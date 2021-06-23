Международный шахтерский Сабантуй в честь 300-летия Кузбасса отпразднуют на Московской площади

Уже на этих выходных в рамках празднования 300-летия Кузбасса состоится Международный шахтерский Сабантуй. Провести совместный праздник договорились Глава региона Сергей Цивилёв и Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Согласно программе, в субботу, 26 июня, в деревне Кабаново Крапивинского МО состоятся конные скачки, а также концерт с участием национальных творческих коллективов Кемеровской области.

Подробный план празднования на 26 июня:

11:00. Начало работы выставок ДПИ, национальных подворий, национальной кухни, детских игровых интерактивных программ,

12:00. Начало праздничной программы, приветствие официальных лиц,

– Конные скачки,

– Концертная программа творческих коллективов Кузбасса

А уже в воскресенье, 27 июня, в областном центре на Московской площади пройдёт масштабный национальный праздник, в котором примут участие лучшие творческие коллективы из Татарстана. Всего заявлено более 350 артистов, а также около 100 ветеранов шахтёрского труда из различных уголков не только России, но и других государств.

Подробный план празднования на 27 июня:

10:00. Начало Всероссийских соревнований по борьбе на поясах Көрәш

11:00. Начало работы выставок ДПИ, национальных, игровых площадок, торговых точек

12:00 Начало творческой программы

13:00 Детский Сабантуй. Детские игровые программы. Конкурсы

17:00 Закрытие праздника.

Не обойдётся празднование Сабантуя и без подворий – русского, татарского и чувашского. Там можно будет познакомиться с культурами данных народов, их обычаями и даже национальной кухней.

mk-kuzbass.ru