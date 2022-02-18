Помним героев Отечества…

Важное направление в работе первичной ветеранской организации “Сююмбике “и краеведов деревни Кулиш Иркутской области – это гражданско-патриотическое воспитание молодежи, учащихся школы 16. С целью воспитания у них чувства глубокого уважения к людям старшего поколения в рамках месячника патриотического воспитания молодежи, в феврале с.г. работники Музея с. Кулиш организовали для учеников школы несколько мероприятий на патриотическую тематику. Первым стала книжная выставка “Герои Отечества “, посвященная 33 -й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Список воинов -чеченцев в нашем музее пополняется, и сейчас уже собраны материалы о службе девяти земляков. Организован стенд “Воины-интернационалисты”, из которого дети узнали о наших земляках-героях. В феврале также в Музее состоялся урок мужества “Муса Джалиль -татарский поэт, Герой Советского Союза ” Ребята активно участвовали в этих увлекательных, запоминающихся мероприятиях.

Н.Г. Стрелкова,

руководитель Этнографического музея

с. Кулиш Чунского района Иркутской области