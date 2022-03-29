Данис Шакиров принял участие в церемонии награждения конкурса учителей родного языка и литературы «Туган тел»

В рамках реализации государственной программы «Сохранение, изучение и

развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в

Республике Татарстан на 2014-2022 годы» и в соответствии с планом работы

Министерства образования и науки Республики Татарстан на 2021-2022 учебный

год 28-29 марта 2022 года проводился заключительный этап Всероссийского

конкурса мастер-класса учителей родного языка и литературы «Туган тел».

Сегодня состоялась торжественная церемония награждения победителей. В мероприятии принял участие министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

-Мы очень рады видеть здесь учителей родного языка. Именно благодаря вам богатство языка передается из поколения в поколение. Среди вас есть и опытные наставники, и молодежь, которая обеспечит будущее профессии “учитель родного языка”. Конкурс “Туган тел ” – мероприятие, по-настоящему объединяющее поколения, – подчеркнул Ильсур Хадиуллин.

Руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров поприветствовал преподавателей от имени заместителя Премьер-Министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета ВКТ Василя Шайхразиева и пожелал успехов в работе.

-У учителей татарского языка и литературы есть своя миссия, они стоят на страже традиций нашего народа. В этом мы убедились и при проведении встреч с соотечественниками в регионах: научно-практические конференции, дискуссионные площадки и многое другое организуют учителя. Вы являетесь для нас опорой. Мы вам очень благодарны, – отметил Данис Шакиров.

В конкурсе принимают участие 40 учителей родного (татарского, русского,

марийского, удмуртского, чувашского) языка Республики Татарстан и 10 учителей

родного (татарского) языка из субъектов Российской Федерации.

Гран-при конкурса был вручен учителю татарского языка и литературы «Татарской гимназии №17 имени Г. Ибрагимова» Рамиле Абдуллиной.