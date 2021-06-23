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Начался прием заявок на II конкурс “Новая татарская песня”

Начался прием заявок на II конкурс “Новая татарская песня”

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 23.06.2021 0 6

Общественный фонд татарской культуры Республики Татарстан имени Рашита Вагапова хочет сохранить национальную мелодию и продолжить открывать новые горизонты в искусстве татарской песни. С этой целью был объявлен второй конкурс “Новая татарская песня”.

«Новая татарская песня II» – это возможность вдохнуть новую жизнь в татарскую эстраду. Цель конкурса – усовершенствовать татарскую эстрадную музыку, обогатить репертуар татарских певцов, познакомить с авторами новой эпохи и оставить качественное творческое наследие будущим поколениям.

На этом творческом пути нет ни возрастных, ни географических ограничений.

Конкурс проводится при поддержке Президента Республики Татарстан и Министерства культуры.

Конкурс проводится по двум номинациям:

  • «Лучшая татарская песня»,
  • «Лучшая детская песня».

Заявки принимаются до 20 ноября 2021 года. Более подробную информацию о конкурсе можно найти на vagapovfest.ru

tatpressa.ru

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