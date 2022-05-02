По пути Ибн Фадлана…

К 1100-летию принятия ислама как государственной религии

предками татар Поволжья и Урала в Волжской Болгарии (922-2022 гг.)

ПО ПУТИ АХМЕДА ИБН-ФАДЛАНА ЧЕРЕЗ 1100 ЛЕТ

(НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ЭКСПЕДИЦИИ «САФИР» ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТОРГОВО-КАРАВАННЫХ ПУТЕЙ ИЗ СТРАН МУСУЛЬМАНСКОГО ВОСТОКА В ВОЛЖСКУЮ БОЛГАРИЮ)

Археологические и историко-архитектурные памятники, расположенные вдоль древних и средневековых торгово-караванных дорог между Востоком и Западом всегда представляли огромной интерес и их активно продолжают изучать исследователи, разных стран [Атагаррыев, Ходжаниязов, 1990; Байпаков, 1998; Бурханов, 1990; 2008а. С. 27-32; Ставиский, 1995. С. 135-141]. Немаловажное место в научной и гуманитарной сфере занимают проблемы изучения жизни и традиций народов, проживающих в прошлом и настоящее время в тех регионах, которые являлись контактными зонами и ретрансляторами культурно-экономических традиций Евразии.

В этнокультурном развитии тюркоязычных народов Евразии и их историко-культурных контактов с другими этносами и государственными образованиями важное место в историческом развитии занимали Волго-Уральский регион и Арало-Сырдарьинкско-Амударьинский бассейн Центральной (Средней) Азии [Байпаков, 1998; Бурханов, 2010а. С. 16-48; 2014; Массон, 1996].

Наличие водных ресурсов и путей (Волга (Идель), Кама (Чулман), Белая ( Ак Идел) и Урал (Яик, Жаек) – Амударья (Джейхун) и Сырдарья (Сейхун), связующие эти регионы Каспий и Арал, близость и контактность территорий, постоянные и регулярные продвижения кочевых племен с юга на север и северо-запад и наоборот, региональные особенности вмещающего историко-культурного географического ландшафта (лес-степь в Волго-Уралье, степь и оседло-земледельческие оазисы в Центральной (Средней) Азии и связанная с ними историко-культурная проблема «Туран-Иран»), наличие коммуникационных связей и прохождение трасс торговых путей («Великий шелковый путь», «Серебряный путь», «Лазуритовый путь», «Великий Волжско-Камский путь»), высокий уровень урбанизации бассейна Амударьи, Сырдарьи, Яика, Волги и Камы – все эти природно-географические, социально-экономические и историко-культурные факторы предопределили эти два рассматриваемых региона как контактное зоны, с широкими историко-культурными связями, и как ретрансляторы культурных традиций Евразии [Бурханов, 20106. С. 211-227; 2014. 35 с]

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И не случайно, что в своей деятельности и международных гуманитарных проектах ЮНЕСКО особое внимание уделяет изучению и сохранению природного и историко-культурного наследия народов и регионов Средней (Центральной) Азии и Волго-Уральского региона.

В частности, в 1989-1993 гг. ЮНЕСКО осуществило комплексную проект-программу «Великий шелковый путь — путь диалога», посвященную изучению истории и древних коммуникаций. В рамках этого проекта большая группа ученых 52 стран при участии японской телекомпании «Асахи» весной-осенью 1989 и 1991 гг., в два этапа, через Северное Причерноморье -Закавказье и Среднюю Азию и Казахстан – Китай осуществляли две Международные (рекогносцировочную и основную) экспедиции по торгово-караванным путям древности и средневековья [Бурханов, 1989; 1990; 1995; Ставиский, 1995. С. 135-141].

По результатам этих поездок, в дальнейшем благодаря активной деятельности политических элит и научно-культурной общественности целого ряда государств и регионов, стало возможным включение в «Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО» наиболее важных объектов природы и , истории, в том числе в Средней Азии и Волго-Уральском регионе, в частности, в Узбекистане – Самарканда, Бухары, Шахрисябза и Хивы (Ичан-Кала), Туркменистане – Древнего Мерва, Куня-Ургенча и Нисы, Таджикистане -Саразма, Кыргызстане – горы Сулейман-Тоо, Казахстане – Туркестана (мавзолей Х.А. Яссави) и петроглифы археологического ландшафта Тамгалы, Республике Татарстан (Российская Федерация) – Казанского Кремля и Болгара.

Кроме того, около 20 объектов природы и истории названных государств и регионов включены в 1990-2000-е годы в «Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО».

Одновременно и параллельно первой (вышеназванной) рекогносцировочной экспедиции ЮНЕСКО в туркменском портовом городе Красноводске (ныне Туркменбаши) высадилась Всесоюзная гуманитарная комплексная историко-этнографическая экспедиция «Сафир-89», которая в августе-октябре 1989 года совершила путешествие по значительной части пути арабского путешественника Ахмеда ибн-Фадлана.

Маршрут экспедиции: Болгар – Казань – Астрахань – Махачкала – Баку

-Красноводск – Мадау – Ашгабат – Серахс – Мары – Чарджоу (Туркменабат)

-Бухара – вниз по левобережью Амударьи – Куня-Ургенч – Бейнау – Уральск

-Куйбышев (Самара) – Болгар – Казань. Экспедиция «Сафир-89» взяла старт из Болгара – Казани 2 августа и вернулась в Татарстан 5 октября [Бурханов, 1989. С. 23-26; 1995. С. 121-126].

Его осуществил Проект гуманитарных экспедиций в рамках Инновационного фонда «Развитие» (г. Ленинград, ныне Санкт-Петербург) при участии и содействии вузов и академических институтов столицы Республики Татарстан и города на Неве, Казанского мусульманского объединения (ныне ДУМ РТ) и мечети Шигабутдина Марджани. Спонсорами стали крупнейшие предприятия Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Ленинграда (Санкт-Петербурга), которые оказали финансовую и практическую помощь, обеспечивали оборудованием и автотранспортом (автомобили «КамАЗ»). Руководил экспедицией тогда еще молодой путешественник, ныне известный петербургский ученый-историк А.Г. Юрченко. В составе экспедиции он собрал 19 молодых ученых и специалистов из Ленинграда, Казани, Уфы, Чебоксар и Ашгабата: этнографов, археологов, арабиста, имам-хатиба мечети Ш.Марджани, киносъемочную группу «Кадр» Гостелерадио Республики Татарстан, фотографа, водителей двух КамАЗов.

В центре внимания участников экспедиции «Сафир» – история мировых коммуникаций, движение людей и товаров по торгово-караванным трассам и в древности, и в средневековье, превратившихся в основные каналы распространения культурных достижений, обычаев и традиций разных этнических групп Востока и Запада. Положительной стороной контактов между представителями разных цивилизаций и культур был обмен опытом и идеями, знаковыми системами и письменностью, научной и технической информацией, духовными ценностями.

Научные путешествия современных ученых по древним маршрутам, о которых сохранились подробные записи древних и средневековых авторов, дают возможность увидеть и сравнить жизнь сегодняшних жителей Евразии с жизнью их далеких земляков-предков. Путешествия с научными целями дает возможность неформального знакомства со странами и народами, проникновения в многосторонний мир народной культуры и, наконец, приобщение к традициям и навыкам путешествий.

Поэтому не случайно в составе экспедиции «Сафир» работали в основном (кроме многоопытного археолога из ЛОИА АН СССР профессора Ю.А. Заднепровского) молодые исследователи.

Экспедиция названа «Сафир» (Сафар), это не случайно, что в переводе с арабского это означает «посол», «путешественник» и «посредник». Наша экспедиция «Сафир-89» повторил значительную (в пределах СССР) часть пути, описанного путешественником, писателем и секретарем арабского посольства X в. Ахмедом ибн Фадланом ибн-аль Аббасом ибн-Рашидом ибн Хаммадом [Бурханов, 1989. С. 23-26; 1995. С. 121-125; 2014, с. 5-9].

В 2021-2012 гг. исполняется ровно 1100 лет с того момента, когда в 921-922 гг. из столицы Багдадского халифата через Иран и Среднюю Азию – к царю волжских болгар Алмушу сыну Шилки-эльтабара – совершило путешествие посольство халифа Джафара аль-Муктадира-би-ллаха. Официально его возглавил евнух халифа Сусан ар-Рассин,но главную и ведущую роль в нем играл секретарь Ахмед ибн-Фадлан [Бурханов, 1995. С. 56-60; 2014, с. 5-9].

Это был «Караван мира», который выполнил дипломатическую цель и задачи религиозно-культурного и политического характера. В его составе было пять тысяч человек и три тысячи коней не считая верблюдов, а также сопровождающие вооруженные отряды.

Большая часть пути посольства пролегала по территории республик бывшего СССР: из Серахса в Мерв, затем из Амуля в Бухару, далее по реке Джейхун-Амударья через Хорезм в плато Устюрт, по Западному Казахстану на север – Волго-Камское междуречье.

Сохранился подробный отчет Ахмеда ибн-Фадлана об этом путешествии, который позволяет реконструировать средневековый торгово-караванный путь, обычаи племен и народов, участвующих во взаимном общении и обмене посредством караванной торговли.

В те времена, в X веке, была активно развита торговля Мавераннахра и Хорасана с Болгарским царством на Волге [Бурханов, 2007. С. 478-479; 20086, С. 79-82, Burkanov, 1997. Р. 68-70]. Ибн-Фадлан подробно описал путь, связывающей Среднюю Азию с Восточной Европой. Прежде путь из Багдада и Ирана в Волго-Камскую Болгарию шел через Закавказье и Хазарский каганат. Однако, в начале X в., при халифе Муктадире, отношения между Багдадским халифатом и Хазарским каганатом резко ухудшились и торговые пути переместились в Мавераннахр. Ибн-Фадлан сообщает, что из Бухары караваны шли к Джейхуну (Амударья), а затем вдоль реки в г. Кят – центр Южного Хорезма, и далее в Джурджанию (Гургандж), а оттуда через Эмбу в Болгарское царство.

Таким образом, торговый путь огибал территорию Хазарского каганата и шел по левобережью Итиля (Волги). По пути было выстроено множество караван-сараев, развалины которых сохранилась до наших дней [Байпаков, 1998; Бурханов, 2013; 2014, с. 5-9; Массон, 1966].

Об интенсивности торговых связей Средней Азии с Восточной Европой свидетельствует обилие саманидских монет, найденных в различных местностях современной Российской Федерации вплоть до Балтийских стран и Скандинавии.

Из Волжской Болгарии через Хорезм вывозили меха, кожи, кору для дубления кож, скот, рабов, мёд, орехи и многое другое. Из Средней Азии в Восточную Европу везли рис, перец, изюм и сухофрукты, ткани, но более всего серебряные дирхемы – саманидские исмаили, которые играли ведущую роль в торговом обороте. Поэтому не зря среднеазиатско-волжский путь принято называть “серебряным путём”.

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В ходе путешествия через тысячелетие после Ахмеда ибн-Фадлана перед участниками экспедиции «Сафир-89» стояли ниженазванные научные и гуманитарные цели и задачи:

изучение археологических и историко-архитектурных памятников вдоль трасс торгово-караванных путей прошлого из Средней Азии в Восточную Европу;

этнографическое исследование современных этнических групп, по территориям которых проходила экспедиция;

попытка реконструкции части пути и моделирование путешествия по «Записке» Ахмеда ибн-Фадлана;

углубление и дальнейшее обогащение межнациональных связей между народами и научно-образовательных контактов между учеными и специалистами научных центров и вузов различных стран и регионов Евразии;

возрождение и поддержка древних культурных традиций и обычаев.

Программа проекта «Сафир» включала 3 основных этапа исследований, связанных с путешествиями по трем различным природным и историко-культурным зонам. Эта зона орошаемого земледелия в Центральной (Средней) Азии, степи Казахстана и лесостепи Поволжья. В каждом из названных трех регионов исторически сложились и сохранились до наших дней особенности семейно-бытового уклада, организации мужского и женского труда, народных праздников.

Все, что относилось к сфере выживания (жилье, одежда и пища), также четко различается по трем историко-культурным зонам. В частности, жилище в среднеазиатском регионе в основном представлено в виде глиняного дома, в степях Казахстана как войлочная юрта, а Волго-Уральском регионе в виде деревянной избы (дома).

В ходе работы экспедиция «Сафир» сумела решить задачи следующего характера:

Повторила значительную (в пределах бывшего СССР, на участке Серахс – Болгар) часть пути арабского дипломатического посольства из Багдада в Болгар в 921 -922 гг. Создала научный и научно-популярные кино – и видеофильмы, в

том числе на историко-этнографические сюжеты. Собрала научные сведения по различным аспектам традиционной и современной культуры туркмен, узбеков, каракалкапов, белуджей, иранцев, казахов, калмыков, народов Дагестана, азербайджанцев, русских, казаков, татар, башкир и других народов Средней Азии, Казахстана и Волго-Уральского региона. Собрала некоторые материалы для «Энциклопедии ибн-Фадлана», а некоторые участники экспедиции позже занялись разработкой тем, связанных с традиционным и современным этикетом у народов Средней Азии

и Поволжья. Организовали встречи с представителями региональной власти, научной общественности, средств массовой информации и местным населением в столицах республик, областных и районных центрах по ходу следования экспедиции. Проводила просветительскую работу путем лекционной пропаганды и встреч по широкому кругу вопросов традиционной и современной культуры, в том числе по истории ислама и культуре тюрко-мусульманских народов.

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Самой результативной и протяженной частью пути экспедиции явилась Средняя Азия, в частности Туркменистан. «Сафир» работала в Туркменистане с 7 по 25 сентября 1989 года. Здесь были проведены работы научно-исследовательского характера и съемки фильмов на объектах государственных историко-культурных заповедников «Ниса», «Древний Мерв» и «Куня-Ургенч», историко-культурных комплексах Мешхеда-и-Мисриана (Дехистана), Анау, Меаны, Серахса, Дая-Хатына, а также на городищах Абиверд-Пештак, Амуль-Чарджуй, Дарган-Кала [Бурханов, 1989а, б; 1995. С. 121-126]. В 1991-1994 гг. многие из них стали музеями-заповедниками и в настоящее время в них успешно продолжаются реставрационно-консервативные работы.

После завершения работ экспедиции «Сафир» я активно занялся проведением новых крупномасштабных археологических исследований в Средней Амударье, Хорезме и Южном Туркменистане. По итогам этих исследований были проведены международные и региональные конференции, изданы более 70 научно-популярных и научных статей и 6 монографии в том числе «Древности Амуля» Ашгабат: Ылым, 1993; «Древний Лебап (в 2х томах). – Казань: «Gumanitarua», Фән, 2005), а также в 1992 г. была защищена мною кандидатская диссертация на тему «Область Амуля в древности и раннем средневековье» на кафедре археологии МГУ имени М.В. Ломоносова.

Участники экспедиции «Сафир-89» совместно с Международной экспедицией ЮНЕСКО «Великий шелковый путь-89» участвовали в этнографическо-культурных и фольклорных праздниках, представленных в Дая-Хатыне и Куня-Ургенче. Проводились также историко-этнографические исследования в селениях Кызыл-Атрекского. Серахского, Иолотанского, Дейнауского и Куня-Ургенчского этрапов (районов) Туркменистана. Здесь были собраны интересные материалы по традиционной и современной культуре туркмен-йомудов, текинцев, сарыков, салоров, эрсаринцев, а также белуджей, иранцев (персов), узбеков и казахов.

После проведения экспедиции «Сафир» нами были проведены несколько научных и организационных экспедиций по пути древних путешественников из Средней Азии в Поволжье, а также в других регионах Евразии.

В 2012 году группа ученых Казанского Федерального университета (тогда я работал в КФУ в должности профессора Института международных отношений, истории и востоковедения) под моим руководством и при участии директора Музея геологии КФУ В.В. Силантьева и профессора С.В. Зориной приняли участие в составе Международной комплексной экспедиции ЮНЕСКО и АН Туркменистана по объектам бассейна реки Амударьи и Юго-Восточного Туркменистана и Международной конференции, посвященной изучению природных и историко-культурных богатств Койтендагского оазиса. В ходе этой поездки европейские, туркменские и татарстанские ученые-геологи детально изучили пещеры и другие объекты природы региона, а мною лично были вывлены и изучены более 20 археологических памятников на древних и средневековых торговых путях бассейна реки Амударьи между Ираном, Афганистаном, Китаем, Индией с Хорезмом, странами Среднеземноморья, Восточной Европы, Поволжья, Урала и Сибири.

По итогам этой поездки моими коллегами и мною лично были изданы серия статей и монография А.А. Бурханова и А.Г. Бушмакина «Древности Койтендага». Памятники природы и истории Юго-Восточного Туркменистана» Казань, К(П)ФУ, 2014.

Мы также в 2004-2014 гг. провели серию научных историко-археологических поездок по древним и средневековым объектам Амударьи и Сырдарьи, а также в 1994-2016 гг. по бассейну Волги и Камы по изучению памятников, где проходили средневековые торгово-караванные пути из стран Мусульманского Востока и Средней Азии в Поволжье, Урал и Восточную Европу, результаты которых были опубликованы в серии статей, сборников и книг, изданных в Казани, Москве, Омске и других научных центрах РФ, Турции, Туркменистана, Венгрии, Румынии и других стран.

Отметим также, что сентября 2009 году была проведена экспедиция – авторами «Великий шелковый путь – 2009 – Русский Дакар», которая началась из асфальтовых джунглей Татарстана и финишировал в туркменской пустыне. В восьми этапах автомобильной гонки участвовали автомобили марки КАМАЗ, Фолькваген, Татра, БМВ. Маршрут: Казань-Бугуруслан, Бугуруслан-Уральск, Уральск-Бейнау, Бейнау-Жанаозен (плато Устюрт), Жанаозен-Туркменбаши, Туркменбаши-Балканабат, Балканабат-Дарваза, Дарваза-Ашхабад. Это автомобильная гонка из Казани в Ашхабад проходила под эгидой президентов Татарстана, Казахстана и Туркменистана – М.Ш.Шаймиева, С.А.Назарбаева и Г.М.Бердымухамедова.

Хотелось бы также высказать мысль о необходимости более тщательной подготовки и повторного проведения новой комплексной экспедиции по пути Ахмеда ибн-Фадлана с привлечением ученых и специалистов, а также энтузиастов по маршруту су Багдад – Хамадан – Мешхед – Серахс – Мерв – Амуль – Бухара — Куня-Ургенч – Бейнау – Болгар.

Она должна пройти под эгидой и флагами ЮНЕСКО, ИРСИКО и ТЮРКСОИ, государственными флагами и при поддержке тех государств по территории которых проходит маршрут экспедиции. На наш взгляд она должна иметь статус Международной научной и гуманитарной и пройти уже в ближайшие годы, так как в 2022 году исполняется 1100 лет со дня прибытия арабского посольства в 922 году в Волжскую Болгарию и официального принятия Ислама в Волго-Уральском регионе.

При подготовке названной экспедиции необходимо мобилизовать и эффективно использовать все потенциальные- финансовые и материальные возможности международных и государственных структур и общественности, а также профессиональные и кадровые потенциалы участников. При этом необходимо использовать материальную и духовную помощь и поддержку организаций и специалистов из республик и областей Волго-Уральского региона Российской Федерации, Казахстана, государств Средней (Центральной) Азии, Ирана и других мусульманских стран Азии и Африки, а также гуманитарных структур европейских стран.

Проведение Международной научной экспедиции позволило бы всем нам по новому подойти к изучению древних и средневековых торговых путей и контактов между народами Востока и Запада, оживлению их в современных реалиях (проект «Север-Юг», «Западная Европа – Западный Китай»), осмыслению исторического значения дипломатического посольства 921-922 гг. для народов Волго-Уралья, России и Евразии в целом, а также дало бы новый толчок в деле укрепления авторитета и престижа Татарстана и Российской Федерации в международной арене и сближению между народами Евразии: арабских стран, Ирана, Средней Азии, Казахстана, Российской Федерации. Это очень важно и актуально для нашей страны в современных международных реалиях.

В заключении, хотел бы отметить в 2022 году в Татарстане и регионах татарского мира в пределах Российской Федерации и других стран, где исторически компактно проживают татары и современные татарские диаспоры во многих странах широко отмечают 1100-летие принятия Ислама предками татар Поволжья и Урала в качестве государственной религии в Волжской Болгарии (922-2022 гг.).

По распоряжению Президента Российской Федерации В.В. Путина для подготовки к празднованию 1100-летия принятия Ислама Волжской Болгарией утвержден План, куда включены более 70 мероприятий общероссийского масштаба.

19 мая 2022 года в Казани и Болгаре начинаются основные торжества по случаю 1100-летия принятия Ислама. Будут широкомасштабно проведены Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: Kazan summit», Всероссийский форум татарских религиозных деятелей, закладка строительства Соборной мечети в Казани, Всероссийский фестиваль «Великий Болгар», выставка мусульманской культуры «Ислам нуры» («Луч ислама»), Международный молодежный форум «Россия – организация исламского сотрудничества», Конкурс чтецов Корана …

9-11 июня с.г. в г. Касимове Рязанской области состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Государство, образование, личность и история ислама на российском пространстве» (под эгидой ДУМ РФ и ВКТ) и в ее рамках Всероссийский научно-краеведческий симпозиум «Роль татар Касимовского региона и Окско-Сурского междуречья в истории и культуре татарского народа и их вклад в становлении и укреплении Российского государства». Этот научный форум приурочен к 1100-летию принятия Ислама Волжской Болгарией, 870-летию основания города Касимов и 570-летию образования Касимовского ханства. Планируется установка памятника правительнице XVI века Сююмбике, похороненной на Касимовской земле. Выбор места для проведения названного форума обусловлен не только юбилеем принятия Ислама предками татар Поволжья и Урала и юбилеем г. Касимова как города-симбиоза двух культур и места упокоения легендарной Сююмбике, но и богатой традицией просвещенности и учености среди касимовских и окско-сурских татар. Также запланированы открытие нового комплекса Российского исламского университета в г. Уфе, историко-культурного комплекса «Булгарская застава» в Ульяновской области, строительство ярмарочной мечети в Нижнем Новгороде, завершение реставрации и открытие комплекса медресе «Мухаммадия» в Казани, реконструкция исторической мечети г. Москвы, реставрация здания Московского исламского института, проработка вопроса развития инфраструктуры и транспортного сообщения в Болгаре и другие мероприятия.

К 1100-летию принятия Ислама Волжской Болгарией разрабатываются и реализуются масштабные образовательные проекты. Вот только некоторые из них: электронная библиотека «Даруль-кутуб», онлайн-медресе, где можно получить достоверные знания по основам Ислама. Интернет-платформа и мобильное приложение этого образовательного ресурса оказались настолько востребованными, что к обучению подключились не только жители Республики Татарстан и Российской Федерации, но и наши соотечественники из стран ближнего зарубежья, европейских стран, Китая и Австралии. Всем желающим станет доступен русский и англоязычный варианты онлайн-медресе. Одна из главных инициатив также издание нового казанского Корана на основе специально разработанного дизайнерского компьютерного шрифта «Казан басма», и издание энциклопедического словаря «Ислам в Российской Федерации».

Дан старт Рукописного Корана, что будет способствовать возрождению науки Ильм аль-Хатт, которая изучает правила написания арабских букв.

Вот такими важными делами встречают жители Татарстана и татарского мира 1100-летний юбилей принятия Ислама в северной части Евразии предками татар Поволжья и Урала в период государтсва Волжской Болгарии в 922 году.

И сегодня Татарстан является местом и центром диалога и сотрудничества между Востоком и Западом, между Исламом и другими цивилизациями Евразии и мира!

Начальник Комитета по работе с краеведами

Исполкома Всемирного конгресса татар,

Председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ,

Член Научного Совета по проблемам СЕИ

при Институте востоковедения РАН,

заслуженный деятель науки РТ, профессор

Альберт Бурханов