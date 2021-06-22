В Национальном музее Республики Татарстан представят раритеты мусульманской культуры

23 июня 2021 года в Национальном музее Республики Татарстан откроется выставка, которая представит избранные раритеты из музейной коллекции мусульманской культуры, охватывающей 14 веков истории ислама. Большинство экспонатов редко покидает хранилище, а некоторые не выставлялись никогда.

В торжественном открытии выставки примет участие глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан, муфтий Камиль хазрат Самигуллин. Данная выставка является своеобразным прологом к знаковой дате следующего года – 1100-летию официального принятия ислама в Волжской Булгарии. На 2022 год Национальный музей РТ готовит более масштабную выставку по мусульманской культуре.

В собрании Национального музея Республики Татарстан хранится множество предметов, рассказывающих об исламе в Поволжье, памятники истории и культуры мусульманского Востока и Запада. Факсимиле знаменитого самаркандского куфического Корана 1905 года; альбом шамаилей, преподнесенный в дар музею в 1941 году профессором Иваном Михайловичем Покровским; сердоликовые четки, которыми турецкий султан Мехмед V Решад наградил ученого и религиозного деятеля Хасана-Гата Габяши; изысканные футляры для молитв и миниатюрных Коранов – каждый предмет имеет свою уникальную историю и связан с развитием ислама в Татарстане.

На выставке будут представлены редчайшие для отечественных собраний предметы, связанные с мусульманским паломничеством – хаджем. Например, фрагменты кисвы – покрова Каабы, который по окончании хаджа разрезается на небольшие куски, раздаваемые паломникам. Мусульмане бережно хранят эти реликвии в своих семьях, передавая потомкам. Один такой фрагмент необычайно большого размера – более трех метров, поступил в музей в 1937 году в дар от жительницы Казани. Внимание посетителей привлечет и заграничный паспорт паломника в Мекку, выданный в 1905 году.

В музее хранятся и другие раритеты: рукописные и печатные Кораны, изящные бронзовые изделия с традиционным восточным орнаментом и арабографическими надписями, украшенные многоцветной вышивкой молитвенные коврики – намазлыки, памятники письменной и книжной культуры, предметы культа и одежда духовенства, шамаили с религиозными текстами и изображениями двух священных городов – Мекки и Медины.

dumrt.ru