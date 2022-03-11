В Татарстане пройдет более 100 мероприятий акции «Культурная весна»

Накануне в Татарстане и его столице стартовала акция «Культурная весна», которая продлится до 25 марта. В учреждениях культуры запланированы более 100 мероприятий – спектакли, экскурсии, концертные программы, выставки, мастер-классы и творческие встречи.

Так, все желающие смогут посетить интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы», выставки в Национальной художественной галерее «Хазинэ» и в Галерее современного искусства ГМИИ РТ, концерт филармонического джаз-оркестра, иммерсивную экскурсию «Наедине с историей» в Национальном музее РТ. Полный перечень мероприятий представлен на сайте Министерства культуры РТ, который выступает организатором акции.

Большинство мероприятий «Культурной весны» – бесплатные. Акция приурочена к Году культурного наследия народов России.

kzn.ru