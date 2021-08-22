Постоянное представительство начинает сотрудничество с ЦБС Василеостровского района

Заместитель Постоянного представителя Республики Татарстан Дамир Сабиров провел рабочую встречу с заведующим отделом развития и проектной деятельности СПбГБУК «Централизованная библиотечная система Василеостровского района» Людмилой Кирилловой. Во встрече также приняли участие заведующая библиотеки № 4 ВО Марина Барыкина, председатель ОО татарских женщин «Ак калфак Нева» Фирая Рашитова.

В ходе встречи обсудили вопросы сотрудничества Постпредства Республики Татарстан с городскими библиотеками, организацию совместных культурно-просветительских проектов и значимых мероприятий, Джалиловских чтений и предстоящее памятное мероприятие, посвящённое поэту-герою, антифашисту Мусе Джалилю.

Постоянное представительство РТ и библиотеку № 4 Санкт-Петербурга связывают давнее дружеское, плодотворное сотрудничество и проведение совместных культурных мероприятий, литературных чтений.Также было достигнута договоренность сотрудничества ЦБС ВО с Санкт-Петербургской общественной организацией татарских женщин «Ак калфак-Нева» в сфере культурно-просветительской деятельности и популяризации обычаев и традиций татарского народа.

В завершении встречи, Дамир Сабиров поблагодарил руководство ЦБС и библиотеки за плодотворную работу по развитию и укреплению национальной культуры и передал в фонд библиотеки № 4 книги татарских авторов.

Не стоит забывать, что культура – это фундамент любого общества и государства и поэтому заслуживает особого внимания. Уверены, что наши дружеские связи и плодотворное сотрудничество будут продолжаться ещё долгие годы и становиться только крепче.

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