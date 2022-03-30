“Развитие функциональной грамотности на уроке родного (татарского) языка и литературы”

В МБОУ “Черноключевская ООШ” Черемшанского района состоялся семинар для учителей татарского языка и литературы, работающих в татарских школах на тему “Туган тел дәресләрендә функциональ грамоталылыкны үстерү” (“Развитие функциональной грамотности на уроке родного (татарского) языка и литературы”).

В семинаре приняли участие 11 учителей татарских школ района. Учителя первой квалификационной категории Залаева М.Р. и Аглюкова А.М.показали открытые уроки в 6 и 7 классах. Учителя обсудили текущие вопросы за “круглым столом”.

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