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“Развитие функциональной грамотности на уроке родного (татарского) языка и литературы”

“Развитие функциональной грамотности на уроке родного (татарского) языка и литературы”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование, Соотечественники, 30.03.2022 0 3

В МБОУ “Черноключевская ООШ” Черемшанского района состоялся семинар для учителей татарского языка и литературы, работающих в татарских школах на тему  “Туган тел дәресләрендә функциональ грамоталылыкны үстерү” (“Развитие функциональной грамотности на уроке родного (татарского) языка и литературы”).

В семинаре приняли участие 11 учителей татарских школ района. Учителя первой квалификационной категории Залаева М.Р. и  Аглюкова А.М.показали открытые уроки в 6 и 7 классах. Учителя  обсудили текущие вопросы  за “круглым столом”.

cheremshan.tatarstan.ru

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