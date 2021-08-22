Равилю Ахметшину вручена медаль «100 лет образования ТАССР»

L Указом Президента Республики Татарстан медалью «100 лет образования Татарской АССР» награжден заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

Медаль «За существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан и многолетний плодотворный труд» вручил Председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин на торжественном вечере, посвященном завершению Дней культуры Татарстана в Москве.

Церемония награждения прошла в Московском международном Доме музыки.

Равиль Калимуллович — генерал-майор милиции, почти 33 года работал в республиканских и федеральных силовых структурах.

В МВД Республики Татарстан он прослужил десять лет. С 1994-го – в налоговой полиции. В 2000 году стал заместителем начальника Управления Федеральной службы налоговой полиции России по Татарстану.

Вскоре на инициативную работу сотрудника обратили внимание в Москве. В 2002 году Равиля Ахметшина пригласили в столицу – в управление Федеральной службы налоговой полиции Москвы.

С 2003 по 2006 года он на руководящих должностях в Главном управлении внутренних дел по Москве.

В 2006 году перешел на федеральную службу – стал первым заместителем начальника Главного информационно-аналитического центра МВД России. На этой должности трудился четыре года.

С апреля 2010 года – полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации.

В октябре 2013 года назначен заместителем премьер-министра Республики Татарстан – полномочным представителем Республики Татарстан в Российской Федерации.

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