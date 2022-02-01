31 января в Пензенском культурно-просветительском центре им. Хабиб Джамал Тенишевой состоялся круглый стол с участием историка-краеведа, начальника отдела по работе с краеведами исполкома Всемирного конгресса татар Альбертом Бурхановым. Тема его лекции звучала как «По пути Ахмада ибн Фадлана через 1100 лет».

На мероприятие были приглашены активистки Пензенской региональной общественной организации татарских женщин “Ак калфак”. Также послушали лекцию Биккинина Ирека «Происхождение татар окско-сурского междуречья».

Участники выражают благодарность Центру во главе с Рашидом Куряевым за проведение такого мероприятия.

“Ак калфак” и Культурный центр наметили планы в совместном сотрудничестве.

председатель ПРОО “Ак калфак”

Эльмира Васильева