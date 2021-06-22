В деревне Гамурино Казачинского района в торжественной обстановке была открыта Памятная стелла

Май и июнь – особенные месяца для жителей всей нашей страны. Они объединяют всю нашу страну памятью о родных и близких. Каждая семья кого-то потеряла, в каждую семью в те страшные четыре года пришло горе и потери.

19 июня 2021 г. в деревне (авыл) Гамурино Казачинского района в торжественной обстановке была открыта Памятная стелла, посвященная фронтовикам этого поселения. Оно было основано в годы «столыпинской» аграрной реформы. Мои земляки (я «столыпенец» в третьем поколении) переезжая, рассчитывали спастись в «стране белого снега» от произвола собственных властей и решить вопрос нехватки пахотных земель и продовольствия для своих семей. Переселенческие участки этих поселений находились в таежной глубинке, куда в те годы и дорог-то не было.

Когда началась война из этой маленькой деревни 50 жителей -гамуринцев ушли на защиту Родины, из них 27 человек не вернулись. В эти годы женщины и дети деревни ударно трудились приближая Победу. Для фронта, сушили овощи и таежную ягоду, растили коней-тяжеловозов, сеяли и убирали зерновые.

Памятная стелла в д. Гамурино, это третья стелла, возведенная в текущем году в рамках социально-значимого проекта «Мы помним…», реализуемого общественной организацией Региональная татарская национально-культурная автономия Красноярского края «ЯР», (краевая грантовая программа для некоммерческих организаций «Партнерство» в номинации конкурсного отбора «Патриотическое воспитание»). Открытие которых состоялось 09 Мая в д. Новый Тимершик Пировского и 12 июня в д. Стерлитамак Боготольского районов. 08 мая 2021 г. была открыта Памятная стелла в д. Волоковое Пировского района в рамках проекта «Хатер…! (Память…!)

Во всех четырех поселениях жители принимали активное участие в возведении стелл, посвященных своим землякам. Жители и меценаты деревень Волоковое и Новый Тимершик расширили «рамки памятных стел» до мемориальных комплексов.

Жителей д. Гамурино с очень важным событием поздравили Губернатор Красноярского края А.Усс, Председатель Законодательного Собрания края Д.Свиридов, депутат Законодательного собрания Р.Гольдман, Главы Казачинского района Ю.Озерских и Отношинского сельского Совета Г. Гибадуллин, директор краевого Дома дружбы З. Грудина, имам мечети д. Гамурино З.Салахутдинов, исполком КРО «Единая Россия» и председатель Совета Татарской РНКА «ЯР» В. Файзуллин.

Выступающие отмечали, что «… сегодня в поселении появилось место, где можно почтить память фронтовиков, найти в списках фамилию своего воевавшего деда или прадеда. И это очень важно…!» «Память о Великой Отечественной войне и о тех, кто защищал нашу родину, должна жить вечно..!». Об этом не раз говорил Президент РФ Владимир Путин.