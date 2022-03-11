Учителем года в Казани стал педагог по обществознанию лицея-интерната №2 Ильсур Зиганшин

Сегодня в казанской Ратуше подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2022». В нем приняли участие 400 педагогов. По итогам испытаний победу одержал учитель обществознания лицея-интерната №2 Московского района Ильсур Зиганшин, именно он представит столицу на республиканском этапе конкурса. Победителей и призеров поздравил Мэр Казани Ильсур Метшин.

«В этот весенний день я рад приветствовать победителей и призеров конкурса «Учитель года Казани», – обратился к участникам конкурса Ильсур Метшин. – Тяга к изучению нового, познанию мира заложены в человеке самой природой. В школьные годы именно вы, учителя, поддерживаете детей в их начинаниях, подпитываете и развиваете их познавательный интерес, помогаете узнавать новое и неизведанное».

Глава города подчеркнул, что одним из важных в профессии учителя является преданность своему делу. «Быть настоящим профессионалом своего дела – значит пройти тернистый путь, на котором встречают и взлеты, и падения, все это делает нас сильнее и дает стимул идти вперед», – отметил Ильсур Метшин. Градоначальник подчеркнул, что благодаря таким конкурсам, как «Учитель года», педагоги могут развиваться, самосовершенствоваться, раскрываться как профессионалы своего дела.

«Учитель года – это главный конкурс педагогического мастерства, каждый педагог, который прошел через него, может назвать конкурс судьбоносным и незабываемым для себя», – отметил Ильсур Метшин. Он поблагодарил учителей за их каждодневный труд. «Вы готовите к жизни молодежь, вкладываете свою душу, вносите свою лепту в формирование нашего будущего. Также вы учите детей доброте, дружбе, воспитываете в них духовные ценности. Я от всей души благодарю вас за это, поздравляю с окончанием городского этапа конкурса и заслуженными наградами. Вы уже доказали, что вы лучшие учителя Казани, теперь вам предстоит защищать честь города на республиканском этапе, и мы надеемся увидеть вас в числе лучших учителей страны», – подчеркнул Мэр Казани.

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин отметил высокий профессионализм казанских учителей. Так, за последние 10 лет представители столицы РТ становились победителями и призерами республиканского и всероссийского конкурсов – в 2021 году учитель английского языка в гимназии №122 имени Ж.А.Зайцевой Московского района Мария Голованова вошла в пятерку лучших педагогов страны, а также стала советником министра просвещения РФ. Также в топ-5 лучших учителей России в 2017 году вошел учитель математики лицея-интерната №2, ныне директор нового многопрофильного лицея «Унбер» Алмаз Хамидуллин, а в 2019 году – учитель биологии лицея №2 Наиль Мирсаитов.

«Сегодня мы подводим итоги городского этапа конкурса, отмечаем лучших педагогов. В Казани педагоги всегда отличались творческим подходом, это те учителя, которые всегда хорошо подготовлены, достойно представляют республику на российском уровне», – отметил Ильсур Хадиуллин. Он выразил надежду, что учителя Казани достойно проявят себя на региональном этапе конкурса, который пройдет в Татарстане с 20 по 25 марта.

Городской этап конкурса проходил в Казани с декабря 2021 года по февраль текущего года. Всего заявки подали более 400 учителей, 35% конкурсантов – мужчины, 65% – женщины. В городской этап вышли 98 педагогов из 71 образовательной организации, из них победителями, призерами и лауреатами стали 34 человека. Самому молодому участнику конкурса – 21 год, самому взрослому – 58 лет.

В течение трех месяцев конкурсанты в восьми номинациях демонстрировали свои профессиональные навыки. Так, учителя провели показательные уроки, приняли участие в методическом семинаре, организовали мастер-классы и прошли заключительное испытание – пресс-конференцию, в рамках которой отвечали на вопросы специально приглашенных интервьюеров. Интервьюерами на конкурсе выступили директора школ, руководители общественных организаций и структурных подразделений Исполкома Казани, а также победители конкурса «Учитель года» прошлых лет.

Так, в номинации «Сердце отдаю детям» среди педагогов дополнительного образования пальма первенства досталась Виталию Фролову из Центра детского творчества «Детская академия» Советского района, на втором месте – преподаватель Детской школы искусств №6 Советского района Сабина Фомичева, третье место разделили между собой преподаватель Центра внешкольной работы Московского района Алсу Кадырова и педагог Центра внешкольной работы Авиастроительного района Татьяна Храмова.

Среди учителей татарского языка и литературы первое место одержала Зиля Габдинова из лицея №116 им.Героя Советского Союза А.С.Умеркина Вахитовского района, на втором месте – Айгуль Миннуллина из лицея №121 им.Героя Советского Союза С.А.Ахтямова (Центр образования №178) Советского района, третье место разделили учитель школы №113 Ново-Савиновского района Гульназ Валиева, учитель школы №114 Приволжского района Лейсан Шарафутдинова и учитель лицея №11 Советского района Гульфия Габдуллазянова.

Также в числе награждаемых были классные руководители. Они проявляли свое мастерство в номинации «Воспитать человека». Победителем стала Ольга Константинова из лицея №146 «Ресурс» Ново-Савиновского района, на втором месте – Марина Захарова из гимназии №152 Кировского района, замыкает тройку победителей Татьяна Курылева из школы №12 Вахитовского района.

Лучшей в номинации «Педагог-психолог» стала сотрудница детского сада №14 Авиастроительного района Анастасия Павликова, на втором месте – Ксения Котелова из детского сада №55 Приволжского района, бронза – у Гульнары Шайхутдиновой из детского сада №81 Кировского района.

В номинации «Преподаватель-организатор по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» победу одержал представитель лицея №182 Кировского района Максим Калязин, серебро – у Ильдара Сафина из школы №54 Авиастроительного района, на третьем месте – Айнур Галиахметов из школы №181 Советского района.

Также в конкурсе свои навыки преподавания продемонстрировали начинающие учителя. Они боролись за победу в номинации «Педагогический дебют». Первое место завоевал учитель математики школы №49 Ново-Савиновского района Камиль Абдулвахобов, на втором месте – учитель физики гимназии №2 им.Шигабутдина Марджани при КФУ Московского района Динар Шафигуллин, третье место разделили учитель английского языка гимназии №102 им.М.С.Устиновой Московского района Ксения Зайцева и учитель истории школы №73 Приволжского района Андрей Овчинников.

В конкурсе принимали участие и воспитатели дошкольных образовательных учреждений. Так, лучшей стала учитель-логопед центра развития ребенка – детского сада №397 Ново-Савиновского района Рената Хабибуллина, на втором месте – воспитатель детского сада №33 Приволжского района Галина Белова, третье место разделили воспитатель детского сада №135 Советского района Мария Ищенко и воспитатель детского сада №134 Кировского района Гульчачак Гильмутдинова.

Победитель в номинации «Учитель-предметник» представит Казань на республиканском конкурсе. Так, победу одержал учитель обществознания лицея-интерната №2 Московского района Ильсур Зиганшин. Второе место в этой же номинации занял учитель истории лицея №145 Авиастроительного района Ирек Садиков. Третье место завоевала учитель истории лицея №23 Ново-Савиновского района Айгуль Мустафина.

«Я искренне люблю свою профессию, участие в конкурсе было моей инициативой, хотел себя попробовать, профессионально вырасти, в этом меня поддерживали коллеги и ученики. Теперь я мечтаю, чтобы к этой награде прибавилась еще одна – «Хрустальный пеликан», буду стараться не подвести родной город и республику», – рассказал Ильсур Зиганшин. Отвечая на вопрос о том, каким должен быть современный учитель, он вспомнил советские фильмы. «Доживем до понедельника», «Большая перемена» – в этих фильмах учителя жили одной жизнью с учениками, вместе с ними менялись, росли, в своей работе я стараюсь придерживаться именно этих принципов», – отметил победитель.

kzn.ru