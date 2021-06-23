В Верхнеуслонском районе стали возрождать забытые татарские национальные традиции

Сабантуй – любимейший праздник татарского народа одновременно древний и новый, праздник труда, в котором сливаются воедино красивые обычаи народа, его песни, танцы, обряды.

В минувшую субботу в преддверии национального праздника Сабантуй, который вот уже не первый год проводится на территории деревни им. Вахитова, представители общественного объединения «Ак калфак» совместно с работниками клубных учреждений района возродили давно забытую национальную традицию сбор подарков к Сабантую. С песнями, танцами, шутками-прибаутками прошлись организаторы по улицам Бакча Сарая, Вахитова, деревень Ватан, Янга Юл, Янги Болгары, где их также тепло, с горячим чаем, угощениями и хорошим настроением встречали жители. Каждый хотел внести свою лепту в предстоящий праздник и повязать свой подарок на шест. На задорный голос гармони все пускались в пляс. Большое количество платков, полотенец, салфеток и других подарков было собрано в этот день. Сейчас это подарки, купленные в магазине, а в старину девушки, вышедшие замуж после Сабантуя, весь год сами вышивали узоры на полотенцах. К сожалению, такие можно теперь увидеть только в музеях.

Слова благодарности в адрес организаторов звучали в каждом населенном пункте. Люди старшего поколения вспоминали, что сбор подарков перед Сабантуем – это традиция, культура нашего народа и очень здорово, что решили возродить этот обычай. Ведь такого рода мероприятия воспитывают в наших детях национальный быт и культуру татарского народа.

Назиля Биктагирова

vuslon.ru