Начался прием заявок на II конкурс “Новая татарская песня”

Общественный фонд татарской культуры Республики Татарстан имени Рашита Вагапова хочет сохранить национальную мелодию и продолжить открывать новые горизонты в искусстве татарской песни. С этой целью был объявлен второй конкурс “Новая татарская песня”.
«Новая татарская песня II» – это возможность вдохнуть новую жизнь в татарскую эстраду. Цель конкурса – усовершенствовать татарскую эстрадную музыку, обогатить репертуар татарских певцов, познакомить с авторами новой эпохи и оставить качественное творческое наследие будущим поколениям.
На этом творческом пути нет ни возрастных, ни географических ограничений.
Конкурс проводится при поддержке Президента Республики Татарстан и Министерства культуры.
Конкурс проводится по двум номинациям:
- «Лучшая татарская песня»,
- «Лучшая детская песня».
Заявки принимаются до 20 ноября 2021 года. Более подробную информацию о конкурсе можно найти на vagapovfest.ru