В Челябинской области состоялась музыкально-литературная встреча

Гостям встречи была представлена книга писателя, ученого, кандидата исторических наук Рустема Аминова «Дневник татарина-казака Ибрагима Махмутова», в которой оживает история жизни казаков Варненской станицы на рубеже 19-20 века.

В рамках мероприятия состоялось чествование победителей IV Международного литературного конкурса «Джалиловские чтения». В заключение гости посмотрели замечательную концертную программу, наполненную талантливыми выступлениями национальных художественных и детских коллективов.

Конгресс татар Челябинской области