Показ фильмов на татарском языке в Свердловской области продолжается

27 марта в кинотеатре «Киноград» в городе Верхняя Пышма состоялся показ фильма на татарском языке «Исэнмесез». Показ фильма стал возможным на основе взаимной договоренности между Татаркино и кинотеатром при содействии Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области.

Зрительный зал был полон. Фильм оказал огромное впечатление на зрителей: даже после окончания они не спешили расходиться, долго обменивались мнениями.

«Киноград» готов и дальше развить сотрудничество с «Татаркино» по показу фильмов на татарском языке на коммерческой основе.

tatur.tatarstan.ru