Данис Шакиров принял участие в открытии Аллеи Российской славы

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, в рамках рабочей поездки в Республику Башкортостан, принял участие в открытии Аллеи Российской Славы в Ильгинском районе республики.

Данис Шакиров поприветствовал гостей от имени заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева и зачитал поздравительное письмо.

“Открытие памятников в селе Улу-Теляк Иглинского района, в память о людях, проявивших большой героизм в Великой Отечественной войне, является радостным событием как для Башкортостана, так и для татарского мира. Еще раз поздравляю Вас с этим знаменательным событием и желаю всем здоровья, больших успехов и душевного спокойствия!”- говорится в письме.

Также руководитель Исполнительного комитета вручил награды Всемирного конгресса татар.