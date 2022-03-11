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В Челябинской области состоялась музыкально-литературная встреча

В Челябинской области состоялась музыкально-литературная встреча

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, Международный литературный конкурс «Джалиловские чтения», 11.03.2022 0 2

Гостям встречи была представлена книга писателя, ученого, кандидата исторических наук Рустема Аминова «Дневник татарина-казака Ибрагима Махмутова», в которой оживает история жизни казаков Варненской станицы на рубеже 19-20 века.

В рамках мероприятия состоялось чествование победителей IV Международного литературного конкурса «Джалиловские чтения». В заключение гости посмотрели замечательную концертную программу, наполненную талантливыми выступлениями национальных художественных и детских коллективов.

 

Конгресс татар Челябинской области

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