников по татарскому языку и литературе
|январь
|г. Челябинск,
Челябинская область
|Челябинская ОО «Конгресс татар Челябинской области», Министерство образования и науки Челябинской области, Исполком Всемирного конгресса татар
|43.
|Республиканская олимпиада по татарскому языку и литературе
|январь
|г. Саранск,
Республика Мордовия
|Региональная татарская национально-культурная автономия Республики Мордовия «Якташлар» («Земляки»)
|44.
|Круглый стол, посвященный 130-летию со дня рождения экономиста Фахретдинова Габдулахата Ризаитдиновича (Габдулахата Ризаэддина)
|январь
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|45.
|Вечер памяти, посвященный великому татарскому композитору, видному педагогу Султану Габаши
(к 80-летию со дня смерти)
|январь
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|46.
|Литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству писателя, поэта, драматурга, журналиста Айдара Халима и поэта, писателя-сатирика Радифа Тимершина
|январь
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|47.
|I Краевой фестиваль фольклорных коллективов Пермского края посвященный 10-летию народного ансамбля татарского танца «Гүзәл Чулман»
|январь
|г. Пермь, Пермский край
|Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Пермкого края»
|48.
|Региональная олимпиада по родному языку
|январь
|г. Димитровград, Ульяновская область
|Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия
|49.
|Фестиваль татарской культуры и дружбы народов России «Мы вместе»
|январь
|г. Коломна,
Московская область
|ОО «Региональная татарская национально-культурная автономия Московской области»
|50.
|Семинар для сотрудников сельских Домов культуры Ульяновской области: «Сабантуй: шаг за шагом», в предверии XXII Федерального Сабантуя
|январь
|г. Ульяновск,
Ульяновская область
|Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия, Центр татарской культуры Ульяновской области
|51.
|Творческий вечер писателя, поэта Разиля Валеева в Бишкеке
|январь
|г. Бишкек,
Кыргызстан
|Республиканское общественное объединение «Татарско-башкирский культурный центр «Туган тел»
|52.
|Республиканская конференция, посвященная татарскому просветителю, религиозному деятелю Ш. Марджани
|январь
|Зеленодольский район,
Республика Татарстан
|Исполком Всемирного конгресса татар, Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»
|53.
|Юбилейный вечер в честь 65-летия детского поэта и драматурга, члена Союза писателей Республики Татарстан, Лауреата премии имени Шайхи Маннура и Лауреата премии имени Абдуллы Алиша Рафиса Корбан
|январь
|Высокая Гора,
Республика Татарстан
|Центральная библиотека Высокогорского муниципального района
|54.
|Дни татарстанского кино в Свердловской области
|январь-февраль
|города Екатеринбург, Красноуфимск, Михайловск, Качканар, Серов, Реж, Буланаш, Свердловская область
|РОО КТСО «Татары Урала», Министерство культуры Республики Татарстан,
|55.
|Республиканская конференция, посвященная писателю-просветителю, учёному-востоковеду, религиозному деятелю Р. Фахреддинну
|январь-февраль
|г. Альметьевск,
Республика Татарстан
|Исполком Всемирного конгресса татар, Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»
|56.
|Историко-образовательная встреча «Тарихи бранч» в г. Уфе
|январь-февраль
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|Совет молодежи Мусульманской религиозной организации «Ихлас»
|57.
|Первый Всероссийский фестиваль «Татар мамык шэле»
|январь – октябрь
|Рыбная Слобода, Республика Татарстан
|Исполком Всемирного конгресса татар, Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»
|58.
|Дни татарской кулинарии
|8-20 февраля
|г. Брюссель, Бельгия
|Союз «Татары в Бельгии»
|28 февраля
|г. Ташкент Узбекистан
|Татарский общественный культурно-просветительный центр г.Ташкента
|февраль
|города Украины
|Всеукраинский татарский культурный центр «Туган тел»
|февраль
|г. Карши,
Узбекистан
|Татаро-башкирский национальный культурный центр Кашкадарьинской области Республики Узбекистан
|февраль
|регионы Республики Казахстан
|Республиканское общественное объединение «Казахстанский конгресс татар и башкир», Татарские этнокультурные объединения Республики Казахстан
|февраль
|г. Минск, Беларусь
|Международное общественное объединение «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма»
|февраль
|г. София, Болгария
|Татарская общественная организация в Болгарии «Волжкие булгари»
|февраль
|г. Душанбе, Таджикистан
|Татаро-башкирский национально-культурный центр «Дуслык»
|12 марта
|г. Вена, Австрия
|Татарское общество Австрии «Мирас»
|22 марта
|г. Ольштын, Польша
|Татарское общество с ограниченной ответственностью «Sujmbike» региона Вармии и Мазур Республики Польша
|28 марта
|г. Баку, Азербайджан
|Общественное Объединение «Татарстан»
|август
|г. Бишкек, Кыргызстан
|Республиканское общественное объединение «Татарско-башкирский культурный центр «Туган тел»
|ноябрь
|г. Бишкек, Кыргызстан
|Республиканское общественное объединение «Татарско-башкирский культурный центр «Туган тел»
|ноябрь
|г. Нур-Султан, Казахстан
|Республиканское общественное объединение «Казахстанский конгресс татар и башкир»
|декабрь
|г. Сосновка,
Кировская область
|Региональная культурно-просветительская общественная организация татар Кировской области
|59.
|Мероприятия, посвященные жизни и творчеству Мусы Джалиля
|14 февраля
|г. Тель-Авив, Израиль
|Общественное объединение тюркских народов Израиля «Мирас»
|15 февраля
|г. Алчевск, Украина
|«Алчевский городской татарский культурный центр «ТАН»
|19 февраля
|г. Вена, Австрия
|Татарское общество Австрии «Мирас»
|26 февраля
|г. Баку, Азербайджан
|Общественное Объединение «Татарстан», Республиканское общество татарской культуры «Туган тел»
|февраль
|Регионы Республики Казахстан
|Республиканское общественное объединение «Казахстанский конгресс татар и башкир», Татарские этнокультурные объединения Республики Казахстан
|февраль
|г. Минск, Беларусь
|Международное общественное объединение «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма»
|февраль
|г. Бишкек, Кыргызстан
|Республиканское общественное объединение «Татарско-башкирский культурный центр «Туган тел»
|февраль
|г. Киев, Украина
|Всеукраинский татарский культурный центр «Туган тел»
|февраль
|г. Карши, Узбекистан
|Татаро-башкирский национальный культурный центр Кашкадарьинской области
|апрель
|г. Ташкент, Узбекистан
|Татарский общественный культурно-просветительный центр г. Ташкента
|май
|г. Кара-Балта, Киргизия
|Кара-Балтинский татаро-башкирский национально-культурный центр «Идель»
|60.
|Респубиканские конкурсы чтецов произведений татарских поэтов и писателей «Туган телем – татар теле» (Мой родной язык – татарский язык): конкурс инсценировок на стихи Героя Советского Союза Мусы Джалиля, Гайнана Курмаша, Мансура Гаязова «Бар җырымны илгә багышладым…» / «Песни всегда посвящал я Отчизне…»
|15 февраля
|г. Йошкар-Ола,
Республика Марий Эл
|ГАУК РМЭ «Республиканский центр татарской культуры», РНКАТ Республики Марий Эл
|61.
|IX Межрегиональный фестиваль-конкурс «Уйнагыз, гармуннар!», приуроченный к 30-летию образования Всемирного конгресса татар
|19 февраля
|д. Средние Шуни, Вятскополянский район, Кировская область
|Региональная культурно-просветительская общественная организация татар Кировской области
|62.
|Этноплощадка «Мирас-Наследие» – цикл мероприятий татарского фольклора: Межрегиональный семинар-практикум по изучению игры на народных инструментах
|24 февраля
|г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
|ГАУК РМЭ «Республиканский центр татарской культуры», РНКАТ Республики Марий Эл
|63.
|Фестиваль Татарского кино в Омской области
|25 февраля
|г. Омск,
Омская область
|Омская Региональная общественная организация «Областной татарский национально-культурный центр «Иртыш»
|64.
|Межрегиональный фестиваль-конкурс татарского самодеятельного творчества «Авылым тавышлары» (Деревенские напевы)
|26 февраля
|г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
|ГАУК РМЭ «Республиканский центр татарской культуры», РНКАТ Республики Марий Эл
|65.
|Областной праздник-конкурс татарской кулинарии, посвященный Юнусу Ахметзянову
|27 февраля
|г. Новосибирск, Новосибирская область
|Региональная татарская национально-культурная автономия Новосибирской области, ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр»
|66.
|Дни татарской кухни в Свердловской области памяти татарского кулинара Юнуса Ахметзянова
|28 февраля
|г. Екатеринбург,
Свердловская область
|РОО КТ СО «Татары Урала»
|67.
|Вечер, посвященный жизни и творчеству Гаяза Исхаки
|февраль
|г. Ташкент, Узбекистан
|Татарский общественный культурно-просветительный центр г. Ташкента
|68.
|I Межрегиональный фестиваль-конкурс «Татар егете»
|февраль
|г. Малмыж,
Кировская область
|РНКАТ Кировской области
|69.
|V Межрегиональный форум «Татарская культура. Взгляд в будущее» в рамках форума «Ханым-бикә 2022»
|февраль
|г. Вятские Поляны,
Кировская область
|Конгресс татар Кировской области
|70.
|Дни татарской национальной культуры
|февраль
|г. Ростов-на-Дону,
Ростовская область
|Ростовская областная ОО «ТБКЦ «Якташлар»
|март
|г. Кара-Балта, Кыргызстан
|Кара-Балтинский татаро-башкирский национально-культурный центр «Идель»
|март
|г. Тверь,
Тверская область
|Региональная общественная организация национально-культурная автономия татар Тверской области
|март
|г. Ярославль,
Ярославская область
|Ярославская региональная общественная организация «Татарское культурно-просветительское общество «Мирас»
|март
|г. Новомосковск,
Тульская область
|Общественная организация – Местная татарская национально-культурная автономия г. Новомосковска Тульской области
|март
|Альменевский,Сафакулевский, Целинный, Шатровский, Шумихинский,Шадринский, Щучанский районы, г. Курган, Курганская область
|КРОО «Татары Зауралья»
|апрель
|г. Сельцо,
Брянская область
|Общественная организация «Землячество Татарстана в Брянской области «Сабантуй»
|апрель
|г. Нижневартовск,
ХМАО-Югра
|Татарская национально-культурная автономия г. Нижневартовска «Мирас»
|апрель
|г. Мурманск,
Мурманская область
|Мурманская региональная общественная организация содействия развитию культуры «Татарское культурное общество «Якташ» (Земляк)
|28 мая
|г. Алчевск, Украина
|«Алчевский городской татарский культурный центр «ТАН»
|май
|г. Гданьск, Польша
|Народный центр татарской культуры им. Л. Крычинского в г.Гданьске
|июнь
|Костромская область, г. Кострома
|Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Костромской области»
|июнь
|Калужская область, г. Калуга
|Общественная организация «Местная Татарская Национально-Культурная автономия г. Калуги»
|сентябрь
|г. Рим, Италия
|Ассоциация культуры «Татары в Италии»
|октябрь
|г. Ташкент, Узбекистан
|Татарский общественный культурно-просветительный центр г. Ташкента
|октябрь
|г. Новосибирск, Новосибирская область
|Региональная татарская национально-культурная автономия Новосибирской области, ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр»
|октябрь
|г. Ростов-на-Дону,
Ростовская область
|Ростовская областная ОО «ТБКЦ «Якташлар»
|71.
|Мастер-классы по художественному слову, хореографии, вокалу, кулинарии, режиссуре и спорту для членов татарских общественных объединений за рубежом
|февраль
|г. Брюссель,
Бельгия
|Союз «Татары в Бельгии»
|апрель
|г. Нур-Султан,
Казахстан
|Республиканское общественное объединение «Казахстанский конгресс татар и башкир»
|май
|г. Баку,
Азербайджан
|Центр татарской молодежи в Азербайджане «Яшьлек»
|июль
|г. Кохтла-Ярве,
Эстония
|Общество Татарской Культуры Ида-Вирумаа
|февраль
|г. Брюссель,
Бельгия
|Союз «Татары в Бельгии»
|72.
|Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Ана теле-2022» в онлайн формате среди студентов татарских отделений российских высших учебных заведений
|февраль
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|73.
|Литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству поэта Салавата Рахматуллы (Рахматуллина Салавата Ибрагимовича)
|февраль
|с. Султанмуратово, Аургазинский район, Республика Башкортостан,
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|74.
|Круглый стол, посвященный Дню науки и 100- летию со дня рождения профессора Терегулова Рала Гиниятулловича
|февраль
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|75.
|XIV Республиканский конкурс татарской песни «Туган тел»
|февраль
|г. Дюртюли,
Республика Башкортостан
|Конгресс татар Республики Башкортостан, Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|76.
|Торжественные мероприятия, посвященные 30- летию Местной общественной организации «Национально-культурная автономия татар «Булгар»
|февраль
|г. Усинск,
Республика Коми,
|Местная общественная организация «Национально-культурная автономия татар «Булгар» г. Усинск
|77.
|IX Краевой фестиваль-конкурс «Ягафаровские чтения», посвященный творчеству ученого, фольклориста, поэта, общественного деятеля Рашида Ягафарова
|февраль
|с. Барда, Бардымский муниципальный округ, Пермский край
|Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Пермкого края», Общественная организация «Культурный центр татар и башкир Бардымского района»
|78.
|III Межрегиональная научно-практическая конференция учащихся «Чтения Гакиля Сагирова»
|февраль
|г. Ульяновск,
Ульяновская область
|Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия, Центр татарской культуры Ульяновской области
|79.
|Конкурс сочинений о творчестве Заслуженного артиста ТАССР, одного из основателей татарского профессионального театра, уроженца г. Симбирска Бари Тарханова (к 130-летию со дня рождения) и лауреата Государственной премии им. Г. Тукая , уроженца Симбирской губернии Лерона Хамидуллина (к 90-летию со дня рождения)
|февраль
|г. Ульяновск,
Ульяновская область
|Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия
|80.
|Юношеский турнир по хоккею с шайбой на призы игрока хоккейного клуба «Ак Барс», единственного в России пятикратного обладателя «Кубка Гагарина» Даниса Зарипова
|февраль
|д. Усть Баяк МО «Красноуфимский округ» Свердловской области
|РОО Конгресс татар Свердловской области «Татары Урала», МО Красноуфимский округ Свердловской области
|81.
|«Корни мои» – фестиваль родословных
|февраль
|г. Тобольск,
Тюменская область
|Нционально-культурная автономия Сибирских татар г. Тобольска
|82.
|V Всероссийский конкурс «Ак калфак» среди учениц 9-11 классов
|февраль
|г. Казань
|Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»
|83.
|Республиканская конференция, посвященная татарскому учёному-этнографу, литератору и просветителю К. Насыри
|февраль
|Зеленодольский район,
Республика Татарстан
|Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»
|84.
|День Международного родного языка
|февраль
|г. Пенза,
Пензенская область
|Молодежный исполком РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области»
|85.
|Съезд татарских предпринимателей области
|февраль
|Курганская область
|КРОО «Татары Зауралья»
|86.
|Областной конкурс «Сабыйлар» среди дошкольных общеобразовательных учреждений Свердловской области с татарским этнокультурным компонентом содержания образования
|февраль
|г. Екатеринбург, Свердловская область
|Постпредство Республики Татарстан в Свердловской области
|87.
|Лыжные соревнования, посвященные памяти М. Джалиля
|февраль
|г. Оренбург,
Оренбургская область
|РОО Региональная татарская национально-культурная автономия Оренбургской области
|88.
|Соревнование по лыжному спорту на кубок Всемирного конгресса татар
|февраль
|с. Барда, Бардымский мунципальный округ, Пермский край
|МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», Исполком Всемирного конгресса татар
|89.
|Областной межнациональный шахматный турнир на кубок поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля
|февраль
|г. Ульяновск,
Ульяновская область
|Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия, Центр татарской культуры Ульяновской области
|90.
|Муниципальный конкурс г. Казани среди педагогов мужчин «Ир-егетләр тел сагында»
|февраль
|г. Казань
|Управление образования г. Казань
|91.
|Презентация книги «Рукописное наследие литовских татар как памятник народной культуры»
|февраль
|г. Вильнюс,
Литва
|Общество татар Вильнюсского округа
|92.
|Миджлис татарских мурз регионов Российской Федерации (Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Тюменская область, гг. Москва и Санкт-Петербург)
|февраль
|г. Казань
|Исполком Всемирного конгресса татар, Институт истории им. Ш. Марджани
|93.
|Премия молодежных проектов «Хәрәкәт»
|февраль
|г. Москва
|Совет молодежи при Полномочном представительстве Республики Татарстан в Российской Федерации
|94.
|V Открытый детский-хоккейный турнир среди команд Свердловской области, Челябинской области, Пермского края, Республики Татарстан и Республики Башкортостан на призы хоккейного клуба «Ак барс» и Всемирного конгресса татар
|февраль-март
|г. Красноуфимск,
Свердловская область
|Министерство спортa Республики Татарстан, федерация хоккея Республики Татарстан, администрация хоккейного клуба «Ак барс», МО Красноуфимский округ, РОО КТ СО «Татары Урала»
|95.
|Проведение интернет-конкурса «Үз эшенең остасы»
|февраль-март
|г. Казань
|Исполком Всемирного конгресса татар
|96.
|Конкурс чтецов «Два поэта-Две звезды» среди татарских школ Тюменской области по произведениям Г. Тукая и М. Джалиля
|февраль-апрель
|г. Тюмень, районы Тюменской области
|ТОМТОО «Яшь буын», Представительство Всемирного конгресса татар в Тюменской области
|97.
|Интеллектуальная игра «Чикләвек»
|февраль, апрель, август, ноябрь
|г. Москва
|Совет молодежи при Полномочном представительстве Республики Татарстан в Российской Федерации
|98.
|Мастер-класс по татарскому орнаменту
|февраль-май
|г. Ростов-на-Дону, Ростовская область
|Ростовская областная ОО «ТБКЦ «Якташлар»
|99.
|Проведение Всероссийского (межрегионального) конкурса по лучшим краеведческим изданиям (книгам) и музеям
|февраль – октябрь
|регионы Российской Федерации
|ВОО «Татарские села России», РОО «Общество татарских краеведов» Республики Татарстан, Исполком Всемирного конгресса татар , региональные и районные краеведческие структуры и татарские общественные организации
|100.
|XX Городской фестиваль «Без Яраткан моннар» («Наши любимые мелодии»), в рамках мероприятий по празднованию 100-летия Республики Коми
|19 марта
|г. Ухта,
Республика Коми
|Местная общественная организация национально-культурная автономия татар «Бердэмлек» (Единство) в г. Ухте
|101.
|Межрегиональный фестиваль-конкурс татарского фольклора «Түгәрәк уен», приуроченный к 30- летию образования Всемирного конгресса татар
|20 марта
|пгт. Красная Поляна, Вятскополянский район, Кировская область
|Региональная культурно-просветительская общественная организация татар Кировской области
|102.
|Праздник «Навруз»
|21 марта
|г. Ольштын, Польша
|Татарское общество с ограниченной ответственностью «Sujmbike» региона Вармии и Мазур Республики Польша
|март
|города Украины
|Всеукраинский татарский культурный центр «Туган тел»
|март
|г. Джизак, Узбекистан
|Татаро-башкирский национальный культурный центр «Идель» Джизакской области
|март
|г. Ташкент, Узбекистан
|Татарский общественный культурно-просветительный центр г.Ташкента
|март
|г. Карши, Узбекистан
|Татаро-башкирский национальный культурный центр Кашкадарьинской области
|март
|г. Баку, Азербайджан
|Республиканское общество татарской культуры «Туган тел»
|103.
|Республиканский конкурс детского творчества «Арча ягы – данлы Тукай ягы»
|25 марта
|Арский район,
Республика Татарстан
|Школа искусств Арского муниципального района
|104.
|ХI Межрегиональный фестиваль-конкурс детского творчества «Чулпан»
|27 марта
|г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
|ГАУК РМЭ «Республиканский центр татарской культуры», РНКАТ Республики Марий Эл
|105.
|VII Открытый областной фестиваль народных театральных коллективов им. Бари Тарханова
|27 марта
|г. Ульяновск,
Ульяновская область
|Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия, Центр татарской культуры Ульяновской области
|106.
|Торжественное мероприятие, посвященное 30– летию «Татарского общественного культурно-просветительного центра г. Ташкента Республики Узбекистан: прошлое и настоящее»
|март
|г. Ташкент, Узбекистан
|Татарский общественный культурно-просветительный центр г. Ташкента
|107.
|Торжественное мероприятие, посвященное 130-летия со дня рождения видного командира советской армии Якупа Чанышева
|март
|с. Тукаево,
Аургазинский район,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|108.
|Торжественный вечер, посвященный празднованию 135-летия со дня рождения татарского писателя и языковеда, общественного деятеля Галимджана Ибрагимова
|март
|с. Султанмуратово,
Аургазинский район,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|109.
|Круглый стол, посвященный творчеству поэтессы, журналиста, писателя Габидуллиной Фании Равиловны
|март
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|110.
|Круглый стол, посвященный 90-летию доктора медицинских наук, профессора, академика Магазова Ризы Шаихъяновича
|март
|с. Новые Ишлы,
Миякинский район,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республики Башкортостан
|111.
|XX Кикинский форум «Одаренные дети» («Сәләтле балалар»)
|март
|с. Кикино,
Каменский район,
Пензенская область
|Региональная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области»
|112.
|Творческий вечер, посвященный Пензенским татарским писателям-современникам
|март
|г. Пенза,
Пензенская область
|Региональная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области»
|113.
|Торжественное мероприятие, посвященное 20- летию газеты «Саф чишмә»
|март
|г. Екатеринбург,
Свердловская область
|РОО КТСО «Татары Урала», Постпредство Республики Татарстан в Свердловской области
|114.
|Областной ежегодный фестиваль татарской культуры «Ак хисләр»
|март
|с. Асекеево,
Оренбургская область
|Татарская национально-культурная автономия Асекеевского района Оренбургской области, Отдел культуры администрации и районный Дом культуры Асекеевского района
|115.
|Юбилейный концерт ансамбля «Булгар» города Усинска, посвященный 25-летию творческого коллектива
|март
|г. Усинск,
Республика Коми
|Местная общественная организация национально-культурная автономия татар «Булгар» г. Усинск
|116.
|VI Межрегиональный конкурс исполнителей татарской песни и музыки «Урал сандугачы» – регионального отбора участников Международного конкурса «Татар моңы»
|март
|г. Екатеринбург,
Свердловская область
|Министерство культуры Свердловской области, РОО КТСО «Татары Урала», Министерство культуры Республики Татарстан, Исполком Всемирного конгресса татар
|117.
|Творческий литературно-музыкальный вечер, посвященный 60-летию народного артиста Республики Татарстан Шарипова Марата Сабитовича
|март
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|118.
|Литературный вечер, посвященный творческому пути писателя и журналиста Сабитова Рашита Махмутовича
|март
|с. Янгискаин,
Гафурийский район,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|119.
|XI Межрегиональный фестиваль-конкурс «Нократ моңнары»
|март
|г. Малмыж,
Кировская область
|РНКАТ Кировской области
|120.
|IV краевой Курултай татар Красноярского края
|март
|г. Красноярск,
Красноярский край
|Татарская Региональная национально-культурная автономия «Яр» Красноярского края
|121.
|II Областной конкурс «Татар кызы. Татар малае»
|март
|г. Нижний Новгород,
Нижегородская область
|Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области
|122.
|Татарская школа для активных детей и подростков г. Ростов-на-Дону
|март
|г. Ростов-на-Дону,
Ростовская область
|Татарская молодежь Ростова
|123.
|Спартакиада по лыжному спорту на призы Всемирного конгресса татар
|март
|с. Барда,
Бардымский муниципальный округ,
Пермский край
|Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Пермкого края», Общественная организация «Культурный центр татар и башкир Бардымского района»
|124.
|XXV юбилейный Фестиваль народного творчества «Шауба» Березовского района Пермского края
|март
|с. Березовка, Березовский муниципальный округ,
Пермский край
|Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Пермкого края»
|125.
|Всероссийский конкурс виртуального кабинета татарского языка
|март
|г. Казань
|Исполком Всемирного конгресса татар
|126.
|Конкурс переводчиков художественной литературы им. С. Адгамовой, татарской советской детской писательницы и переводчицы, Члена Союза писателей СССР
|март
|г. Казань
|Исполком Всемирного конгресса татар
|127.
|Шахматно-шашочный турнир им. советского шахматиста и шашиста Р. Нежметдинова
|март
|Сеченовский район,
Нижегородская область
|Исполком Всемирного конгресса татар
|128.
|Всероссийский (с международным участием) симпозиум, посвященый 1100-летию добровольного принятия предками татар ислама на тему: «Исторические предпосылки и основные этапы вхождения татар в орбиту исламской цивилизации»
|март
|г. Пенза,
Пензенская область
|Исполком Всемирного конгресса татар, ДУМ Пензенской области
|129.
|Форум татарской молодежи Нижегородской области
|март
|Нижегородская область
|Молодежный центр «Хәрәкәт» при РНКАТНО
|130.
|Саратовский образовательный форум молодежи «Алга»
|март
|г. Саратов,
Саратовская область
|ОМТО «Сары Тау»
|131.
|Форум молодежи Пензенской области «Вместе ярче»
|март
|г. Пенза,
Пензенская область
|Молодежный исполком РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области»
|132.
|Молодежный форум «Урман күле» г. Москва
|март
|г. Москва
|Совет молодежи при Полномочном представительстве Республике Татарстан в Российской Федерации
|133.
|Отборочные туры Республиканского конкурса «Татар кызы-2022»
|март-апрель
|районы Республики Татарстан, г. Казань
|Дирекция Международного конкурса «Татар кызы», Всемирный форум татарской молодежи
|134.
|Республиканская конференция, посвященная известному татарскому писателю, переводчику А. Шамову
|март
|Зеленодольский район,
Республика Татарстан
|Исполком Всемирного конгресса татар, Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»
|135.
|Республиканский фестиваль-конкурс
“Татарның чигүле сөлгесе”
|март-апрель
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|Исполком Всемирного конгресса татар, Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»
|136.
|Районный фестиваль фольклорных коллективов «Хәтер чылбыры»
|март-апрель
|г. Арск,
Республика Татарстан
|Дом культуры Арского муниципального района
|137.
|Второй Международный вокальный конкурс – фестиваль юных талантов «Балачак»
|март – июнь
|г. Казань
|Национальный комплекс «Туган авылым», Исполком Всемирного конгресса татар, Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»
|138.
|Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию ГАУК Республики Марий Эл «Республиканский центр татарской культуры»
|март – 22 октября
|г. Йошкар-Ола,
Республика Марий Эл
|ГАУК Республики Марий Эл «Республиканский центр татарской культуры», Региональная национально-культурная автономия татар Республики Марий Эл
|139.
|Цикл лекций, посвященных 625-летию расселения литовских татар в Великом княжестве Литовском
|II, IV квартал
|г. Вильнюс, Литва
|Татарское общество г. Висагинаса
|140.
|Выставка, посвященная истории и быту бакинских татар «Salam Tatarstan»
|12 апреля
|г. Баку, Азербайджан
|Общественное объединение «Татарстан»
|141.
|Творческий вечер журналиста газеты «Кызыл таң», публициста, Резиды Валитовой по случаю 55-летия
|13 апреля
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|РОО Повышения социального статуса татарских женщин «Сахибжамал» Республики Башкортостан, Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|142.
|Мероприятия, посвященные Габдулле Тукаю
|15 апреля
|г. Эскишехир, Турция
|Общество культуры и взаимопомощи татар провинции Эскишехир
|23 апреля
|г. Алчевск, Украина
|«Алчевский городской татарский культурный центр «ТАН»
|26 апреля
|г. Баку, Азербайджан
|Общественное Объединение «Татарстан», Республиканское общество татарской культуры «Туган тел»
|апрель
|г. Бишкек, Кыргызстан
|Республиканское общественное объединение «Татарско-башкирский культурный центр «Туган тел»
|апрель
|г. Минск, Беларусь
|Международное общественное объединение «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма»
|апрель
|г. Душанбе, Таджикистан
|Татаро-башкирский национально-культурный центр «Дуслык»
|апрель
|Регионы Республики Казахстан
|Республиканское общественное объединение «Казахстанский конгресс татар и башкир», Татарские этнокультурные объединения Республики Казахстан
|апрель
|г. Карши, Узбекистан
|Татаро-башкирский национальный культурный центр Кашкадарьинской области
|апрель
|г. Брюссель, Бельгия
|Союз «Татары в Бельгии»
|апрель
|г. Киев, Украина
|Всеукраинский татарский культурный центр «Туган тел»
|май-август
|г. Ольштын, Польша
|Татарское общество с ограниченной ответственностью «Sujmbike» региона Вармии и Мазур Республики Польша
|143.
|Этноплощадка «Мирас-Наследие» – цикл мероприятий татарского фольклора: Межрегиональный семинар-практикум по вышиванию полотенец, изготовлению хаситэ, калфака, изу, белэзек (браслет); организация выставки «Татар сөлгесе»
|16 апреля
|г. Йошкар-Ола,
Республика Марий Эл
|ГАУК РМЭ «Республиканский центр татарской культуры», РНКАТ Республики Марий Эл
|144.
|«Тукаевские чтения» – тематический день, посвященный к 110- летию посещения поэтом Г. Тукаем г. Санкт-Петербурга
|24 апреля
|г. Тосно,
Ленинградская область,
|Общественная организация Татарское общество Тосненского района Ленинградской области «Изге юл», Постоянное представительство Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
|145.
|Конкурс хоров «Мин яратам, сине Татарстан» среди учреждений просвещения в рамках празднования 30-летия образования Всемирного конгресса татар
|26 апреля
|Ютазинский район,
Республика Татарстан
|Отдел культуры; Отдел образования Ютазинского муниципального района
|146.
|Расширенное заседание Правления Международной ассоциации татар стран Европейского Союза «Альянс татар Европы»
|апрель
|г. Рига, Латвия
|Международная ассоциация татар стран Европейского Союза «Альянс татар Европы», Общество татар Латвии «Идель»
|147.
|IV Международный конкурс имени Латифа Хамиди
|апрель
|г. Семей, Казахстан
|Общественное объединение «Восточно-Казахстанский татарский общественный центр г.Семей»
|148.
|Научно-практическая конференция «Уральск в начале XX века»
|апрель
|г. Уральск, Казахстан
|Общественное объединение «Татарский культурный центр Западно-Казахстанской области»
|149.
|III-й концерт татарской музыки с участием Большого симфонического оркестра Казахской Государственной филармонии и артистов Республики Татарстан
|апрель
|г. Нур-Султан, Казахстан
|Исполком Всемирного конгресса татар,
Республиканское общественное объединение «Казахстанский конгресс татар и башкир»
|150.
|Собрание руководителей татарских этнокультурных объединений Республик Казахстан
|апрель
|г. Нур-Султан, Казахстан
|Исполком Всемирного конгресса татар, Республиканское общественное объединение «Казахстанский конгресс татар и башкир»
|151.
|Республиканский конкурс чтецов среди учащихся школ «Тукай моңнары-2022»
|апрель
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|152.
|Театрализованный творческий вечер, посвященный 60-летию народной артистки Республики Татарстан и Республики Башкортостан Фахруллиной Резиды Равиловны
|апрель
|г. Уфа,
Республика Башкортстан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|153.
|Региональный конкурс чтецов «Без Тукай оныклары»
|апрель
|с. Татарская Каргала, Оренбургской области
|РОО Региональная национально-культурная автономия татар Оренбургской области
|154.
|Всероссийская научно-практическая конференция «Занкиевские чтения», посвященная жизни и деятельности основоположника прозы сибирских татар, Заслуженного учителя Российской Федерации, писателя Якуба Камалеевича Занкиева
|апрель
|г. Тюмень,
Тюменская область
|Национально-культурная автономия сибирских татар и татар Тюменской области
|155.
|Открытие Татарского подворья в рамках II Международного шахтёрского Сабантуя
|апрель
|Кемеровская область
|Региональная национально-культурная автономия татар Кемеровской области
|156.
|Областной литературный конкурс «Габдулла Тукай в наших сердцах»
|апрель
|г. Челябинск,
Челябинская область
|Областная общественная организация «Конгресс татар Челябинской области», Министерство образования Челябинскй области
|157.
|VIII Областной конкурс чтецов произведений татарских классиков «Живая классика»
|апрель
|г. Екатеринбург,
Свердловская область
|Министерство культуры Свердловской области, РОО КТСО «Татары Урала», Министерство образования и науки Республики Татарстан
|158.
|Дни татарского просвещения
|апрель
| с. Сафакулево, с. Сюлюклино, с. Мансурово, Сафакулевский район;
с. Кызылбай, Шатровский район; Альменево, с.Иванково, Альменевский район; с. Юлдус, Шадринский район
|КРОО «Татары Зауралья»
|159.
|XXII Московский фестиваль татарской песни «Туган як моңнары»
|апрель
|г. Москва
|Региональная общественная организация Татарская национально-культурная автономия г. Москвы
|160.
|Фестиваль татарской культуры «Язлар моңы-2022»
|апрель
|г. Тольятти,
Самарская область
|Городская национально-культурная автономия татар города Тольятти
|161.
|XIII Татарский межмуниципальный творческий фестиваль «Халкым минем-2022»
|апрель
|с. Алькино, Похвистневский район, Самарская область
|Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области; Татарское культурно-просветительское общество «Туган тел» («Родной язык») муниципального Похвистневский Самарской области; Муниципальное бюджетное учреждение «Управление культуры муниципального района Похвистневский Самарской области
|162.
|Командный Чемпионат Самарской области по шашкам-64 памяти Габдуллы Тукая
|апрель
|с. Мочалеевка, Похвистневский район,
Самарская область
|Самарская региональная творческая общественная организация «Дуслык» («Дружба»)
|163.
|Республиканский конкурс-фестиваль «Гүзәлләр тудырган гүзәллек»
|апрель
|г. Уфа,
Республика Башкортстан
|Исполком Всемирного конгресса татар, Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»
|164.
|Международная олимпиада по татарскому языку
|апрель
|г. Казань
|Министерство образования и науки Республики Татарстан, Исполком Всемирного конгресса татар
|165.
|Всероссийский конкурс «Татар кызчыгы, Татар малае – 2022»
|апрель
|г. Казань
|Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»
|166.
|ХХV Саратовский областной фестиваль, посвященный 30-летнему юбилею Саратовской РНКАТ «Идел йолдызчыклары» («Волжские звездочки»)
|апрель
|г. Саратов,
Саратовская область
|Региональная национально-культурная автономия татар Саратовской области
|167.
|Дни Татарстанского кино
|апрель
|г. Когалым,
ХМАО-Югра
|Когалымская городская общественная организация ТБНКО «Нур»
|168.
|XVII Областной фестиваль татарской культуры «Себер йолдызлары» – «Сибирские звезды»
|апрель
|г. Анжеро-Суджинск, Кемеровская область
|Региональная национально-культурная автономия татар Кемеровской области, общество Татарской культуры «Рәхим итегез, дуслар!»
|169.
|Круглый стол, посвященный жизни и творчеству Ляиса Зулькарная (Харрасова Ляиса Маулетовича)
|апрель
|д. Новосасыкуль,
Бакалинский район,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|170.
|Творческий литературно-музыкальный вечер, посвященный 65-летию российского оперного певца, артиста Башкирского государственного театра оперы и балета, Заслуженного артиста РФ, народного артиста Республики Башкортостан Салихова Фанави Зикафовича
|апрель
|д. Исхак,
Янаульский район,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|171. Н
|Научно-практическая конференция, посвященная наследию известного теолога Мурата Рамзий
|апрель
|с. Сарманово,
Республика Татарстан
|Исполком Всемирного конгресса татар
|172.
|Фестиваль татарской национальной культуры, посвященный 20-летию Местной татарской национально-культурной автономии г.о. Люберцы
|апрель
|г.о. Люберцы,
Московская область
|Общественная организация «Региональная татарская национально-культурная автономия Московской области»
|173.
|Гала-концерт Татарского фольклорного фестиваля
|апрель
|г. Тюмень,
Тюменская область
|Представительство Всемирного конгресса татар
в Тюменской области
|174.
|V Региональный фестиваль самодеятельного театрального искусства «Алтын битлек»
(«Золотая маска»)
|апрель
|г. Кузнецк,
Пензенская область
|Региональная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области»
|175.
|Содействие в организации Федерального Сабантуя, Всероссийского сельского Сабантуя, татарского народного праздника Сабантуй и праздника культуры кряшен «Питрау» в регионах Российской Федерации, а также в обучении режиссеров и организаторов указанных праздников из регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья в г. Казани
|апрель
|г. Казань
|Исполком Всемирного конгресса татар, Министерство культуры Республики Татарстан
|176.
|VI Межрегиональный конкурс чтецов, посвященный великому татарскому поэту Габдулле Тукаю
|апрель
|г. Малмыж,
Кировская область
|Региональная национально-культурная автономия татар Кировской области
|177.
|Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию образования Хабаровской городской национально-культурной автономии татар «Хабар»
|апрель
|г. Хабаровск,
Хабаровский край
|Хабаровская городская национально-культурная автономия татар «Хабар»
|178.
|XVII городской фестиваль народного творчества «Пермь талантлары»
|апрель
|г. Пермь,
Пермский край
|Местная общественная организация Татарская национально-культурная автономия г. Перми
|179.
|Установка стелы родословной Г. Тукая в сквере им. Г. Тукая в с. Барда
|апрель
|с. Барда, Бардымский муниципальный округ, Пермский край
|Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Пермкого края», Общественная организация «Культурный центр татар и башкир Бардымского района»
|180.
|Спартакиада по вольной борьбе, посвященная 55- летию создания секции по вольной борьбе на призы Всемирного конгресса татар
|апрель
|с. Барда, Бардымский муниципальный округ, Пермский край
|Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Пермкого края», Общественная организация «Культурный центр татар и башкир Бардымского района»
|181.
|Ежегодный Областной сход татарских женщин – VI конкурс «Нижгарбикә» – «Нижгарочка»
|апрель
|с. Кочко-Пожарки,
Сергачский район,
Нижегородская область
|Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области
|182.
|XV Областной фестиваль-конкурс татарской песни «Сембер карлыгачлары» («Симбирские ласточки»)
|апрель
|г. Ульяновск, Ульяновская область
|Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия, Центр татарской культуры Ульяновской области
|183.
|XI Областной конкурс детского поэтического и художественного творчества «Сказки Тукая в душе моей»
|апрель
|г. Ульяновск,
Ульяновская область
|Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия, Центр татарской культуры Ульяновской области
|184.
|Литературный вечер, посвященный 105-летию со дня рождения Якуба Занкиева
|апрель
|г. Омск, Омская область
|Омская местная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия «Ибирь» (Сибирь) (ОМТНКА ИБИРЬ)
|185.
|XVIII Фестиваль татарской культуры
|апрель
|г. Томск,
Томская область
|Местная общественная организация Национально-культурная автономия татар г. Томска Томкой области, ОГАУК «Центр татарской культуры»
|186.
|Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы, пути их решения в деле сохранения национальных языков»
|апрель
|г. Йошкар-Ола,
Республика Марий Эл
|ГАУК Республики Марий Эл «Республиканский центр татарской культуры», Региональная национально-культурная автономия татар Республики Марий Эл
|187.
|Всероссийская научно-практическая конференция «Первые Пестречинские чтения. Мауля Колый: татарское духовно-культурное наследие (история и современность) в рамках 1100-летия принятия ислама Волжско-Камской Болгарией и предками татар Волго-Уралья и 30-летия Всемирного конгресса татар, Года народного искусства и нематериального культурного наследия в РФ (с изданием материалов в виде сборника)
|апрель
|п. Пестрецы,
Республика Татарстан
|Администрация и Исполком Пестречинского района Республики Татарстан, Комиссия по развитию языков при Президенте Республики Татарстан, Исполком Всемирного конгресса татар, РОО «Общество татарских краеведов» Республики Татарстан, Академия наук Республики Татарстан и К(П)ФУ, ДУМ Республики Татарстан
|188.
|Мероприятие, посвященное Дню родного языка в рамках работы с Ассоциацией студентов Всемирного конгресса татар
|апрель
|г. Арск,
Республика Татарстан
|Исполком Всемирного конгресса татар
|189.
|Всемирная акция «Чак-чак party»
|апрель
|г. Пермь,
Пермский край
|ТРОО «Чак-чак»
|190.
|25-летний юбилей МБОУ СОШ «Яктылык» г. Самара
|апрель
|г. Самара,
Самарская область
|Исполком Всемирного конгресса татар
|191.
|Дни Сибирско-татарской культуры в Республике Татарстане
|апрель
|Республика Татарстан
|Конгресс татар Тюменской области
|192.
|VII-й Всероссийский (Уральский) форум татарских краеведов «Татарское краеведение и проблемы изучения истории регионов и населенных пунктов на Урале» в рамках празднования 1100-летия принятия Ислама Волжско-Камской Болгарией и предками татар Волго-Уральского региона, 30-летия Всемирного конгресса татар, 300-летия городов Перми и Екатеринбурга, Года народного искусства и нематериального культурного наследия в РФ (с изданием материалов в виде сборника)
|апрель
|г. Пермь, Пермский край; г. Екатеринбург, Свердловская область; г. Челябинск, Челябинская область
|Исполком Всемирного конгресса татар, РОО «Общество татарских краеведов» Республики Татарстан, Постоянное представительство Республики Татарстан по Уральскому региону, НКАТ г. Перми и Пермской области, Конгресс татар Челябинской области, РОО «Татарские села России», татарские краеведческие структуры и общественные организации регионов Урала
|193.
|Районный конкурс чтецов произведений татарских поэтов «Нәфис сүз остасы»
|апрель
|г. Менделеевск,
Республика Татарстан
|Местная организация Менделеевского муниципального района
|194.
|«Шигырьләрең шифалы яңгыр кебек» – юбилейный вечер поэтессы Сании Ахметзяновой (60 лет)
|апрель
|г. Арск,
Республика Татарстан
|Центральная библиотека Арского муниципального района
|195.
|Проведение конкурса «Ислам нуры – мәчетләрдә», посвященный 1100 летию принятия Ислама в Волжской Булгарии
|апрель
|г. Казань
|Исполком Всемирного конгресса татар
|196.
|Чествование ветеранов Великой Отечественной войны и празднование Дня Победы
|5-8 мая
|г. Алчевск, Украина
|«Алчевский городской татарский культурный центр «ТАН»
|7-9 мая
|Регионы Республики Казахстан
|Республиканское общественное объединение «Казахстанский конгресс татар и башкир», Татарские этнокультурные объединения Республики Казахстан
|9 мая
|г. Ольштын, Польша
|Татарское общество с ограниченной ответственностью «Sujmbike» региона Вармии и Мазур Республики Польша
|9 мая
|г. Баку, Азербайджан
|Общественное объединение «Татарстан», Республиканское общество татарской культуры «Туган тел»
|май
|г. Душанбе, Таджикистан
|Татаро-башкирский национально-культурный центр «Дуслык»
|май
|г. Бишкек, Кыргызстан
|Республиканское общественное объединение «Татарско-башкирский культурный центр «Туган тел»
|май
|г. Минск, Беларусь
|Международное общественное объединение «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма»
|май
|г. Вена, Австрия
|Татарское общество Австрии «Мирас»
|май
|г. Кара-Балта, Киргизия
|Кара-Балтинский татаро-башкирский национально-культурный центр «Идель»
|май
|г. Карши, Узбекистан
|Татаро-башкирский национальный культурный центр Кашкадарьинской области
|май
|г. Джизак, Узбекистан
|Татаро-башкирский национальный культурный центр «Идель» Джизакской области
|май
|г. Ташкент, Узбекистан
|Татарский общественный культурно-просветительный центр г.Ташкента
|май
|города Украины
|Всеукраинский татарский культурный центр «Туган тел»
|197.
|Открытие бюста советскому татарскому поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю в г. Серове
|9 мая
|г. Серов,
Свердловская область
|Исполком Всемирного конгресса татар, Постоянное представительство Республики Татарстан по Уральскому региону
|198.
|III Южный Сабантуй
|14 мая
|г. Ростов-на-Дону,
Ростовская область
|Ростовская областная ОО «ТБКЦ «Якташлар»
|199.
|IV Международный фестиваль-конкурс народного танца «Шома бас»/ «Легко ступая»
|14-15 мая
|г. Йошкар-Ола,
Республика Марий Эл
|ГАУК Республики Марий Эл «Республиканский центр татарской культуры»
|200.
|I Межрегиональный фестиваль-конкурс татарского самодеятельного творчества «Рамазан»
|22 мая
|г. Йошкар-Ола,
Республика Марий Эл
|ГАУК Республики Марий Эл «Республиканский центр татарской культуры»
|201.
|25-летие татарской общины Висагинаса и ансамбля «Мирас»
|май
|г. Висагинас, Литва
|Татарское общество г. Висагинаса
|202.
|Международный тюрко-татарский фестиваль «Киев сандугачы – 2022»
|май
|г. Киев, Украина
|Всеукраинский татарский культурный центр «Туган тел»
|203.
|Литературно-музыкальный вечер по произведениям Назипа Жиганова
|май
|г. Уральск, Казахстан
|Общественное объединение «Татарский культурный центр Западно- Казахстанской области»
|204.
|Собрание руководителей татарских общественных объединений Азербайджанской Республики
|май
|г. Баку, Азербайджан
|Общественные объединения Азербайджанской Республики
|205.
|Научно-практическая конференция «История татарских деревень»
|май
|г. Тобольск,
Тюменская область
|Национально-культурная автономия Сибирских татар г. Тобольска
|206.
|Открытое XVI Первенство по национальной спортивной борьбе на поясах «Көрәш» памяти Героя России Раушана Абдуллина
|май
|г. Тюмень,
Тюменская область
|Представительство Всемирного конгресса татар в Тюменской области
|207.
|Фестиваль татарского кино
|май
|г. Челябинск,
Челябинская область
|Челябинская областная общественная организация «Конгресс татар Челябинской области, ГБУК «Татаркино»
|208.
|Всероссийская научно-практическая конференция «Сулеймановские чтения»
|май
|г. Тюмень,
Тюменская область
|Национально-культурная автономия Сибирских татар и татар Тюменской области, Представительство Всемирного конгресса татар в Тюменской области
|209.
|I Межрегиональный песенный конкурс приикских татар
|май
|с.Тюменяк,
Туймазинский район,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан, Всероссийская общественная организация «Татарские села России»
|210.
|«Бәлешфест» милли ризыклар фестивале
|май
|Буздякский район,
Республика Башкортостан
|Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан, Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|211.
|Торжественный вечер, посвященный празднованию 130- летия со дня рождения Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской
|май
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|РОО Повышения социального статуса татарских женщин «Сахибжамал» Республики Башкортостан
|212.
|Торжественное открытие музея-усадьбы «Алмагачлар Усть-Кяхты»
|май
|с. Усть-Кяхта,
Усть-Кяхтинский район,
Республика Бурятия
|Региональная национально-культурная автономия татар Республики Бурятия
|213.
|Торжественное открытие Татарского культурного центра Ростовской области
|май
|г. Ростов-на-Дону,
Ростовская область
|Ростовская областная ОО «ТБКЦ «Якташлар»
|214.
|«Круглый стол» на тему «О ногайском факторе в истории»
|май
|г. Астрахань, Астраханская область
|Исполком Всемирного конгресса татар
|215.
|II Конкурс чтецов произведений татарских поэтов «В мире поэзии» «Шигърият дөньясында»
|май
|г. Самара,
Самарская область
|Самарская региональная творческая общественная организация «Дуслык» («Дружба»)
|216.
|II Областной турнир по борьбе Корэш
|май
|г. Ростов-на-Дону,
Ростовская область
|Ростовская областная ОО «ТБКЦ «Якташлар»
|217.
|Установка бюста М. Джалиля в с. Тюндюк Бардымского муниципального округа Пермского края
|май
|с. Тюндюк,
Бардымский муниципальный округ, Пермский край
|Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Пермкого края», Общественная организация «Культурный центр татар и башкир Бардымского района»
|218.
|Торжественное мероприятие, посвященное 25- летию РНКАТ Республики Бурятия
|май
|г. Улан-Удэ,
Республика Бурятия
|Региональная национально-культурная автономия татар Республики Бурятия
|219.
|Всероссийский конкурс методических разработок интегрированного урока татарского языка и литературы
|май
|г. Казань
|Исполком Всемирного конгресса татар
|220.
|Всероссийский конкурс «Тел ачкычлары»
|май
|г. Казань
|Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»
|221.
|Выездное заседание общественной организации татарских женщин «Ак калфак» в Пермском крае
|май
|Пермский край
|Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»
|222.
|Спортивные соревнования по стритболу
|май
|с. Барда,
Бардымский муниципальный округ, Пермский край
|МАУ ДО «Детско-юношеская спортивна школа», Исполком Всемирного конгресса татар
|223.
|Детский форум татарской молодежи Омской области
|май
|Омская область
|Татарский культурный центр «Заман»
|224.
|Финал Республиканского конкурса «Татар кызы-2022»
|май-июнь
|г. Казань
|Дирекция Международного конкурса «Татар кызы», Всемирный форум татарской молодежи
|225.
|Всероссийская научно-практическая, историко-краеведческая конференция «Кайбицкий регион и Горная сторона: проблемы истории и культуры», посвященная 30-летию образования Кайбицкого района Республики Татарстан, Года народного искусства и нематериального культурного наследия в Российской Федерации, в рамках 1100-летия принятия Ислама Волжско-Камской Болгарией и предками татар Волго-Уралья и 30-летия Всемирного конгресса татар
|май-июнь
|Кайбицкий район,
Республика Татарстан
|Администрация и Исполком Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан, Исполком Всемирного конгресса татар, РОО «Общество татарских краеведов» Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Государственный Комитет Республики Татарстан по туризму, Академия наук Республики Татарстан
|226.
|Съезд татарской молодежи Тюменской области
|май, июль-август, октябрь
|г. Тюмень,
Тюменская область
|ТРОО «Союз татарской молодежи Тюменской области»
|227.
|Форум молодежи Казахстана
|май
|Казахстан
|Всемирный форум татарской молодежи
|228.
|Конференции Конгресса татар Республики Башкортостан в муниципальных районах Республики Башкортостан
|май-июнь
|Муниципальные образования Республики Башкортостан
|Конгресс татар Республики Башкортостан
|229.
|Торжественные мероприятия, посвященные 30- летию Всемирного конгресса татар
|19 июня
|г. Джизак, Узбекистан
|Татаро-башкирский национальный культурный центр «Идель» Джизакской области
|июнь
|г. Киев, Украина
|Всеукраинский татарский культурный центр «Туган тел»
|сентябрь
|г. Бишкек, Кыргызстан
|Республиканское общественное объединение «Татарско-башкирский культурный центр «Туган тел»
|230.
|Творческий вечер поэтессы, руководителя женского вокального ансамбля Фаузии Гайзаман по случаю 65- летия
|22 июня
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|РОО Повышения социального статуса татарских женщин «Сахибжамал» Республики Башкортостан
|231.
|Международный фестиваль «Around the World 2022»
|23-25 июня
|г. Генуя, Италия
|Татарское общество Италии «Дуслар»
|232.
|Проект «Татар базары» в рамках празднования XII Всероссийского сельского Сабантуя
|июнь
|с. Аксеново,
Лямбирский район,
Республика Мордовия
|Исполком Всемирного конгресса татар
|233.
|Ярмарка под брендом «Татар базары» в рамках проведения Сабантуя Приикских татарских деревень
|июнь
|с. Муслюмово,
Республика Татарстан
|Исполком Всемирного конгресса татар
|234.
|Торжественное мероприятие, посвященное 1100- летию принятия ислама
|июнь
|г. Бишкек, Кыргызстан
|Республиканское общественное объединение «Татарско-башкирский культурный центр «Туган тел»
|235.
|V Европейский Сабантуй
|июнь
|г. София, Болгария
|Международная ассоциация татар стран Европейского Союза «Альянс татар Европы», Татарская общественная организация в Болгарии «Волжкие булгари»
|236.
|Республиканский фестиваль национальных культур
|июнь
|г. Минск, Беларусь
|Международное общественное объединение «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма»
|237.
|Форум предпринимателей «Татарстан – Италия – Россия»
|июнь
|г. Болонья, Италия
|Ассоциация культуры «Татары в Италии»
|238.
|Круглый стол, посвященный 135-летию Газиза Губайдуллина
|июнь
|г. Баку, Азербайджан
|Республиканское общество татарской культуры «Туган тел»
|239.
|Концерт творческих коллективов Международного общественного объединения «Татаро-башкирского культурного наследия «Чишма» Республики Беларусь в Республике Татарстан
|июнь
|г. Казань
|Международное общественное объединение «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма» Республики Беларусь
|240.
|Мероприятия, посвященные 285-летнему юбилею села Сульмаш Чернушинского городского округа Пермского края
|июнь
|с. Сульмаш,
Чернушинский городской округ,
Пермский край
|Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Пермкого края», Общественный центр татар Чернушинского городского округа Пермского края
|241.
|Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 100-летия со дня рождения дважды Героя Советского Союза, гвардии полковника Гареева Мусы Гайсиновича
|июнь
|г. Уфа, Илишевский район, Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|242.
|Творческий литературно-музыкальный вечер, посвященный 65-летию композитора, Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, народной артистки Республики Башкортостан Сахаутдиновой Розы Хайдаровны
|июнь
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|243.
|Литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству поэта, переводчика и журналиста, члена Союза писателей и Союза журналистов Башкирской АССР Даминова Дима Абдрахмановича
|июнь
|г. Уфа,
Республика Башкортстан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|244.
|Дни татарской молодежи
|июнь
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|245.
|Пензенский региональный форум «Татары Пензы: национальная самобытность и религия», посвященный 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией
|июнь
|г. Пенза,
Пензенская область
|Региональная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области»
|246.
|100-летний юбилей татарского села Плитное Дзержинского района Красноярского края
|июнь
|с. Плитное,
Дзержинский район,
Красноярский край
|Татарская Региональная национально-культурная автономия «Яр» Красноярского края
|247.
|Фестиваль татарской кухни
|июнь
|г. Когалым,
ХМАО-Югра
|Когалымская городская общественная организация ТБНКО «Нур»
|248.
|Съемка и монтаж материалов для подготовки онлайн версии Федерального Сабантуя в Ульяновске
|июнь
|г. Ульяновск,
Ульяновская область
|Исполком Всемирного конгресса татар
|249.
|Автопробег «Мин матурлык эзләп йорим» литературный десант совместно с Китап FM (Чувашия, Удмуртия, Кировская обл, Марий Эл, Ульяновская обл, Самарская обл)
|июнь-июль
|Чувашия, Удмуртия, Кировская область, Марий Эл, Ульяновская область, Самарская области
|Исполком Всемирного конгресса татар
|250.
|Фотоконкурс «Этнографическая мозаика татарского народа
|июнь-июль
|г. Казань
|Министерство культуры Республики Татарстан, Исполком Всемирного конгресса татар
|251.
|Сбор исторических материалов и выпуск книги об участии татар в строительстве мечетей в Казахстане
|III квартал
|г. Нур-Султан, Казахстан
|Республиканское общественное объединение «Казахстанский конгресс татар и башкир» Общественное объединение «Татарский образовательный культурный центр «Дуслык»
|252.
|Торжественные мероприятия, посвященные 25-летию РОО «Конгресс татар Республики Башкортостан»
|8 июля
|г. Уфа,
Республика Башкортстан
|Конгресс татар Республики Башкортостан, Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|253.
|Съезд Конгресса татар Башкортостана
|9 июля
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|Конгресс татар Республики Башкортостан, Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|254.
|Творческий литературно-музыкальный вечер Дили Булгаковой по случаю 85-летия
|11 июля
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|РОО Повышения социального статуса татарских женщин «Сахибжамал» Республики Башкортостан, Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|255.
|I Международный Прииртышский Сабантуй
|июль
|г. Семей, Казахстан
|Исполком Всемирного конгресса татар, Республиканское общественное объединение «Казахстанский конгресс татар и башкир», Объединение юридических лиц «Ассоциация «Прииртышский союз татар и башкир «Хак»
|256.
|Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию татарской школы искусств в Казахстане
|июль
|г. Семей, Казахстан
|Республиканское общественное объединение «Казахстанский конгресс татар и башкир», Объединение юридических лиц «Ассоциация «Прииртышский союз татар и башкир «Хак»»
|257.
|Круглый стол с участием татарских медицинских работников Кыргызстана
|июль
|г. Бишкек, Кыргызстан
|Республиканское общественное объединение «Татарско-башкирский культурный центр «Туган тел»
|258.
|Благотворительный концерт «Татар моңы»
|июль
|г. Бишкек, Кыргызстан
|Республиканское общественное объединение «Татарско-башкирский культурный центр «Туган тел»
|259.
|Юбилейный концерт Фольклорно-эстрадного ансамбля «Мишар»
|июль
|с. Урмай,
Комсомольский район,
Республика Чувашия
|Национально-культурное объдинение татар Чувашской Республики
|260.
|Торжественное открытие отремонтированной Центральной мечети села Урмай, в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией
|июль
|с. Урмай,
Комсомольский район,
Республика Чувашия
|Национально-культурное объдинение татар Чувашской Республики; Духовное управление мусульман Чувашской Республики
|261.
|Торжественное открытие памятника царице Сююмбике в городе Касимове
|июль
|г. Касимов,
Рязанская область
|Общественная организация «Региональная национально-культурная автономия татар Рязанской области»
|262.
|II Международный детско-юношеский фестиваль татарской культуры «Мирас»
|июль
|г. Самара,
Самарская область
|Самарская региональная творческая общественная организация «Дуслык» («Дружба»)
|263.
|XI Всероссийская научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России»
|июль
|г. Троицк,
Челябинская область
|Челябинская областная общественная организация «Конгресс татар Челябинской области»
|264.
|Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 130-летия со дня рождения политического и государственного деятеля, видного теоретика национально-государственного строительства Султан-Галиева Мирсаида Хайдаргалиевича
|июль
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|265.
|Литературно-музыкальный вечер, посвященный 125-летию со дня рождения татарского советского литературоведа, публициста, критика, редактора, общественного деятеля и педагога Галимджана Нигмати (Нигматуллин Галимджан Амиржанович)
|июль
|с. Удрякбаш,
Благоварский район,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|266.
|Историко-патриотический вечер, посвященный жизни и подвигу Героя Советского Союза, гвардии старшего лейтенанта Сыртлановой Магубы Хусаиновны
|июль
|г. Белебей,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|267.
|Межрегиональный фестиваль-конкурс татарских самодеятельных ансамблей и коллективов «Җырлыйк әле»
|июль
|Туймазинский район,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|268.
|XI Международный фольклор фестиваль тюркских народов «Чатыр тауда җыен»
|июль
|Азнакаево,
Республика Татарстан
|Местная организация Азнакаевского муниципального района; Управление культуры Азнакаевского муниципального района
|269.
|Выездное заседание общественной организации татарских женщин «Ак калфак» в Мамадышском районе Республики Татарстан
|июль
|Мамадышский район,
Республика Татарстан
|Исполком Всемирного конгресса татар, Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»
|270.
|Организация лагеря для детей-татар, проживающих в странах Европы
|июль-август
|г. Брюссель, Бельгия
|Союз «Татары в Бельгии»
|271.
|Круглый стол «Ислам – ты мир!», посвященный 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией
|22 августа
|г. Тосно,
Ленинградская область
|Общественная организация Татарское общество Тосненского района Ленинградской области «Изге юл»
|272.
|Фестиваль новой татарской культуры «TAT CULT FEST»
|30 августа
|г. Казань
|Музыкальный лейбл «Yummy Music»
|273.
|Фестиваль «Печән базары» в Бишкеке
|август
|г. Бишкек, Кыргызстан
|Республиканское общественное объединение «Татарско-башкирский культурный центр «Туган тел»
|274.
|Татарский театральный конкурс-фестиваль
|август
|г. Иваново,
Ивановская область
|Региональная общественная организация Национально-культурная автономия татар Ивановской области
|275.
|Проведение интернет-конкурса «Мин яратам сине, халкым», посвященного 30-летию образования Всемирного конгресса татар
|август
|г. Казань
|Исполком Всемирного конгресса татар
|276.
|XIII Международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар «Искер-жыен»
|август
|г. Тобольск,
Тюменская область
|Региональная татарская общественная организация «Наследие» по Тюменской области, Представительство Всемирного конгресса татар в Тюменской области
|277.
|XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Историческая судьба Искера»
|август
|г. Тобольск,
Тюменская область
|Региональная татарская общественная организация «Наследие» по Тюменской области, Представительство Всемирного конгресса татар в Тюменской области
|278.
|Республикакүләм «Уйнагыз, гармуннар!» фестивале
|август
|Туймазинский район,
Республика Башкортостан
|Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан, Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|279.
|Вечер памяти советского татарского поэта Рахима Саттар (Абдулсаттарова Абдрахима Сулеймановича) и артиста балета, педагога, народного артиста БАССР Терегулова Шамиля Ахмедовича
|август
|г. Уфа,
Республика Башкортстан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|280.
|Творческий литературно-музыкальный вечер, посвященный 60-летию поэта Рамиля Чурагула (Чурагулова Рамиля Мутагаровича)
|август
|с. Староакташево,
Кармаскалинский район,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|281.
|Творческий вечер, посвященный 75-летию со дня рождения народной артистки Республики Башкортостан Смаковой Асии Вафировны
|август
|г. Уфа,
Республика Башкортстан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|282.
|Круглый стол, посвященный 105-летию со дня рождения профессора, доктора медицинских наук, микробиолога Гимранова Мансура Гимрановича
|август
|г. Уфа,
Республика Башкортстан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|283.
|IV Межрегиональный фольклорный фестиваль-конкурс «Халкым мирасы» (Наследие народа)
|август
|с. Тат-Верх-Гоньба,
Малмыжский район,
Кировская область
|Конгресс татар Кировской области
|284.
|I Фестиваль татарских частушек и мунаджатов «Әниләр һәм бәбиләр»
|август
|Республика Чувашия, с.Токаево Комсомольского района
|Национально-культурное объдинение татар Чувашской Республики
|285.
|Вечер памяти заслуженного работника культуры Чувашской Республики, заслуженного работника культуры Республики Татарстан, бывшего Председателя Совета общественной организации «Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики» Гибатдинова Ферита Абдулловича
|август
|с. Урмай,
Комсомольский район,
Республика Чувашия
|Национально-культурное объдинение татар Чувашской Республики
|286.
|Фестиваль современной татарской культуры «Печән базары»
|август
|г. Казань
|Всемирный форум татарской молодежи
|287.
|VII Татарская детская профильная смена «Себер сандыгы»
|август
|Новосибирская область
|Региональная татарская национально-культурная автономия Новосибирской области, ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр»
|288.
|XXXVII Республиканский фестиваль народного творчества «Уйнагыз, гармуннар!»
|август
|г. Казань
|Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар
|289.
|XIV Всероссийский фестиваль татарского фольклора «Түгәрәк уен»
|август
|г. Казань
|Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар
|290.
|Выездное заседание общественной организации татарских женщин «Ак калфак» в Чистопольском районе Республики Татарстан
|август
|Чистопольский район,
Республика Татарстан
|Исполком Всемирного конгресса татар, Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»
|291.
|Фестиваль новой татарской культуры «JADIDFEST»
|август
|г. Казань
|Музыкальный лейбл «Yummy Music»
|292.
|Республиканская конференция «Ялчыгол укулары»
|август-сентябрь
|г. Заинск,
Республика Татарстан
|Управление образования Заинского муниципального района
|293.
|«На этой земле проложили мы след» – торжественный вечер, посвященный 25-летию Тосненского татарского общества «Изге юл»
|4 сентября
|г. Тосно,
Ленинградская область
|Общественная организация Татарское общество Тосненского района Ленинградской области «Изге юл»
|294.
|Международный фестиваль татарской культуры
|16-19 сентября
|г. Меджидия, Румыния
|Демократический союз татар Румынии
|295.
|II Фестиваль татарской культуры
|17 сентября
|г. Калининград,
Калинингрдская область
|Калининградская региональная общественная организация – Общество культуры тюркоязычного населения «Кардашлар»
|296.
|Республиканский праздник «Сөмбелә»
|24 сентября
|г. Йошкар-Ола,
Республика Марий Эл
|ГАУК Республики Марий Эл «Республиканский центр татарской культуры»
|297.
|Дни татарстанского кино в г. Алматы Республики казахстан
|сентябрь
|г. Алматы, Казахстан
|Общественное объединение «Татаро-башкирский общественно-культурный центр г.Алматы»
|298.
|Концерт татарской альтернативной музыки
|сентябрь
|г. Берлин, Германия
|Международный союз татарских женщин «Ханым», «Берлин татар яшьләре» оешмасы
|299.
|Мероприятия, посвященные 70-летию школы № 112 имени Нагимы Ахмадиевой города Кызылорда Республики Казахстан
|сентябрь
|г. Кызылорда, Казахстан
|Республиканское общественное объединение «Казахстанский конгресс татар и башкир», Общественное объединение «Кызылординский областной татарский общественно-культурный центр»
|300.
|Мероприятия, посвященные 30-летнему юбилею «Кызылординского областного татарского Общественно-культурного центра Республики Казахстан»
|сентябрь
|г. Кызылорда, Казахстан
|Республиканское общественное объединение «Казахстанский конгресс татар и башкир», Общественное объединение «Кызылординский областной татарский общественно-культурный центр»
|301.
|«Сибирский базар» – фестиваль народного творчества
|сентябрь
|г. Тобольск,
Тюменская область
|Национально-культурная автономия Сибирских татар г.Тобольска
|302.
|III Региональный конкурс исследовательских краеведческих работ «Туган як»-»Родной край»
|сентябрь
|г. Оренбург, Оренбургская область
|РОО Региональная национально-культурная автономия татар Оренбургской области
|303.
|Открытие татарского класса в МБОУ «Средняя школа №40» г.Нижневартовска
|сентябрь
|г. Нижневартовск,
ХМАО-Югра
|Местная национально-культурная автономия татар г. Нижневартовска «Мирас», Департамент образования г. Нижневартовска
|304.
|Международные соревнования по дистанционным конным пробегам Памяти Тимура Насырова
|сентябрь
|г. Тюмень,
Тюменская область
|Представительство Всемирного конгресса татар в Тюменской области
|305.
|XIII Республиканский конкурс татарской песни «Авылым тавышлары»
|сентябрь
|г. Саранск,
Республика Мордовия
|МРОО «Клуб татарских бизнесменов, КФХ «Юлдаш», Региональная национально-культурная автономия татар Республики Мордовия «Якташлар» («Земляки»)
|306.
|Литературно-музыкальный вечер, посвященный 100- летию со дня рождения поэта и писателя, участника Великой Отечественной войны Галимова Зинната Абдулхаковича
|сентябрь
|Белебеевский район,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|307.
|Литературно-музыкальный вечер, посвященный 70- летию поэта Гайсина Ахмета Исламгалиевича
|сентябрь
|с. Старокучербаево,
Благоварский район,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|308.
|Торжественный вечер, посвященный 70-летию артиста балета, педагога, заслуженного артиста РСФСР Даукаева Марата Фуатовича
|сентябрь
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|309.
|Торжественный вечер, посвященный 85-летию профессора, видного общественного деятеля, доктора педагогических наук Хамитова Эдуарда Шайхулловича
|сентябрь
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|310.
|Х Межрегиональный слет юных татарских этнографов
|сентябрь
|Малмыжский район,
Кировская область
|Региональная общественная организация национально-культурная автономия татар Кировской области
|311.
|X Межрегиональные конные скачки, посвященные 30- летию образования Всемирного конгресса татар
|сентябрь
|Малмыжский район,
Кировская область
|Региональная общественная организация национально-культурная автономия татар Кировской области
|312.
|Фестиваль современного татарского кино
|сентябрь
|г. Ростов-на-Дону,
Ростовская область
|РООО «ТБКЦ «Якташлар»
|313.
|V Областной фольклорный детский конкурс «Тургай»
|сентябрь
|г. Пенза,
Пензенская область
|Региональная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области»
|314.
|Дни татарского кино
|сентябрь
|г. Красноярск, Красноярский край
|Татарская Региональная национально-культурная автономия «Яр» Красноярского края
|315.
|III Краевой фестиваль творчества Сылвенско-иренских татар «Ирен моңнары»
|сентябрь
|с. Карьево,
Ординский муниципальный округ,
Пермский край
|Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Пермкого края»
|316.
|Национальный лагерь «Милләтем хәзинәләре»
|сентябрь
|г. Казань
|Всемирный форум татарской молодежи
|317.
|Открытие центра Каюма Насыйри
|сентябрь
|г. Нижневартовск,
ХМАО-Югра
|Местная национально-культурная автономия татар г. Нижневартовска «Мирас»
|318.
|Выездное заседание общественной организации татарских женщин «Ак калфак» в Мензелинском районе Республики Татарстан
|сентябрь
|Мензелинский район,
Республика Татарстан
|Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»
|319.
|Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию татарской общины в Алтайском крае
|сентябрь
|г. Барнаул,
Алтайский край
|Центр татарской культуры «Дулкын» г. Барнаул
|320.
|Установка стелы Патееву Шарафетдину Хабибулловичу – Почетному гражданину города Пензы
|сентябрь
|г. Пенза,
Пензенская область
|РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области»
|321.
|XIV Сибирский фестиваль татарской молодежи
|сентябрь
|г. Бердск,
Новосибирская область
|Региональная татарская национально-культурная автономия Новосибирской области, ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр»
|322.
|Конкурс мелодекламации им. И.Юзеева «Таныш моңнар»
|сентябрь
|г. Казань
|Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар
|323.
|Посещение МБОУ Маляевская СОШ
|сентябрь
|с. Маляевка,
Ленинский район,
Волгоградская область
|Исполком Всемирного конгресса татар
|324.
|Межрегиональная научно-практическая, историко-краеведческая конференция «Татары Вятской природно-географической и историко-культурной зоны и их вклад в развитие экономики и культуры Кировской области и Волго-Уральского региона: история и современность », приуроченный к 1100-летию принятия Ислама предками татар в Среднем Поволжье – Волго-Камской Булгарии, и приуроченный к 30 летию образования Всемирного конгресса татар
|сентябрь
|г. Сосновка,
Кировская область
|Региональная культурно-просветительская общественная организация татар Кировской области, Администрация Вятско-Полянского района Кировской области, РОО «Общество татарских краеведов» РТ
|325.
|Научно-практическая конференция «Сәламәт азык – сәламәт милләт»
|сентябрь
|г. Казань
|Ассоциация содействия татарском бизнесе
|326.
|Всероссийская научно-практическая историко-краеведческая конференция «Татарские села Урала: история и современность» в рамках 1100-летия принятия ислама Волжско-Камской Болгарией и предками татар Волго-Уральского региона, 30-летия образования Всемирного конгресса татар и в связи со 100-летием образования Нижнедеревенской (Усть-Багарякской) сельской школы Усть-Багарякского сельского посления, 315-летием с. Усть-Багаряк и 140-летия основателя школы, учителя-просветителя Жамалетдина Серазетдиновича Камалова. Открытие новой мечети.
|сентябрь-октябрь
|с. Усть-Багаряк, Кунашакский район, г. Челябинск,
Челябинская область
|«Всетатарское общество краеведов», РОО «Общество татарских краеведов» Республики Татарстан, Конгресс татар Челябинской области, Администрация села Усть-Багаряк и Кунашакского района Челябинской области, Усть-Багарякская СОШ
|327.
|V Международный литературный конкурс чтецов «Джалиловские чтения»
|IV квартал
|г. Казань
|Исполком Всемирного конгресса татар
|328.
|II Всероссийский телевизионный конкурс татарского народного танца «Әпипә»
|IV квартал
|г. Казань
|Министерство культуры Республики Татарстан, Исполком Всемирного конгресса татар
|329.
|XXII Межрегиональный конкурс театральных коллективов «Идел-йорт» им.Ш. Закирова
|IV квартал
|г. Казань
|Министерство культуры Республики Татарстан, Исполком Всемирного конгресса татар
|330.
|Экспедиция в Рязанскую область для изучения истории и культуры касимовских татар (в рамках открытия памятника Сююмбике)
|IV квартал
|г. Касимов,
Рязанская область
|Исполком Всемирного конгресса татар
|331.
|Подготовка и издание энциклопедических изданий: 1. «Татарские краеведы в регионах Евразии» (300 стр.), Казань, 2022. 2. «Татарские населенные пункты в регионах Евразии». Казань, 2022. Объем – 500 стр.
|IV квартал
|г. Казань
|РОО «Общество татарских краеведов» Республики Татарстан, «Общество татарских краеведов» Республики Башкортостан Администрация и НКАТ регионов России и Республики Татарстан
|332.
|Республиканский праздник «Мавлид»
|8 октября
|г. Йошкар-Ола,
Республика Марий Эл
|ГАУК РМЭ «Республиканский центр татарской культуры», Региональная национально-культурная автономия татар Республики Марий Эл
|333.
|Семинар на тему: «Известные татары Азербайджана: Марзия Давудова, Газиз Губайдуллин, род Терегуловых»
|10 октября
|г. Баку, Азербайджан
|Общественное Объединение «Татарстан»
|334.
|Межрегиональный национальный танцевальный фестиваль-конкурс «Нечкә бил»
|10 октября
|г. Сосновка,
Кировская область
|Региональная культурно-просветительская общественная организация татар Кировской области
|335.
|Республиканские конкурсы чтецов произведений татарских поэтов и писателей «Туган телем – татар теле» (Мой родной язык – татарский язык)
|15 октября
|г. Йошкар-Ола,
Республика Марий Эл
|ГАУК Республики Марий Эл «Республиканский центр татарской культуры», Региональная национально-культурная автономия татар Республики Марий Эл
|336.
|Лекция «Салих Сайдашев – татарский композитор»
|22 октября
|г. Бэер-Шева, Израиль
|Общественное объединение тюркских народов Израиля «Мирас»
|337.
|II Спортивные соревнования по волейболу на кубок Всемирного конгресса татар
|22-23 октября
|с. Барда,
Бардымский муниципальный округ,
Пермский край
|МАУ ДО «Детско-юношеская спортивна школа», Исполком Всемирного конгресса татар
|338.
|Всемирная образовательная акция «Татарча диктант»
|октябрь
|г. Казань, районы Республики Татарстан, регионы Российской Федерации, страны зарубужья
|Всемирный форум татарской молодежи
|339.
|Всероссийский форум татарских журналистов
|октябрь
|Сабинский район,
Республика Татарстан
|Исполком Всемирного конгресса татар
|340.
|Фэшн-проект «Татарский костюм». Показ коллекций национальной одежды современных татарских дизайнеров
|октябрь
|г. Франфурт-на-Майне, Германия
|Международный союз татарских женщин «Ханым»
|341.
|30-летие татаро-башкирского национально-культурного центра «Дуслык» Республики Таджикистан
|октябрь
|г. Душанбе, Таджикистан
|Татаро-башкирский национально-культурный центр «Дуслык»
|342.
|XVI Международная конференция «Проблемы воспитания молодежи в национальных традициях татарского народа»
|октябрь
|г. Киев, Украина
|Всеукраинский татарский культурный центр «Туган тел»
|343.
|XXIII Международный фестиваль татарского искусства «Иртыш моңнары»
|октябрь
|г. Семей, Казахстан
|Объединение юридических лиц «Ассоциация «Прииртышский союз татар и башкир «Хак»»
|344.
|Вечер, посвященный дню Независимости Республики Узбекистан, дню Татарстана, татарскому языку, культуре и искусству
|октябрь
|г. Ташкент, Узбекистан
|Татарский общественный культурно-просветительный центр г. Ташкента
|345.
|10-летие корреспондентского пункта ТНВ в Ульяновске
|октябрь
|г. Ульяновск,
Ульяновская область
|Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия, АО «ТРК «Новый Век», Исполком Всемирного конгресса татар
|346.
|90-летний юбилей газеты «Безнең тормыш»
|октябрь
|Республика Марий Эл
|АУ «Редакция Параньгинской районной газеты «Наша жизнь», «Региональная национально-культурная автономия татар Республики Марий Эл», Исполком Всемирного конгресса татар
|347.
|Областная олимпиада по татарскому языку и литературе
|октябрь
|г. Пенза,
Пензенская область
|Региональная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области»
|348.
|Юбилейный концерт Танцевального коллектива «Биляр»
|октябрь
|с. Шыгырдан,
Батыревский район,
Республика Чувашия
|Национально-культурное объдинение татар Чувашской Республики
|349.
|Торжественное открытие Соборной мечети г. Новочебоксарска, в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией
|октябрь
|г. Новочебоксарск,
Республика Чувашия
|Национально-культурное объдинение татар Чувашской Республики; Духовное управление мусульман Чувашской Республики
|350.
|Торжественное мероприятие, посвященное дню рождения Пророка Мухаммада – праздник «Мавлид ан-Наби»
|октябрь
|г. Самара,
Самарская область
|Самарская региональная творческая общественная организация «Дуслык» («Дружба»)
|351.
|Конференция Дальневосточного конгресса татар
|октябрь
|г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
|АНО «Дальневосточный конгресс татар»
|352.
|II Межрегиональный фестиваль «Мост Дружбы»
|октябрь
|г. Пенза,
Пензенская область
|Региональная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области»
|353.
|Спартакиада татарских общественных организаций по волейболу на призы Всемирного конгресса татар
|октябрь
|с. Барда,
Бардымский муниципальный округ,
Пермский край
|Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Пермкого края», Общественная организация «Культурный центр татар и башкир Бардымского района»
|354.
|Научно-практическая конференция «Барда авылының тарихы»
|октябрь
|с. Барда,
Бардымский муниципальный округ,
Пермский край
|Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Пермкого края», Общественная организация «Культурный центр татар и башкир Бардымского района»
|355.
|II Фестиваль татарских народных и самодеятельных коллективов и исполнителей «Сөмбелә бәйрәме»
|октябрь
|г. Красноярск,
Красноярский край
|Татарская Региональная национально-культурная автономия «Яр» Красноярского края
|356.
|Областной татарский национальный праздник «Сөмбелә»
|октябрь
|г. Ульяновск,
Ульяновская область
|Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия, Центр татарской культуры Ульяновской области
|357.
|Межрегиональный форум татарских женщин
|октябрь
|г. Ульяновск,
Ульяновская область
|Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия, Центр татарской культуры Ульяновской области, Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»
|358.
|Дни татарской науки и культуры, посвященных 300-летию основания города Перми
|октябрь
|г. Пермь, Пермский край
|Местная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия г. Перми»
|359.
|Вечер памяти татарских поэтов и общественных деятелей Вазиха Иксанова, Мариуса Максютова, Идриса Туктарова
|октябрь
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|360.
|Вечер, посвященный творчеству художника Терегулова Айрата Рауфовича
|октябрь
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|361.
|Научно-практическая конференция «История татар в Кузбассе»
|октябрь
|г. Кемерово,
Кемеровская область
|Региональная национально-культурная автономия татар Кемеровской области
|362.
|Всероссийский фестиваль-конкурс «Играй, гармонь!» «Уйнагыз, гармуннар!»
|октябрь
|г. Когалым,
ХМАО-Югра
|Когалымская городская общественная организация ТБНКО «Нур»
|363.
|Посещение 1000-летней Елабуги и Экономической зоны «Алабуга» в рамках работы с Ассоциацией студентов Всемирного конгресса татар
|октябрь
|г. Елабуга,
Республика Татарстан
|Исполком Всемирного конгресса татар
|364.
|«Алар безнең горурлыгыбыз» – вечер, посвященный памяти знаменитых авторов книги «Әлифба» С. Вагизова и Р. Валитовой
|октябрь
|г. Арск,
Республика Татарстан
|Филиал историко-этнографического музея – музей «Әлифба» Арского муниципального района
|365.
|«Тамбурлы чигү татарның үзенчәлекле сәнгате» – Конкурс-игра по тамбурному шитью
|октябрь
|Арский район,
Республика Татарстан
|Библиотека с. Новый Кинер и с. Средний Пшалым Арского муниципального района
|366.
|Татарский национальный праздник «Каз өмәсе»
|4 ноября
|д. Ямышка,
Вятскополянский район,
Кировская область
|Региональная культурно-просветительская общественная организация татар Кировской области
|367.
|Межрегиональный марафон татарского фольклора «Халкым мирасы»
|19 ноября
|г. Йошкар-Ола,
Республика Марий Эл
|ГАУК Республики Марий Эл «Республиканский центр татарской культуры», РНКАТ Республики Марий Эл
|368.
|II Всероссийский фестиваль «Каз өмәсе»
|ноябрь
|с. Муслюмово,
Республика Татарстан
|Исполком Всемирного конгресса татар, Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»
|369.
|Выставка художницы Гузель Амальрик
|ноябрь
|г. Брюссель, Бельгия
|Союз «Татары в Бельгии»
|370.
|Встреча татар Латвии «Көзге җыен»
|ноябрь
|г. Рига, Латвия
|Общество татар Латвии «Идель»
|371.
|III фестиваль татарский поэзии, музыки и кино
|ноябрь
|г. Франфурт-на-Майне, Германия
|Международный союз татарских женщин «Ханым»
|372.
|ХI ежегодный областной фестиваль «Дни татарской национальной культуры во Владимире – 2022»
|ноябрь
|г. Владимир,
Владимирская область
|Владимирская региональная общественная организация «Автономия татар Владимирской области»
|373.
|Всероссийский конкурс «Татар рухы һәм каләм» для журналистов и средств массовой информации на лучшее освещение в СМИ жизни и деятельности татарского мира
|ноябрь
|г. Казань
|Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Исполком Всемирного конгресса татар
|374.
|Торжественное мероприятие, посвященное памяти Сары Садыковой
|ноябрь
|г. Москва
|Региональная общественная организация – Татарская национально-культурная автономия г. Москвы
|375.
|XII Международный фестиваль-конкурс башкирской и татарской песни «Идель»
|ноябрь
|г. Уфа,
Республика Башкортстан
|Некоммерческий фонд поддержки и развития культуры «Идель»
|376.
|VI Открытый Межрегиональный конкурс исполнителей татарских танцев «Шома бас» («Танцуй веселей!»)
|ноябрь
|г. Екатеринбург,
Свердловская область
|Министерство культуры Свердловской области, КТСО «Татары Урала», Министерство культуры Республики Татарстан, Всемирный конгресс татар
|377.
|XIII Всероссийский открытый турнир «Кубок Урала» по спортивной борьбе «Көрәш»
|ноябрь
|г. Красноуфимск,
Свердловская область
|Администрация Красноуфимского ГО, Свердловская областная Федерация по спортивной борьбе «Корэш», КТ СО «Татары Урала»
|378.
|Вечер памяти доктора исторических наук Ф.Т. Валеева, круглый стол «Валеевские чтения»
|ноябрь
|г. Тобольск,
Тюменская область
|Национально-культурная автономия Сибирских татар г. Тобольска, Представительство Всемирного конгресса татар в Тюменской области
|379.
|VI Фестиваль-конкурс «Татарская песня на Сибирской земле»
|ноябрь
|г. Нижневартовск,
ХМАО-Югра
|МБУ «Центр национальных культур г. Нижневартов-ска», Местная национально-культурная автономия татар г. Нижневартовска «Мирас»
|380.
|Областной конкурс исполнительского мастерства татарских и мелодий среди гармонистов
|ноябрь
|г. Оренбург,
Оренбургская область
|РОО Региональная национально-культурная автономия татар Оренбургской области
|381.
|Республиканский конкурс «Ике аккош»
|ноябрь
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан
|382.
|Круглый стол, посвященный жизни и творчеству великого татарского поэта Габдельжаббара Кандалый
|ноябрь
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|383.
|Вечер памяти, посвященный 85-летию со дня рождения поэта Зиннура Насыбуллина
|ноябрь
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|384.
|Литературно-музыкальный вечер, посвященный 140-летию со дня рождения советского дипломата и общественного деятеля Хакимова Карима Габрауфовича
|ноябрь
|с. Дюсяново,
Бижбулякский район,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|385.
|Торжественный вечер, посвященный 85-летию Заслуженного работника культуры БАССР, видного общественного деятеля Агзами (Агзамова) Эдуарда Лутфиевича
|ноябрь
|с. Аргамак,
Дюртюлинский район,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|386.
|Республиканский фестиваль детских татарских театральных коллективов «Алкыш»
|ноябрь
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|387.
|VI Региональный фестиваль-конкурс «Нократ йолдызчыклары»
|ноябрь
|г. Малмыж,
Кировская область
|Региональная национально-культурная автономия татар Кировской области
|388.
|Межрегиональный конкурс «Татар егете»
|ноябрь
|г. Вятские Поляны,
Кировская область
|Конгресс татар Кировской области
|389.
|XI Гала-концерт Фестиваля-конкурса Областного фестиваля народного творчества
|ноябрь
|г. Нижний Новгород,
Нижегородская область
|Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области
|390.
|Областной фестиваль татарского фольклора «Онытылмас моңнар»
|ноябрь
|г. Ульяновск,
Ульяновская область
|Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия, Центр татарской культуры Ульяновской области
|391.
|XIII Межрегиональный сельский экономический форум «Шыгырданский диалог»
|ноябрь
|с. Шыгырдан, Батыревский район,
Республика Чувашия
|Национально-культурное объдинение татар Чувашской Республики
|392.
|Республиканский конкурс мусульманского песнопения «Праздник шакирдов»
|ноябрь
|с. Шыгырдан, Батыревский район,
Республика Чувашия
|Национально-культурное объдинение татар Чувашской Республики
|393.
|Муниципальный конкурс г. Казани «Татар кызы»-«Татар егете»
|ноябрь
|г. Казань
|Управление образования г. Казань
|394.
|Интернет-конкурс «Әнием-бәгърем», посвященный Дню матери
|ноябрь
|г. Казань
|Исполком Всемирного конгресса татар
|395.
|VI Форум татарских женщин Оренбургской области
|ноябрь
|Оренбургская область
|Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»
|396.
|Форум татарской молодежи г. Набережные Челны
|ноябрь
|г. Набережные Челны,
Республика Татарстан
|Молодежное сообщество «Урбан Татар»
|397.
|Научно-практическая конференция «Татары Сибири»
|ноябрь-декабрь
|г. Новосибирск,
Новосибирская область
|Региональная татарская национально-культурная автономия Новосибирской области, ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр»
|398.
|II Форум татарских женщин Новосибирской области
|ноябрь-декабрь
|г. Новосибирск,
Новосибирская область
|Региональная татарская национально-культурная автономия Новосибирской области, ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр»
|399.
|Фестиваль поэзии «Шагыйрәләр сүзе – Җиһан сере»
|ноябрь
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан, РОО Повышения социального статуса татарских женщин «Сахибжамал» Республики Башкортостан
|400.
|Торжественный вечер, посвященный 100-летнему юбилею Героя Социалистического труда Халина Ревгата Мерголеевича
|22 декабря
|г. Красноярск,
Красноярский край
|Татарская Региональная национально-культурная автономия «Яр» Красноярского края
|401.
|V республиканский съезд благотворителей и меценатов «Караван милосердия»
|декабрь
|г. Нур-Султан, Казахстан
|Республиканское общественное объединение «Казахстанский конгресс татар и башкир», Общественное объединение «Татаро-башкирский культурный центр «ТАН»
|402.
|Творческий вечер, посвященный татарской поэтессе Самитовой Газизе Багаветдиновне и татарскому поэту Ерикееву Ахмеду Фазыловичу
|декабрь
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|403.
|Вечер памяти, посвященный жизненному пути религиозного и общественного деятеля, публициста Габдуллы Галиева Батырши
|декабрь
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|404.
|Вечер памяти участника татарского антифашистского легиона «Идель-Урал», соратника Мусы Джалиля Шабаева Гарифа Хафизовича
|декабрь
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|405.
|Круглый стол, посвященный выдающимся религиозным деятелям и просветителям Мухлисе Буби и Зия Камали
|декабрь
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|406.
|Вечер памяти, посвященный 115-летию со дня рождения советского татарского учёного-литературоведа, литературного критика Гази Кашшафа (Кашшафутдинов Миргази Султанович)
|декабрь
|г. Уфа,
Республика Башкортостан
|Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан
|407.
|Открытый XVII региональный конкурс «Себер Йолдызы – Звезда Сибири» и «Татар егете-2022»
|декабрь
|г. Тюмень,
Тюменская область
|Представительство Всемирного конгресса татар в Тюменской области
|408.
|V Межмуниципальный фестиваль татарской культуры «Созвездие двух Туфанов»
|декабрь
|г. Лысьва,
Пермский край
|Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Пермкого края», Общественная организация татар г. Лысьвы, Управление культуры г. Лысьвы
|409.
|Торжественные мероприятия, посвященные 25- летию Ульяновской областной татарской национально-культурной автономии
|декабрь
|г. Ульяновск,
Ульяновская область
|Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия
|410.
|Республиканский конкурс «Әдәби табышмак»
|декабрь
|г. Мензелинск,
Республика Татарстан
|Отдел национального образования Мензелинского муниципального района
|411.
|Районный фестиваль-конкурс «Гаилә – бәхет учагы»
|декабрь
|Заинский район,
Республика Татарстан
|Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»
|412.
|Республиканская конференция, посвященная государственному деятелю С. Гыйматдин
|декабрь
|Зеленодольский район, Республика Татарстан
|Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», местная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»