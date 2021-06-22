По улицам Казани проедут 10 гужевых повозок – они соберут подарки к Сабантую

24 июня в Казани пройдет праздничное шествие со сбором подарков на национальный татарский праздник Сабантуй. Гужевые повозки с артистами проедут по центральным улицам Казани и финишируют у театра Камала.

Всего в сборе подарков будут задействованы 10 нарядных гужевых повозок. Они стартуют в 10:00 из четырех мест.

Первый маршрут начинается у стен Казанского Кремля и проходит по улице Баумана.

Второй маршрут – от площади Свободы по ул.Пушкина.

Также запланирован проезд гужевых повозок от национального комплекса «Туган авылым» по ул.Петербургской, Островского и Пушкина.

Четвертая процессия пройдет по Старо-Татарской слободе – от ул.Каюма Насыри, вдоль мечети Марджани и Апанаевской мечети.

Все повозки финишируют у театра Камала в 13:00. Здесь состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов Татарстана, а также театрализованное представление по пьесе «Голубая шаль» Карима Тинчурина. Ведущим церемонии сбора подарков к Сабантую станет актер театра Камала, заслуженный артист РТ Фанис Зиганшин.

В церемонии сбора подарков к Сабантую примут участие предприятия индустрии гостеприимства, учебные заведения, банки, а также гости Старо-Татарской слободы и жители Казани, сообщил председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Зуфар Гаязов. «Эта сельская традиция должна возрождаться и привлекать как можно больше внимания, чтобы о Казани знали не только в стране, но и за ее пределами», – подчеркнул он.

Церемония сбора подарков к Сабантую пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Сам же праздник плуга состоится в Казани 26 июня.

Алина Бережная

kzn.ru