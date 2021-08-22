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Данис Шакиров принял участие в открытии Аллеи Российской славы

Данис Шакиров принял участие в открытии Аллеи Российской славы

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 22.08.2021 0 3

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, в рамках рабочей поездки в Республику Башкортостан, принял участие в открытии Аллеи Российской Славы в Ильгинском районе республики.
Данис Шакиров поприветствовал гостей от имени заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева и зачитал поздравительное письмо.
“Открытие памятников в селе Улу-Теляк Иглинского района, в память о людях, проявивших большой героизм в Великой Отечественной войне, является радостным событием как для Башкортостана, так и для татарского мира. Еще раз поздравляю Вас с этим знаменательным событием и желаю всем здоровья, больших успехов и душевного спокойствия!”- говорится в письме.
 Также руководитель Исполнительного комитета вручил награды Всемирного конгресса татар.
На Аллее Российской славы были установлены памятники Гази Загитову, Минигали Шаймуратову и другим героям.

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