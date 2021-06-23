Международный шахтерский Сабантуй в честь 300-летия Кузбасса отпразднуют на Московской площади

Уже на этих выходных в рамках празднования 300-летия Кузбасса состоится Международный шахтерский Сабантуй. Провести совместный праздник договорились Глава региона Сергей Цивилёв и Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Согласно программе, в субботу, 26 июня, в деревне Кабаново Крапивинского МО состоятся конные скачки, а также концерт с участием национальных творческих коллективов Кемеровской области.
Подробный план празднования на 26 июня:
- 11:00. Начало работы выставок ДПИ, национальных подворий, национальной кухни, детских игровых интерактивных программ,
- 12:00. Начало праздничной программы, приветствие официальных лиц,
- – Конные скачки,
- – Концертная программа творческих коллективов Кузбасса
А уже в воскресенье, 27 июня, в областном центре на Московской площади пройдёт масштабный национальный праздник, в котором примут участие лучшие творческие коллективы из Татарстана. Всего заявлено более 350 артистов, а также около 100 ветеранов шахтёрского труда из различных уголков не только России, но и других государств.
Подробный план празднования на 27 июня:
- 10:00. Начало Всероссийских соревнований по борьбе на поясах Көрәш
- 11:00. Начало работы выставок ДПИ, национальных, игровых площадок, торговых точек
- 12:00 Начало творческой программы
- 13:00 Детский Сабантуй. Детские игровые программы. Конкурсы
- 17:00 Закрытие праздника.
Не обойдётся празднование Сабантуя и без подворий – русского, татарского и чувашского. Там можно будет познакомиться с культурами данных народов, их обычаями и даже национальной кухней.