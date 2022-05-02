Прошлое и настоящее Ансамбля песни и танца «Нур»…

10 лет в культурной жизни Новокузнецка

Ансамбль песни и танца «Нур» по праву считается самым старшим творческим коллективом Местной национально-культурной автономии татар г. Новокузнецка. Творческий путь начался ещё в 2012 году, на тот момент без руководителя. Культуру сохраняли активисты татарской диаспоры, которых вдохновляли вокал и хореография.

2015 год стал переломным. В это время в городе был запущен Городской фестиваль национальных культур «От сердца к сердцу», где удалось организовать Дни татарской культуры. Ансамбль активно проявил себя и продемонстрировал творческий потенциал.

Также в рамках Дней татарской культуры состоялось официальное открытие Местной национально-культурной автономии татар г. Новокузнецка, в состав которой и вошел коллектив. Работая уже совместно с автономией, «Нур» стал принимать участие в городских и областных мероприятиях.

Постоянный состав Ансамбля песни и танца «Нур» образовался в 2018 году и обрел своего постоянного творческого руководителя Гальсину Гайнутдинову. При ней коллектив достиг новых высот: ведет активную работу над репертуаром; участвует во Всероссийских фестивалях, конкурсах и акциях; организует и проводит тематические мероприятия по татарской культуре.

Добро пожаловать в гости!

Ансамбль песни и танца «Нур» известен среди горожан не только своими творчеством. В 2018 году была отрыта выставочная площадка «Комната татарского быта». Экспозиция богата и разнообразна. Главное, собрана она участницами ансамбля с большой любовью к родной культуре. Кто-то приносил реликвии, которые хранились на протяжении многих лет в семейных архивах; другие привозили уникальные вещи, которые демонстрируют всю самобытность татарской культуры, с исторической Родины — из Татарстана.

Старинное полотенце конца XVIII века, дубина и ножницы для подстрижки овец начала XIX века; изу — татарский женский нагрудник, калфак — женский головной убор (1890 годов); патефон 1913 года, который пользовался большой популярностью — экспозиция пользуется популярностью у жителей Орджоникидзевского района. С большим интересом её посещают школьники, которые во время экскурсии знакомятся с традициями и культурой татарского народа.

Фестиваль «Мы вместе»

В апреле этого Ансамбль песни и танца «Нур» выступил в качестве организатора большого фестиваля «Мы вместе», который прошел в рамках Года культурного наследия народов России и Года Орджоникидзевского района. Целью фестиваля было объединение татарских творческих коллективов юга Кузбасса для сотрудничества и обмена опытом, а также для сохранения и популяризации татарской культуры.

В фестивале приняли участие коллективы из Прокопьевска, Киселевска, Осинников, Междуреченска, Новокузнецка. Поставленная цель была достигнута. Участники ансамбля «Нур» уверены, что у этого проекта большое будущее.

«Татарча Диктант»

В сентябре 2021 года участницы Ансамбля песни и танца «Нур» впервые в Новокузнецке организовали и провели Всемирную образовательную акцию «Татарча Диктант». В ней приняли участие около 25 представителей МНК автономии татар города, которые дружно с другими городами России и зарубежья написали диктант и продемонстрировали, как хорошо знают родной язык. При организации диктанта Ансамбль песни и танца «Нур» проявил свои организаторские способности и получил положительные отзовы из Татарстана.

Наши победы — наша гордость!

2021 год был богат для Ансамбля песни и танца «Нур» на победы в конкурсах, что не может не радовать. Коллектив принял участие в двух Международных фестивалях-конкурсах и занял призовые места.

В VI Международном фестивале-конкурсе народного песенно-танцевального искусства в Казани в рамках праздника «День города Казани и День Республики Татарстан»: диплом Лауреата I премии вокалистка Султанова Зульфия; диплом Лауреата II премии Ансамбль песни и танца «Нур»; три диплома Лауреата III премии — солистка ансамбля Пименова Дина.

Во II Международном фестивале татарских культурных центров «Безнен кавем — Наш народ», посвященный Году родных языков и народного единства, в Татарстане при поддержки Фонда развития культуры Президента Республики Татарстан и Института культуры мира ЮНЕСКО вручены два диплома I степени.

Также активистками ансамбля от имени Местной национально-культурной автономии татар г. Новокузнецка выигран грант Министерства культуры Татарстана на сумму почти 400 тысяч рублей. Он позволил обустроить экспозицию «Комната татарского быта».

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