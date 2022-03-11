Стартует первая творческая лаборатория в рамках фестиваля-конкурса театральных коллективов «Идел-йорт»

Первая творческая лаборатория в рамках XXII Межрегионального фестиваля-конкурса театральных коллективов «Идел-йорт» им. Ш.З. Закирова стартует 16 марта в Нижнекамском государственном татарском драматический театре им. Т.А. Миннуллина. В марте-апреле 2022 г. на базе государственных театров Республики Татарстан планируется проведение театральных творческих лабораторий на тему «Режиссура, мастерство актера, грим, пластика».

Первая творческая лаборатория этого года откроет двери для самодеятельных театральных коллективов Спасского, Нурлатского, Бугульминского, Черемшанского, Аксубаевского и Мензелинского районов. Следующая лаборатория пройдет 22 марта в Набережночелнинском государственном татарском драматическом театре.

В программе: мастер-классы, встречи с режиссерами, с народными артистами Республики Татарстан, художественными руководителями театров, показы спектаклей, их обсуждение, ответы на вопросы. Творческие лаборатории проводятся с целью сохранения преемственности традиций национального театра, популяризации и развития любительского театрального искусства в Республике Татарстан.

Сегодня «Идел-йорт» – это не просто конкурс, а целый комплекс образовательных и творческих мероприятий, которые направлены на поддержку и развитие любительских народных театральных коллективов в сельской местности России. Поддерживая и повышая компетенцию режиссеров и актеров любительских театров, обучая их на творческих лабораториях, мы возрождаем настоящий, жизненный театр. Этот тот самый театр правды, который так необходим современному жителю.

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